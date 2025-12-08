iCloud và Google Photos: Đâu là lựa chọn tối ưu cho người dùng iPhone?

Đối với người dùng iPhone, việc lựa chọn nơi gửi gắm hàng ngàn bức ảnh quý giá chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Một bên là iCloud được tích hợp, một bên là Google Photos với sức mạnh tìm kiếm và AI (trí tuệ nhân tạo) vượt trội. Đâu mới là giải pháp tối ưu?

Google Photos hay iCloud là lựa chọn sáng suốt để sao lưu ảnh cho iPhone?

Không đơn thuần chỉ là một thiết bị liên lạc, iPhone ngày nay cũng là kho lưu trữ ký ức khổng lồ. Từ những tấm hình khi đi du lịch, khoảnh khắc bên gia đình cho đến những bức ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên, vì vậy, dung lượng lưu trữ của thiết bị cũng từ đó luôn trong tình trạng báo động. Mặc dù Apple mặc định cung cấp sao lưu ảnh lên iCloud, nhưng Google Photos vẫn là 'kẻ ngoại đạo' được yêu thích nhất trên iOS.

Nên sử dụng Google Photos hay iCloud trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOW TO GEEK

Yếu tố đầu tiên và cũng là rào cản lớn nhất khiến người dùng phân vân chính là dung lượng miễn phí. Ở hạng mục này, sự khác biệt là rất lớn:

iCloud : Apple chỉ cung cấp cho người dùng 5 GB miễn phí. Con số này được đánh giá là khá 'keo kiệt' trong thời đại hiện nay, khi nó phải gánh vác việc đồng bộ không chỉ ảnh mà cả video, tin nhắn và bản sao lưu toàn bộ thiết bị. Người dùng gần như bắt buộc phải mua gói iCloud+ nếu muốn sử dụng lâu dài.

: Apple chỉ cung cấp cho người dùng 5 GB miễn phí. Con số này được đánh giá là khá 'keo kiệt' trong thời đại hiện nay, khi nó phải gánh vác việc đồng bộ không chỉ ảnh mà cả video, tin nhắn và bản sao lưu toàn bộ thiết bị. Người dùng gần như bắt buộc phải mua gói iCloud+ nếu muốn sử dụng lâu dài. Google Photos: Hào phóng hơn hẳn với con số 15 GB. Dù dung lượng này được chia sẻ chung với Gmail và Google Drive, nhưng nó vẫn gấp 3 lần so với đối thủ, mang lại 'không gian dễ thở' hơn nhiều cho người dùng phổ thông.

Khi nói về trải nghiệm người dùng, sự khác biệt cốt lõi giữa hai nền tảng nằm ở triết lý vận hành.

Trong khi iCloud hướng đến sự đơn giản tối đa. Nó được tích hợp sâu vào hệ điều hành iOS đến mức người dùng gần như quên mất sự tồn tại của nó. Ảnh chụp xong tự động 'lên mây', chỉnh sửa ở iPhone tự động cập nhật trên iPad hay Mac. Mọi thứ diễn ra âm thầm, liền mạch và không đòi hỏi cài đặt phức tạp.

Ngược lại, Google Photos mang đến trải nghiệm chủ động và giàu tính năng hơn. Ứng dụng này giống như một 'người quản lý' thông minh với khả năng:

Tìm kiếm hiệu quả : Khả năng tìm kiếm của Google vượt trội hoàn toàn. Bạn có thể tìm ảnh bằng cách gõ mô tả văn bản, tìm theo đồ vật, địa điểm hoặc thậm chí là dòng chữ nhỏ xuất hiện trong ảnh.

: Khả năng tìm kiếm của Google vượt trội hoàn toàn. Bạn có thể tìm ảnh bằng cách gõ mô tả văn bản, tìm theo đồ vật, địa điểm hoặc thậm chí là dòng chữ nhỏ xuất hiện trong ảnh. AI gợi nhắc kỷ niệm: Google Photos rất giỏi trong việc 'đào' lại những kỷ niệm cũ, tự động tạo album hình hoặc video tổng kết năm, điều mà nhiều người dùng cảm thấy thú vị.

Lựa chọn nào sẽ phù hợp?

Nếu bạn là một người dùng trung thành tuyệt đối của hệ sinh thái Apple (chỉ dùng iPhone, iPad, Mac), iCloud là lựa chọn số một bởi sự đồng bộ hoàn hảo.

Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng 'đa hệ' - ví dụ sử dụng iPhone nhưng làm việc trên máy tính Windows, hoặc có sử dụng thêm máy tính bảng Android - Google Photos lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạn có thể truy cập kho ảnh của mình từ bất kỳ trình duyệt web nào hoặc bất kỳ thiết bị nào mà không gặp rào cản về hệ điều hành.

Nếu bạn ưu tiên sự đơn giản, muốn mọi thứ cứ thế mà chạy và không ngại chi trả phí hằng tháng, iCloud là sự lựa chọn an toàn và tự nhiên nhất cho iPhone.

Ngược lại, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí với kho lưu trữ miễn phí lớn hơn, cần quản lý ảnh thông minh với AI hoặc thường xuyên làm việc trên nhiều loại thiết bị khác nhau, Google Photos xứng đáng là ứng dụng bên thứ ba đầu tiên bạn nên cài đặt.