Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

USB dung lượng lớn nhất hiện nay có thể mua là bao nhiêu?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/09/2025 11:00 GMT+7

Chiếc USB 'khủng' nhất thị trường hiện nay có thể khiến bạn quên đi những chiếc ổ cứng di động.

Trong bối cảnh video 4K, ảnh RAW và các tệp tin kỹ thuật số ngày càng phình to, cuộc chạy đua về dung lượng lưu trữ di động đã tìm ra 'nhà vô địch' mới. Một chiếc USB flash với dung lượng lên đến 4 TB đã chính thức xuất hiện, phá vỡ mọi giới hạn trước đây và mở ra một chương mới cho người dùng chuyên nghiệp.

USB 4 TB ra đời, giải quyết mọi nỗi lo về dung lượng

Thị trường lưu trữ di động từ lâu quen thuộc với các thương hiệu như SanDisk hay Buffalo với các tùy chọn USB 1 TB và 2 TB. Tuy nhiên, khi nhu cầu ngày càng tăng, một cái tên đã vượt qua tất cả, Oyen Digital với sản phẩm Dash Pro 4 TB, ổ USB có dung lượng lớn nhất có thể mua vào thời điểm hiện tại.

USB dung lượng lớn nhất 4tb hiện nay: Giải pháp lưu trữ tối ưu cho chuyên gia - Ảnh 1.

USB 4 TB của hãng Oyen Digital

ẢNH: OYEN DIGITAL

Đây không phải là một sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc. Oyen Digital là một công ty có uy tín trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp và Dash Pro 4 TB chính là câu trả lời của họ cho những người dùng cần hiệu suất và không gian lưu trữ lớn trong một thiết bị nhỏ gọn.

Dash Pro 4 TB được trang bị công nghệ USB 3.2 Gen2, cho phép đạt tốc độ truyền tải cực kỳ ấn tượng lên đến 1.050 MB/giây khi kết nối qua cổng USB-C hoặc Thunderbolt 3/4. Ngay cả khi sử dụng cổng USB-A 3.0 truyền thống, tốc độ vẫn đạt tới 525 MB/giây. Với những người làm việc với các file video 4K/8K hay hàng ngàn file hình ảnh RAW, tốc độ này sẽ giúp tiết kiệm nhiều giờ quý giá.

Thiết bị đi kèm cả hai đầu nối USB-A và USB-C, tương thích linh hoạt với Windows, Mac và Linux.

Tất nhiên, sự độc đáo đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Oyen Digital Dash Pro 4 TB có giá lên tới 409 USD (khoảng 10,7 triệu đồng). Để so sánh, một chiếc USB SanDisk Extreme Pro 2 TB cao cấp chỉ có giá 180 USD (4,7 triệu đồng). Về mặt lý thuyết, mua hai chiếc USB 2 TB sẽ rẻ hơn, nhưng sự tiện lợi của việc sở hữu toàn bộ 4 TB trong thiết bị duy nhất là lợi ích không thể bỏ qua đối với các quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Đối với các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim hay các chuyên gia sáng tạo nội dung, đây là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng để sao lưu dự án, di chuyển dữ liệu giữa các máy tính một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, với người dùng phổ thông chỉ lưu trữ tài liệu, hình ảnh cá nhân hay phim ảnh, mức dung lượng và giá tiền này có thể là quá mức cần thiết. Trong trường hợp đó, các phiên bản 1 TB, 2 TB hoặc chính phiên bản Dash Pro 2 TB của Oyen Digital sẽ là những lựa chọn hợp lý hơn.

Việc đầu tư vào một chiếc USB 4 TB ở thời điểm hiện tại có thể được xem là một bước đi thông minh để ‘đón đầu tương lai’, đảm bảo không phải lo lắng về không gian lưu trữ trong nhiều năm tới.

Tin liên quan

Nên chọn ổ flash USB hay ổ cứng ngoài để lưu trữ dữ liệu

Nên chọn ổ flash USB hay ổ cứng ngoài để lưu trữ dữ liệu

Khi tìm kiếm giải pháp lưu trữ ngoài, hai lựa chọn phổ biến nhất hiện được người dùng lựa chọn là ổ flash USB và ổ cứng ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

Lưu trữ Usb Dung lượng tốc độ thiết bị hình ảnh Sandisk BUFFALO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận