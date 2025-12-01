Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Khám phá các tính năng hữu ích của cổng USB-C trên điện thoại

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/12/2025 10:30 GMT+7

Những tính năng 'ẩn' cực xịn của cổng sạc USB-C trên điện thoại mà bạn nên thử ngay.

Hầu hết chúng ta chỉ nhớ đến cổng cắm dưới đáy điện thoại khi máy báo pin yếu hoặc trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chiếc cổng USB-C nhỏ bé này thực chất sở hữu sức mạnh kết nối tương đương một chiếc máy tính, mở ra hàng loạt tiện ích từ giải trí cao cấp đến làm việc chuyên nghiệp.

Biến điện thoại thành thiết bị thu âm và phòng thu tại gia

Trong kỷ nguyên của TikTok và YouTube, cổng USB-C trở thành 'cửa ngõ' hoàn hảo cho các nhà sáng tạo nội dung. Thay vì dựa vào micro tích hợp sẵn với chất lượng hạn chế, bạn có thể kết nối các bộ thu micro không dây chuyên nghiệp (như Saramonic, DJI hay Rode) trực tiếp qua cổng này. Kết quả là âm thanh trong trẻo, lọc ồn tốt, ngay cả khi bạn đang livestream giữa quán cà phê ồn ào hay quay vlog ngoài trời gió.

Cổng USB-C trên điện thoại 'quyền năng' hơn bạn nghĩ rất nhiều - Ảnh 1.

Các nhà sáng tạo nội dung có thể cắm microphone rời qua cổng USB-C

ẢNH: COURSERA

Không chỉ vậy, bạn còn có thể kết nối đàn MIDI, bàn phím hoặc các bộ Audio Interface chuyên dụng. Điều này cho phép các nhạc sĩ ghi âm hoặc phát nhạc ra loa kiểm âm chất lượng cao (Monitor speakers) mà không cần khởi động dàn máy tính cồng kềnh.

'Cứu tinh' cho tín đồ âm thanh Hi-Fi

Khi giắc cắm tai nghe 3,5 mm dần biến mất trên các smartphone cao cấp, cổng USB-C chính là giải pháp thay thế hoàn hảo. Bằng cách sử dụng các bộ chuyển đổi tích hợp chip giải mã âm thanh (DAC), người dùng có thể thưởng thức âm nhạc chất lượng cao (Hi-Res) qua tai nghe có dây, tái tạo âm thanh chi tiết hơn nhiều so với kết nối Bluetooth thông thường.

Cổng USB-C trên điện thoại 'quyền năng' hơn bạn nghĩ rất nhiều - Ảnh 2.

Cổng sạc USB-C đang kết nối với bộ chuyển đổi tích hợp chip giải mã âm thanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mạng internet nhanh và bảo mật hơn Wi-Fi

Bạn thường phát Wi-Fi Hotspot từ điện thoại sang laptop khi không có mạng? Hãy thử dùng cáp USB. Tính năng 'USB Tethering' (chia sẻ kết nối qua USB) cho phép truyền mạng trực tiếp từ điện thoại sang máy tính.

Cổng USB-C trên điện thoại 'quyền năng' hơn bạn nghĩ rất nhiều - Ảnh 3.

Kết nối internet qua cổng USB-C

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phương pháp này có 3 ưu điểm lớn so với phát Wi-Fi là tốc độ đường truyền nhanh và ổn định hơn (lý tưởng cho game thủ), bảo mật tuyệt đối (không lo bị hack pass Wi-Fi), đặc biệt là giúp điện thoại đỡ nóng và tiết kiệm pin hơn.

Rạp chiếu phim di động với qua cổng USB-C và kính thực tế ảo

Đây có lẽ là tính năng thú vị nhất. Cổng USB-C hỗ trợ xuất hình ảnh, cho phép biến điện thoại thành nguồn phát cho các thiết bị thực tế ảo (VR) hoặc kính thông minh (AR).

Kính AR kết nối với smartphone qua cổng USB-C

ẢNH: SLASHGEAR

Chỉ cần một sợi cáp kết nối, một màn hình khổng lồ ảo sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn. Đây là giải pháp tuyệt vời để xem phim Netflix trên máy bay, xe lửa hoặc nằm thư giãn trên giường mà không cần cầm điện thoại mỏi tay.

Xem thêm bình luận