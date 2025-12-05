LG tiếp nhận sửa chữa hơn 2.000 thiết bị hư hại sau mưa lũ tại miền Trung

Từ ngày 28.11, LG thiết lập các điểm tập kết sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh và điện gia dụng tại Nha Trang (Khánh Hòa), Đắk Lắk (Bình Định cũ) và Gia Lai (Phú Yên cũ) để phục vụ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, chương trình đã tiếp nhận khoảng 2.000 thiết bị được mang đến kiểm tra và sửa chữa, phản ánh nhu cầu hỗ trợ lớn sau nhiều ngày mưa lũ kéo dài tại khu vực Nam Trung bộ.

Người dân được miễn phí kiểm tra, vệ sinh chuyên sâu và tiền công sửa chữa đối với các sản phẩm LG bị hư hại do ngập nước

Để đáp ứng khối lượng thiết bị cần sửa chữa, LG huy động 7 xe dịch vụ lưu động cùng 30 kỹ thuật viên và 10 nhân viên hỗ trợ từ các trung tâm bảo hành trong khu vực. Nhiều hộ dân tại địa phương cho biết việc việc LG bố trí xe dịch vụ lưu động đến từng khu vực đã giúp người dân giảm được đáng kể thời gian và công sức, đồng thời bảo đảm thiết bị được xử lý bởi đội ngũ kỹ thuật viên chính hãng.

Tại các điểm hỗ trợ, người dân được miễn phí kiểm tra, vệ sinh chuyên sâu và tiền công sửa chữa đối với các sản phẩm LG bị hư hại do ngập nước, bao gồm: TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy lọc không khí và nhiều thiết bị điện tử gia dụng khác. Các sản phẩm điện lạnh và điện gia dụng còn trong thời hạn bảo hành được miễn phí linh kiện thay thế, giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa trong giai đoạn khó khăn. Đối với thiết bị ngoài thời hạn bảo hành, LG hỗ trợ giảm 30% linh kiện cho TV, màn hình, máy tính và điều hòa hệ thống; giảm 50% linh kiện cho các thiết bị điện lạnh và điện tử gia dụng khác. Trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc phụ tùng không còn sẵn, người dân được giảm 50% khi mua sản phẩm mới để sớm ổn định sinh hoạt.

LG huy động xe dịch vụ lưu động giúp người dân tiết kiệm công sức vận chuyển

Song song, quy trình sửa chữa được LG áp dụng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài. Các thiết bị bị ngập nước được tháo rời hoàn toàn để làm khô, vệ sinh từ bên trong ra ngoài trước khi kiểm tra bo mạch, động cơ và các linh kiện quan trọng. Với những thiết bị bị ảnh hưởng nhiều như máy giặt, kỹ thuật viên sử dụng công nghệ UV diệt khuẩn để làm sạch lồng giặt, hạn chế nấm mốc và mùi ẩm phát sinh sau thời gian ngâm nước. Các sản phẩm còn hoạt động cũng được kiểm tra miễn phí để phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng tiềm ẩn.

Các thiết bị đều được vệ sinh kỹ lưỡng, theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt

"Nước rút đã lâu nhưng thiết bị hỏng thì vẫn phải sửa, nhất là tủ lạnh và máy giặt dùng liên tục. Việc LG hỗ trợ miễn phí kiểm tra và sửa chữa giúp chúng tôi bớt được một phần gánh nặng trong giai đoạn khó khăn này" - anh Quốc Long (Gia Lai) chia sẻ.

Trước đó, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11.2025, LG đã triển khai chương trình kiểm tra và sửa chữa thiết bị miễn phí tại 11 tỉnh, thành miền Trung, trong đó Nghệ An, Thái Nguyên và Thừa Thiên-Huế ghi nhận lần lượt 200, 722 và 530 thiết bị được sửa chữa và đưa vào sử dụng trở lại. Chương trình tại Nha Trang (Khánh Hòa), Đắk Lắk (Bình Định cũ) và Gia Lai (Phú Yên cũ) dự kiến kéo dài đến hết ngày 25.12.2025.