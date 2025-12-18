Tin tặc tấn công Windows 10, cần làm gì để giữ an toàn?

Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 vào giữa tháng 10 vừa qua, biến hàng triệu chiếc PC trên toàn cầu bỗng chốc mất đi 'lá chắn' bảo vệ, trở thành mục tiêu béo bở cho tội phạm mạng.

Trước tình thế này, Microsoft đã đưa ra lời khuyên khá 'lạnh lùng' là người dùng nên nâng cấp lên Windows 11 hoặc buộc phải mua máy tính mới. Tuy nhiên, với bối cảnh giá RAM tăng phi mã và rào cản phần cứng, không phải ai cũng sẵn sàng móc hầu bao. Vậy người dùng cần làm gì để vượt qua cơn bão này mà không cần tốn tiền mua máy mới?

Microsoft 'buông tay' Windows 10, tin tặc mừng thầm

Khác biệt lớn nhất sau ngày 14.10 không phải là máy tính ngừng hoạt động, mà là sự im lặng đáng sợ từ hệ thống cập nhật. Nếu bạn cố chạy Windows Update, dòng thông báo sẽ hiện ra: "Thiết bị của bạn không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật".

Windows 10 không còn nhận được các bản vá bảo mật từ Microsoft ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang đơn độc trong cuộc chiến với giới tội phạm mạng. Nếu một lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện (zero-day), Microsoft sẽ không vá nó nữa (trừ những trường hợp thảm họa toàn cầu). Trong cuộc kéo co giữa chuyên gia bảo mật và tin tặc, Microsoft đã buông tay. Dù sớm hay muộn, kẻ tấn công sẽ thắng thế.

Bên cạnh rủi ro bảo mật, người dùng bám trụ Windows 10 sẽ sớm đối mặt với việc không tương thích phần cứng và phần mềm. Các thiết bị mới như máy in 3D hay các ứng dụng như Visual Studio, Microsoft Teams bản mới nhất đã bắt đầu nói không với Windows 10.

Tuy nhiên, Microsoft vẫn để lại một 'khe cửa hẹp' cho những ai chưa sẵn sàng lên đời, đó là chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). Nhưng cần lưu ý là ESU chỉ là bản vá bảo mật, không có tính năng mới, và với người dùng cá nhân, nó chỉ kéo dài được trong 1 năm. Đây thực chất chỉ là giải pháp tạm thời.

Hiện tại, lượng người dùng Windows 10 vẫn chiếm tới 42,7% thị phần (theo StatCounter), bám đuổi sát nút Windows 11 (53,7%). Nếu quyết định 'sống chung với lũ' mà không mua gói ESU, bạn buộc phải tự trang bị các biện pháp bảo vệ bản thân, gồm:

Cài đặt phần mềm diệt virus bên thứ ba : Đừng chỉ dựa vào Windows Defender mặc định (dù nó vẫn được cập nhật data đến 2028). Hãy tìm một bộ Security Suite mạnh mẽ có tường lửa riêng để chặn các khai thác lỗ hổng hệ thống.

: Đừng chỉ dựa vào Windows Defender mặc định (dù nó vẫn được cập nhật data đến 2028). Hãy tìm một bộ Security Suite mạnh mẽ có tường lửa riêng để chặn các khai thác lỗ hổng hệ thống. Cảnh giác cao độ : Hạn chế bấm vào link lạ, không tải phần mềm không rõ nguồn gốc.

: Hạn chế bấm vào link lạ, không tải phần mềm không rõ nguồn gốc. Sử dụng VPN: Tạo lớp rào chắn giữa máy tính và các trang web độc hại.

Microsoft đã bỏ rơi bạn, giờ đây việc bảo vệ dữ liệu cá nhân nằm hoàn toàn trong tay của chính bạn. Hãy hành động ngay trước khi quá muộn.