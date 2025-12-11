Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung chọn an toàn, Galaxy S26 đối mặt sức ép chưa từng có

Kiến Văn
Kiến Văn
11/12/2025 13:44 GMT+7

iPhone 17 bán hết chỉ sau vài ngày mở bán đã tạo sức ép lớn lên Samsung, đặc biệt khi Galaxy S26 được cho là không có nhiều nâng cấp đáng kể.

Sự thành công của dòng iPhone 17 đã giúp Apple vượt qua Samsung để trở thành nhà cung cấp smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2025. Để lấy lại vị thế, Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 và cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17.

Chọn an toàn, Samsung bỏ lỡ cơ hội lớn với Galaxy S26 - Ảnh 1.

Galaxy S26 gần như không có sự khác biệt so với Galaxy S25

ẢNH: PHONEARENA

Tuy nhiên, một báo cáo từ ETNews cho biết, Samsung đã chọn phương án an toàn khi quyết định không cải tiến camera cho phiên bản Galaxy S26 cơ bản, thay vào đó vẫn sử dụng hệ thống camera giống như phiên bản trước đó. Mục đích của hành động này chính là để cắt giảm chi phí, đảm bảo giữ mức giá 799 USD tương tự iPhone 17.

Người dùng tiếc nuối cho Galaxy S26

Các báo cáo trước đây cho biết, Samsung đã có kế hoạch nâng cấp camera cho mẫu Galaxy S26 rẻ nhất, tuy nhiên công ty đã thay đổi ý định sau khi iPhone 17 ra mắt. Kết quả là, Galaxy S26 cơ bản vẫn sẽ sử dụng ba camera như mẫu tiền nhiệm: camera góc rộng 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP.

Ngoài ra, Samsung cũng đã thay đổi thiết kế của Galaxy S26 khi quyết định tái sử dụng thiết kế của Galaxy S25 với pin 4.300 mAh thay vì pin 4.900 mAh như dự kiến. Cùng với việc loại bỏ thiết kế Galaxy S26 Edge, sự thay đổi này đã làm trì hoãn việc ra mắt sản phẩm.

Trong một ngày ông Trump làm cả EU, Apple, Samsung lo lắng

Nếu các thông tin trên chính xác, Galaxy S26 sẽ không có những cải tiến đáng kể về thiết kế, thời lượng pin và trải nghiệm camera. Đối với người tiêu dùng, việc Samsung không tung ra phiên bản Galaxy S26 mạnh mẽ hơn để cạnh tranh với iPhone 17 là điều "vô cùng thất vọng". Điều này đặc biệt đúng khi iPhone 17 đã chứng kiến những nâng cấp đáng kể so với tiền nhiệm mà không làm thay đổi giá, như màn hình OLED 120 Hz hay camera cải tiến.

Samsung hoàn toàn có thể tìm ra các giải pháp khác để lôi kéo người dùng mua Galaxy S26, chẳng hạn như giảm giá khi đặt hàng trước hoặc cung cấp các ưu đãi hấp dẫn. Nhưng các giải pháp này có tốt đến mấy, giới phân tích tin rằng Apple vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone cho đến năm 2029 và biến giải pháp cắt giảm chi phí của Samsung diễn ra không như mong đợi.

Người dùng muốn Samsung tạo đột phá cho Galaxy S26

Người dùng muốn Samsung tạo đột phá cho Galaxy S26

Với những gì Apple đang làm, nhiều người đặt câu hỏi liệu Samsung có tiếp tục đổi mới như trước đây hay chỉ đang thực hiện những cải tiến tối thiểu để bắt kịp đối thủ?

Xem thêm bình luận