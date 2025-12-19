Tìm ra 'thủ phạm' gây cạn kiệt bộ nhớ RAM trên Windows 11

Theo Neowin, cộng đồng người dùng Windows 11 đang xôn xao trước những bằng chứng mới nhất cho thấy một dịch vụ mặc định của Microsoft đang âm thầm chiếm dụng tài nguyên hệ thống, đặc biệt là bộ nhớ RAM, một cách bất thường. Thủ phạm được gọi tên là 'Delivery Optimization'.

Kẻ 'ngốn' RAM mang danh tối ưu hóa Windows 11

Về lý thuyết, Delivery Optimization là một tính năng thông minh. Nó hoạt động theo cơ chế ngang hàng (P2P), cho phép máy tính của bạn chia sẻ các tệp cập nhật Windows với các máy khác trong mạng LAN hoặc internet, giúp giảm tải cho máy chủ Microsoft và tăng tốc độ cập nhật.

Windows 11 cạn kiệt RAM vì tính năng Delivery Optimization

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Trên các bản cập nhật mới nhất như Windows 11 24H2 hay 25H2, Microsoft đã thay đổi cơ chế khiến dịch vụ này khởi chạy mặc định thường xuyên hơn.

Một người dùng Reddit có tên 'Niff_Naff' đã thực hiện các thử nghiệm chuyên sâu bằng cách theo dõi ID tiến trình (PID). Kết quả cho thấy dịch vụ DoSvc (tên mã của Delivery Optimization) có dấu hiệu rò rỉ bộ nhớ (memory leak). Thay vì trả lại RAM sau khi hoàn tất công việc, nó tiếp tục chiếm dụng dung lượng bộ nhớ ngày càng lớn theo thời gian, khiến máy tính dần trở nên ì ạch.

Trên diễn đàn công nghệ Neowin, thành viên 'neufuse' cũng bức xúc: "Cái dịch vụ này đôi khi ngốn sạch bộ nhớ rồi cứ 'trơ trơ' ra đó chẳng làm gì cả".

Để lấy lại dung lượng RAM quý giá, bạn có thể tắt tính năng này bằng cách truy cập Settings > Windows Update > Advanced options > Delivery Optimization và chuyển trạng thái sang 'Off'.

Tắt tính năng Delivery Optimization gây ngốn RAM trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phát hiện này dẫn đến một nghi vấn lớn trong cộng đồng, rằng phải chăng đây là lý do Microsoft gần đây bắt đầu khuyến nghị cấu hình tối thiểu 16 GB RAM cho các dòng PC AI và Gaming? Việc các dịch vụ nền tiêu tốn quá nhiều tài nguyên đang ép người dùng phải nâng cấp phần cứng một cách thụ động.

Trong khi chờ đợi Microsoft tung ra bản vá lỗi hoặc hoãn các tính năng tự động (như họ đã làm với một số tính năng dời sang năm 2026), người dùng nên chủ động thay đổi cài đặt để 'hạ nhiệt' tài nguyên cho hệ thống.