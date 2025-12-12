Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ sạc Galaxy S26 Ultra hé lộ khả năng sạc nhanh vượt trội

Kiến Văn
Kiến Văn
12/12/2025 07:24 GMT+7

Bộ sạc 60W mới hé lộ khả năng sạc nhanh vượt trội của Galaxy S26 Ultra, từ đó giúp người dùng giảm thời gian chờ.

Samsung dự kiến sẽ nâng cấp tốc độ sạc có dây cho Galaxy S26 Ultra lên 60W vào năm sau nhằm giúp tăng tốc độ sạc đầy pin 5.000 mAh của điện thoại. Thông tin được đưa ra sau khi công ty Hàn Quốc âm thầm niêm yết bộ sạc 60W mới với mã hiệu EP-T6010 trên trang web của mình như ám chỉ về sự chuẩn bị cho công nghệ sạc nhanh mới.

Bộ sạc Galaxy S26 Ultra xuất hiện làm nức lòng người hâm mộ - Ảnh 1.

Hình ảnh bộ sạc di động 60W mà Samsung âm thầm tiết lộ

ẢNH: APPLE

Hình ảnh bộ sạc EP-T6010 được đăng tải bởi tài khoản @yabhishekhd cho thấy sản phẩm có công suất đầu ra tối đa 60W và chỉ có một cổng USB-C. Khác với bộ sạc 45W trước đó, bộ sạc mới tương thích với chuẩn USB PD 3.1 PPS và có mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ chỉ 5mW.

Đặc biệt, EP-T6010 có khả năng cung cấp công suất tối đa 60W ở dòng điện 3A trên toàn dải điện áp từ 5 đến 20V giúp người dùng không cần sử dụng cáp USB-C 5A để sạc nhanh Galaxy S26 Ultra. Đây là một cải tiến đáng chú ý so với Galaxy S25 Ultra, vốn chỉ đạt tốc độ sạc tối đa 45W khi kết hợp với cáp 5A và một số bộ sạc nhất định.

Galaxy S26 Ultra sẵn sàng nâng cấp toàn diện tốc độ sạc

Tuy nhiên, chỉ những thiết bị được hỗ trợ mới có thể tận dụng hết công suất 60W của bộ chuyển đổi này, bao gồm cả điện thoại và máy tính xách tay không thuộc dòng Galaxy. Các mẫu khác trong dòng Galaxy S26 có thể không nhận được nâng cấp sạc tương tự.

Samsung dự kiến sẽ quảng cáo công nghệ sạc nhanh 60W của Galaxy S26 Ultra với tên gọi Super Fast Charging 3.0. Mặc dù được quảng cáo là 60W, nhưng Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ tiêu thụ 55W khi pin cạn kiệt, giảm xuống 45W khi pin còn 15%, chậm hơn nữa khi pin đạt 70% để bảo vệ tuổi thọ pin.

Ngoài sạc có dây, tốc độ sạc không dây của Galaxy S26 Ultra cũng sẽ được nâng cấp từ 15W lên 25W, cùng với việc tích hợp nam châm để hỗ trợ chuẩn Qi 2.2.

