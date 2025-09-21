USB dung lượng lớn nhất hiện nay có thể mua là bao nhiêu?

Trong bối cảnh video 4K, ảnh RAW và các tệp tin kỹ thuật số ngày càng phình to, cuộc chạy đua về dung lượng lưu trữ di động đã tìm ra 'nhà vô địch' mới. Một chiếc USB flash với dung lượng lên đến 4 TB đã chính thức xuất hiện, phá vỡ mọi giới hạn trước đây và mở ra một chương mới cho người dùng chuyên nghiệp.

USB 4 TB ra đời, giải quyết mọi nỗi lo về dung lượng

Thị trường lưu trữ di động từ lâu quen thuộc với các thương hiệu như SanDisk hay Buffalo với các tùy chọn USB 1 TB và 2 TB. Tuy nhiên, khi nhu cầu ngày càng tăng, một cái tên đã vượt qua tất cả, Oyen Digital với sản phẩm Dash Pro 4 TB, ổ USB có dung lượng lớn nhất có thể mua vào thời điểm hiện tại.

USB 4 TB của hãng Oyen Digital ẢNH: OYEN DIGITAL

Đây không phải là một sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc. Oyen Digital là một công ty có uy tín trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp và Dash Pro 4 TB chính là câu trả lời của họ cho những người dùng cần hiệu suất và không gian lưu trữ lớn trong một thiết bị nhỏ gọn.

Dash Pro 4 TB được trang bị công nghệ USB 3.2 Gen2, cho phép đạt tốc độ truyền tải cực kỳ ấn tượng lên đến 1.050 MB/giây khi kết nối qua cổng USB-C hoặc Thunderbolt 3/4. Ngay cả khi sử dụng cổng USB-A 3.0 truyền thống, tốc độ vẫn đạt tới 525 MB/giây. Với những người làm việc với các file video 4K/8K hay hàng ngàn file hình ảnh RAW, tốc độ này sẽ giúp tiết kiệm nhiều giờ quý giá.

Thiết bị đi kèm cả hai đầu nối USB-A và USB-C, tương thích linh hoạt với Windows, Mac và Linux.

Tất nhiên, sự độc đáo đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Oyen Digital Dash Pro 4 TB có giá lên tới 409 USD (khoảng 10,7 triệu đồng). Để so sánh, một chiếc USB SanDisk Extreme Pro 2 TB cao cấp chỉ có giá 180 USD (4,7 triệu đồng). Về mặt lý thuyết, mua hai chiếc USB 2 TB sẽ rẻ hơn, nhưng sự tiện lợi của việc sở hữu toàn bộ 4 TB trong thiết bị duy nhất là lợi ích không thể bỏ qua đối với các quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Đối với các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim hay các chuyên gia sáng tạo nội dung, đây là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng để sao lưu dự án, di chuyển dữ liệu giữa các máy tính một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, với người dùng phổ thông chỉ lưu trữ tài liệu, hình ảnh cá nhân hay phim ảnh, mức dung lượng và giá tiền này có thể là quá mức cần thiết. Trong trường hợp đó, các phiên bản 1 TB, 2 TB hoặc chính phiên bản Dash Pro 2 TB của Oyen Digital sẽ là những lựa chọn hợp lý hơn.

Việc đầu tư vào một chiếc USB 4 TB ở thời điểm hiện tại có thể được xem là một bước đi thông minh để ‘đón đầu tương lai’, đảm bảo không phải lo lắng về không gian lưu trữ trong nhiều năm tới.