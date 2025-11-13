Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone Air cần khắc phục hai nhược điểm nào?

Kiến Văn
Kiến Văn
13/11/2025 07:25 GMT+7

Thông tin về tương lai của dòng iPhone Air mà Apple hướng đến đang thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Một báo cáo mới từ JP Morgan cho biết, bất chấp khó khăn, Apple có thể sẽ không hủy bỏ dòng iPhone Air siêu mỏng mà vẫn tiếp tục phát triển trong ít nhất vài năm tới. Cụ thể, Apple dự kiến ra mắt iPhone Air 2 vào mùa thu năm 2026 và iPhone Air 3 vào nửa cuối năm 2027.

iPhone Air vẫn chỉ là món đồ xa xỉ nếu không khắc phục hai điều này - Ảnh 1.

Camera và thời lượng pin là hai điểm yếu khiến người dùng ít quan tâm đến iPhone Air

ẢNH: PHONEARENA

Theo JP Morgan, cả hai phiên bản iPhone Air mới sẽ chỉ được trang bị một camera sau, có khả năng vẫn sử dụng cảm biến 48 MP cho đến năm 2027. Điều này bác bỏ những tin đồn về việc Apple sẽ bổ sung camera thứ hai cho iPhone Air 2.

Mặc dù JP Morgan là một nguồn thông tin đáng tin cậy, tương lai của iPhone Air vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Đã có nhiều báo cáo trái chiều về doanh số của thiết bị này và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Apple trong việc phát triển sản phẩm.

Hai vấn đề Apple cần cải thiện trên iPhone Air

Việc Apple hủy bỏ dòng iPhone Air sau khi chỉ mới ra mắt một phiên bản là điều khó xảy ra. Lịch sử cho thấy, ngay cả iPhone 12 Mini cũng đã được tiếp nối bởi iPhone 13 Mini và ý tưởng về dòng Plus vẫn tồn tại cho đến khi iPhone 16 Plus ra mắt.

Để iPhone Air trở thành một sản phẩm phổ biến, Apple cần khắc phục hai nhược điểm lớn: bổ sung camera thứ hai và cải thiện thời lượng pin. Hiện tại, iPhone Air đang được xem như một món đồ xa xỉ hơn là một chiếc smartphone đáng tin cậy.

Cải thiện iPhone Air là điều Apple cần làm, đặc biệt khi Samsung cũng đang gặp khó khăn với Galaxy S25 Edge, đến mức công ty Hàn Quốc sẽ hủy bỏ hoàn toàn Galaxy S26 Edge thay vì ra mắt cùng dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau.

Trong khi đó, Motorola Edge 70 Air và Huawei Mate 70 Air hiện chỉ mới ra mắt tại Trung Quốc nên vẫn còn sớm để đánh giá doanh số của chúng.

