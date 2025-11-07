Apple sẽ mang camera kép lên iPhone Air 2026?

Dòng iPhone Air, vốn được định vị là 'siêu mỏng, siêu nhẹ', có thể sắp nhận được một nâng cấp camera đáng giá nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đi kèm một chi tiết thiết kế gây tranh cãi.

iPhone Air 2026 sẽ có sự xuất hiện của camera siêu rộng 48 MP

Theo tin đồn mới nhất từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang nghiêm túc đánh giá việc trang bị cụm camera kép cho iPhone Air mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Đây được xem là thay đổi mấu chốt của thế hệ này.

Cụ thể, thay vì camera đơn như các đồn đoán trước đây, iPhone Air mới đang được thử nghiệm với thiết lập hai ống kính cực 'khủng', gồm một camera chính 48 MP và một camera siêu rộng (ultrawide) 48 MP.

iPhone Air thế hệ tiếp theo sẽ có camera kép 48 MP? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Tuy nhiên, sự nâng cấp này dường như không ảnh hưởng đến triết lý thiết kế mỏng nhẹ của máy. Nguồn tin khẳng định iPhone 18 Air vẫn sẽ giữ màn hình 6,5 inch tần số quét cao, Face ID và đặc biệt là cụm camera dạng 'thanh ngang' độc đáo.

Quyết định giữ lại thiết kế thanh ngang được xem là mấu chốt. Đây không chỉ là đặc điểm nhận diện, mà còn là giải pháp kỹ thuật thông minh. Nó giúp Apple tập trung các linh kiện camera vào một khu vực, từ đó bảo toàn không gian quý giá bên trong cho pin và quan trọng nhất là giữ cho thân máy mỏng đúng với tên gọi 'Air'.

Nếu tin đồn này trở thành sự thật, đây sẽ là một tin tuyệt vời cho những ai yêu thích một chiếc điện thoại nhẹ nhàng, dễ mang theo nhưng không muốn thỏa hiệp quá nhiều về khả năng nhiếp ảnh. Sự kết hợp giữa camera chính và siêu rộng sẽ mở ra nhiều tùy chọn sáng tạo (từ chụp ảnh chi tiết, thiếu sáng đến chụp phong cảnh rộng lớn hay nội thất chật hẹp) mà một camera không thể làm được.

Đây có thể là lựa chọn cân bằng hoàn hảo, mang lại giá trị cao nếu có mức giá thấp hơn dòng Pro. Một ống kính tele vẫn đang được cân nhắc, nhưng khả năng này ở giai đoạn hiện tại còn để ngỏ.