Người dùng muốn Samsung tạo đột phá cho Galaxy S26

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần 85% người tham gia tin rằng Samsung chỉ đang thực hiện những thay đổi nhỏ hằng năm mà không có bất kỳ đổi mới thực sự nào. Chỉ hơn 10% cho rằng công ty đã làm đủ, trong khi chưa đến 5% không chắc chắn về vấn đề này.

Người dùng muốn Samsung đẩy mạnh đổi mới ẢNH: PHONEARENA

Không chỉ trên các trang công nghệ mà còn trên các diễn đàn trực tuyến, người dùng bày tỏ sự chán nản với việc công ty liên tục ra mắt các sản phẩm chủ lực mà không có sự đổi mới đáng kể. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là sự biến mất của S Pen khiến nhiều khách hàng không hài lòng.

Trong khi Apple vừa cho ra mắt iPhone 17 với nhiều đổi mới ấn tượng, Samsung dường như vẫn giữ nguyên những gì đã làm trong nhiều năm qua. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Apple đã vượt qua Samsung về doanh số. Nếu Samsung tiếp tục đi theo con đường này, nhiều dấu hỏi về việc Samsung có thể mất đi không chỉ mỗi vị trí dẫn đầu.

Điểm sáng ở điện thoại Samsung

Mặc dù vậy, việc cho rằng Samsung không có những nỗ lực sáng tạo không hoàn toàn đúng. Công ty đã cho ra mắt Galaxy Z Fold7, một chiếc smartphone gập được đánh giá cao. Mặc dù không phải là sản phẩm hoàn hảo, nhưng sự phổ biến của nó cho thấy người dùng mong muốn Samsung thực hiện những bước đi táo bạo hơn.

Hiện tại, Samsung đang hướng tới việc phát triển chip Exynos 2600 2 nm cho Galaxy S26 - một tín hiệu tích cực cho thấy công ty đang nỗ lực đổi mới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đồng ý rằng Samsung cần làm nhiều hơn nữa và hy vọng Galaxy S26 sẽ không chỉ là một bản nâng cấp tầm thường trong thời gian tới.