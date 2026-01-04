Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh clip chạy xe SH buông 2 tay trên cầu Ba Son, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/01/2026 11:33 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang vào cuộc xác minh clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe SH buông 2 tay khi qua cầu Ba Son.

Ngày 4.1, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe SH có hành vi buông 2 tay, chỉ lên trời khi lái xe.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ở khu vực cầu Ba Son, hướng thành phố Thủ Đức cũ đi quận 1 cũ.

Xác minh clip chạy xe SH buông 2 tay trên cầu Ba Son, TP.HCM- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên buông 2 tay khi lái xe

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh clip, nam thanh niên lái xe máy hiệu SH biển số 61C1-773.05 chở một cô gái. Khi đến giữa cầu Ba Son, cô gái vỗ vào vai người cầm lái thì nam thanh niên này buông 2 tay rồi chỉ lên trời.

Đoạn clip được một nhóm bạn đi cùng dùng điện thoại ghi hình và do chính nam thanh niên cầm lái này tự đăng tải lên trang cá nhân của mình có tên "quangnguyen20034" vào ngày 30.12.2025 trên nền tảng TikTok. 

Nhiều người dùng mạng xã hội sau đó chia sẻ lại bài viết. Trong phần bình luận, người xem bức xúc trước hành động nguy hiểm.

Liên quan vụ việc nói trên, Công an phường Sài Gòn phối hợp lực lượng CSGT Công an TP.HCM tiến hành xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc, xử lý theo quy định.

Theo quy định, hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng, phạt tiền 6 - 8 triệu đồng.

Tin liên quan

Vụ cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe

Liên quan đến vụ Công an TP.HCM truy tìm cô gái chạy Vespa buông cả 2 tay ở Lái Thiêu, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

buông 2 tay TP.HCM Cầu Ba Son tịch thu phương tiện chạy SH Công an phường Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận