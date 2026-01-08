Công an TP.HCM triệt phá đường dây cung cấp khí cười cho nhiều quán bar, nhà hàng

Ngày 8.1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt (31 tuổi, ở TP.HCM) cùng 60 đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán khí N₂O (khí cười) quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, cung cấp cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM khởi tố các đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, cơ quan công an thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N₂O các loại, 3 kho bồn lớn dung tích khoảng 30 tấn, nhiều thiết bị sang chiết, nén khí, 12 ô tô, 5 xe máy cùng số tiền đặc biệt lớn và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu xác định, từ ngày 1.1.2025 đến 7.7.2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười lên đến gần 106 tỉ đồng.

Lần ra đường dây từ các cơ sở kinh doanh giải trí

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến khí N₂O, qua công tác quản lý địa bàn và rà soát hoạt động kinh doanh có điều kiện, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhiều cơ sở giải trí có biểu hiện lén lút sử dụng khí cười phục vụ khách, bất chấp quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn bình kim loại chứa khí cười ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ các dấu hiệu nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung làm rõ nguồn cung cấp khí N₂O cho các cơ sở này. Đến tháng 7.2025, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang giao nhận khí nén tại khu vực hầm để xe của 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận, liền bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí N₂O chuẩn bị giao cho khách.

Thủ đoạn tinh vi, che giấu dòng tiền

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng tại TP.HCM. Kiệt thiết lập nhiều kho chứa khí N₂O, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối.

Khí N₂O được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, vận chuyển từ các tỉnh về TP.HCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam, sau đó sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để trao đổi, đặt hàng; thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.