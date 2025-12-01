Thói quen sai lầm khi sử dụng bộ chia USB

Bộ chia USB (USB Hub) là một phụ kiện tuyệt vời giúp biến cổng kết nối duy nhất thành trung tâm điều khiển cho hàng loạt thiết bị ngoại vi. Tuy nhiên, sự tiện lợi này thường đi kèm với những rắc rối như thiết bị chập chờn, máy tính báo lỗi, hoặc kết nối không ổn định. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người dùng chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của thiết bị này.

Thói quen sử dụng đang 'bóp nghẹt' bộ chia USB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cổng USB không hề có băng thông vô tận

Nhiều người lầm tưởng USB Hub tạo ra thêm sức mạnh cho máy tính, nhưng thực tế nó chỉ chia nhỏ tài nguyên. Giống như việc bạn cắm một ổ điện nối dài vào ổ cắm tường, việc cắm Hub vào máy tính đồng nghĩa với việc chia sẻ nguồn điện và băng thông dữ liệu của cổng gốc cho tất cả các thiết bị con.

Mỗi cổng USB có giới hạn cứng về lượng điện năng cung cấp và tốc độ truyền tải (ví dụ 500 Mbps). Khi bạn cắm quá nhiều thiết bị 'ngốn' dữ liệu (như ổ cứng di động, webcam 4K) cùng lúc, tình trạng 'kẹt đường' dữ liệu sẽ xảy ra, khiến hệ thống hoạt động chậm chạp.

Nghiêm trọng hơn là vấn đề quá tải điện năng. Nếu tổng lượng điện tiêu thụ của các thiết bị vượt quá khả năng cung cấp của cổng gốc, Hub sẽ bị quá nhiệt, tự động ngắt kết nối hoặc gây sập nguồn thiết bị ngoại vi.

Cách khắc phục sai lầm khi dùng bộ chia USB

Để khắc phục tình trạng này, người dùng cần thay đổi tư duy sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên và phân loại, cụ thể như sau:

Phân loại thiết bị : Chỉ cắm các thiết bị tiêu thụ ít điện năng và dữ liệu vào Hub (như chuột, bàn phím, USB dung lượng nhỏ).

: Chỉ cắm các thiết bị tiêu thụ ít điện năng và dữ liệu vào Hub (như chuột, bàn phím, USB dung lượng nhỏ). Ưu tiên cổng kết nối gốc : Những thiết bị 'hạng nặng' như ổ cứng di động, máy in, hoặc webcam độ phân giải cao nên được cắm trực tiếp vào cổng USB trên thân máy tính để đảm bảo hiệu suất.

: Những thiết bị 'hạng nặng' như ổ cứng di động, máy in, hoặc webcam độ phân giải cao nên được cắm trực tiếp vào cổng USB trên thân máy tính để đảm bảo hiệu suất. Rút khi không dùng: Không nên cắm liên tục các thiết bị không cần thiết chiếm chỗ trên USB Hub, chúng vẫn có thể tiêu tốn tài nguyên nền.

Ưu tiên những thiết bị 'hạng nặng' sử dụng cổng cắm trên thùng PC ẢNH: BGR

Giải pháp cho người dùng chuyên nghiệp

Nếu công việc bắt buộc bạn phải kết nối nhiều thiết bị mạnh mẽ cùng lúc, lời khuyên là hãy chuyển sang sử dụng Powered Hub (Hub có nguồn cấp phụ). Khác với các loại Hub giá rẻ lấy điện từ laptop, loại này đi kèm một bộ chuyển đổi nguồn (adapter) cắm trực tiếp vào ổ điện tường.

Nhờ có nguồn năng lượng riêng, Powered Hub có thể 'gánh' được nhiều thiết bị 'đói năng lượng' mà không gây áp lực lên bo mạch chủ của máy tính, giải quyết triệt để tình trạng chập chờn thường thấy.