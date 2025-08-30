Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Nên chọn ổ flash USB hay ổ cứng ngoài để lưu trữ dữ liệu

Kiến Văn
Kiến Văn
30/08/2025 07:55 GMT+7

Khi tìm kiếm giải pháp lưu trữ ngoài, hai lựa chọn phổ biến nhất hiện được người dùng lựa chọn là ổ flash USB và ổ cứng ngoài.

Cả hai đều sử dụng giao diện USB để kết nối với máy tính hoặc điện thoại, tuy nhiên chúng có những ưu và nhược điểm riêng về khả năng lưu trữ dữ liệu làm ảnh hưởng đến quyết định của người dùng.

Nên chọn ổ flash USB hay ổ cứng ngoài để lưu trữ dữ liệu - Ảnh 1.

Ổ flash USB và ổ cứng di động có những ưu và nhược điểm riêng

ẢNH: USB Memory Direct

Đầu tiên là ổ flash USB, một thiết bị lưu trữ nhỏ gọn sử dụng mô-đun bộ nhớ flash và có đầu nối USB tích hợp. Nhờ không có bộ phận chuyển động, ổ flash USB có độ bền cao trước các cú rơi và va đập. Ngược lại, ổ cứng ngoài có kích thước lớn hơn, thường không có cổng USB tích hợp và phụ thuộc vào cáp USB. Với cấu trúc cơ điện, ổ cứng ngoài có đĩa từ để lưu trữ dữ liệu, vì vậy mà chúng kém bền hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Về tốc độ truyền dữ liệu, cả ổ flash USB và ổ cứng ngoài đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phiên bản USB và chất lượng linh kiện. Nếu so sánh giữa ổ flash USB thế hệ mới và ổ cứng ngoài cùng cổng USB, ổ flash USB thường nhanh hơn do không cần thời gian để đĩa quay. Tuy nhiên, ổ cứng ngoài lại có độ tin cậy cao hơn trong việc lưu trữ dữ liệu lâu dài, trong khi ổ flash USB có chu kỳ ghi hữu hạn, dễ bị hao mòn theo thời gian.

Lựa chọn lưu trữ nào phù hợp?

Nếu cần một thiết bị nhỏ gọn để mang theo và truyền dữ liệu nhanh chóng, ổ flash USB là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, nếu cần dung lượng lưu trữ lớn hơn, ổ cứng ngoài sẽ là giải pháp tốt hơn khi mang đến khả năng lưu trữ dung lượng lên đến 28 TB từ các thương hiệu uy tín. Mặc dù ổ cứng ngoài kém di động hơn do cần nguồn điện ngoài, chi phí cho mỗi GB của chúng thường rẻ hơn so với ổ flash USB.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến ổ thể rắn (SSD) gắn ngoài, vốn sử dụng chip nhớ flash mang lại tốc độ nhanh và độ bền cao. Tuy nhiên, ổ SSD ngoài thường chỉ phù hợp với nhu cầu lưu trữ cao cấp và không phải là lựa chọn phổ biến cho người dùng thông thường.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa ổ flash USB và ổ cứng ngoài phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng, từ tính di động đến dung lượng lưu trữ và chi phí.

