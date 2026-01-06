Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xác minh clip chạy xe mô tô buông 2 tay, nghe điện thoại ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/01/2026 12:53 GMT+7

Mạng xã hội phẫn nộ trước clip một nam thanh niên chạy xe mô tô có hành động buông 2 tay, nghe điện thoại khi qua cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM).

Ngày 6.1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô buông 2 tay, sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường có nhiều phương tiện qua lại.

Xác minh clip chạy xe mô tô buông 2 tay, nghe điện thoại ở TP.HCM- Ảnh 1.

Clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, phường Dĩ An (Bình Dương cũ, TP.HCM). Đoạn clip này được chính nam thanh niên quay lại bằng camera hành trình rồi đăng tải lên trang cá nhân với nội dung: "Một buổi sáng cuối năm 2025".

Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, xác minh.

Đến trưa 6.1, công an xác định phương tiện trong đoạn clip là mô tô Yamaha R15, biển số 85C1-432.13 và nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip là người địa phương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này thực hiện hành vi chạy xe buông 2 tay, sử dụng điện thoại.

Thời gian qua, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM nhanh chóng xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, hành vi điều khiển xe buông 2 tay, xuất hiện nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Đa số, các vụ việc đều do "chính chủ" tự ghi hình lại rồi đăng lên mạng xã hội. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận vì rủi ro xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Có thể kể đến một số vụ việc được dư luận quan tâm như: Hai cô gái chạy xe Vespa buông 2 tay vái lạy người đi đường, đôi nam nữ chạy xe SH buông 2 tay chỉ lên trời ở cầu Ba Son hay mới nhất là người chạy xe SH buông 2 tay qua cầu Ba Son.

Theo quy định, hành vi buông 2 tay khi lái xe mô tô sẽ bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng, phạt tiền 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xác minh nguồn gốc phương tiện, chủ phương tiện, cơ quan chức năng sẽ xử lý thêm các hành vi vi phạm khác (nếu có).

