Samsung tập trung cho Galaxy S26 Ultra, các mẫu khác trở nên lỗi thời

Kiến Văn
Kiến Văn
14/12/2025 14:09 GMT+7

Dự kiến ra mắt vào đầu năm sau, dòng Galaxy S26 sẽ có một số tính năng độc quyền dành riêng cho phiên bản Galaxy S26 Ultra.

Mặc dù việc ưu tiên các tính năng độc quyền trên mẫu cao cấp nhất không phải là điều mới mẻ, nhưng những nâng cấp trong thế hệ mới có thể khiến người dùng cân nhắc chi thêm tiền để sở hữu phiên bản Galaxy S26 Ultra.

Samsung dồn nâng cấp cho Galaxy S26 Ultra, các mẫu khác trở nên lỗi thời - Ảnh 1.

Nhiều tính năng khiến Galaxy S26 Ultra nổi bật hơn các phiên bản khác

ẢNH: PHONEARENA

Tốc độ sạc và màn hình bảo mật

Theo PhoneArena, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ được cải thiện đáng kể về tốc độ sạc, với sạc nhanh có dây đạt 60W (tăng từ 45W) và sạc nhanh không dây 25W (tăng từ 15W). Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus có thể không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về mặt này.

Ngoài ra, phiên bản Ultra cũng sẽ trang bị tính năng màn hình bảo mật, cho phép ẩn nội dung khỏi những người xung quanh. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động phát hiện khi có người cố gắng nhìn trộm và ẩn nội dung, trong khi vẫn cho phép người trước màn hình nhìn thấy. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thời điểm màn hình cần được ẩn, chẳng hạn khi mở ứng dụng ngân hàng. Tính năng này sẽ không có trên các mẫu Galaxy S26 khác.

Các tính năng AI độc quyền

Nhiều rò rỉ chỉ ra rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị các tính năng AI tiên tiến mà các mẫu Galaxy S26 khác không có. Ngay cả Galaxy S25 Ultra cũng phải chờ vài tháng để nhận được các tính năng này thông qua bản cập nhật, tuy nhiên điều này có thể tạo ra một tiền lệ không tốt cho Samsung. Mặc dù nhiều người không quá quan tâm đến các tính năng AI, nhưng đối với những ai yêu thích công nghệ, việc lựa chọn mẫu Galaxy S26 nào sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Samsung dồn nâng cấp cho Galaxy S26 Ultra, các mẫu khác trở nên lỗi thời - Ảnh 2.

Người dùng Galaxy S25 Ultra có thể phải chờ nhiều tháng để nhận các tính năng AI như Galaxy S26 Ultra

ẢNH: PHONEARENA

Bên cạnh AI, Galaxy S26 Ultra cũng sẽ có nâng cấp đáng chú ý cho camera selfie, cho phép chụp ảnh với góc nhìn rộng hơn. Đây có thể là lý do thuyết phục hơn để người tiêu dùng chọn phiên bản Ultra so với các tính năng AI độc quyền.

Khi việc triển khai các tính năng nói trên trở nên tiết kiệm hơn, Samsung hoàn toàn có thể đưa chúng đến các phiên bản cơ bản và Plus. Điều này có thể xảy ra khi dòng Galaxy S27 ra mắt hoặc thậm chí lâu hơn. Đến lúc đó, Samsung sẽ tiếp tục giới thiệu những tính năng mới khác để thu hút người dùng mua phiên bản Ultra.

