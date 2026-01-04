Xác minh clip chạy xe SH buông 2 tay trên cầu Ba Son, TP.HCM

Ngày 4.1, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe SH có hành vi buông 2 tay, chỉ lên trời khi lái xe.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ở khu vực cầu Ba Son, hướng thành phố Thủ Đức cũ đi quận 1 cũ.

Hình ảnh nam thanh niên buông 2 tay khi lái xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh clip, nam thanh niên lái xe máy hiệu SH biển số 61C1-773.05 chở một cô gái. Khi đến giữa cầu Ba Son, cô gái vỗ vào vai người cầm lái thì nam thanh niên này buông 2 tay rồi chỉ lên trời.

Đoạn clip được một nhóm bạn đi cùng dùng điện thoại ghi hình và do chính nam thanh niên cầm lái này tự đăng tải lên trang cá nhân của mình có tên "quangnguyen20034" vào ngày 30.12.2025 trên nền tảng TikTok.

Nhiều người dùng mạng xã hội sau đó chia sẻ lại bài viết. Trong phần bình luận, người xem bức xúc trước hành động nguy hiểm.

Liên quan vụ việc nói trên, Công an phường Sài Gòn phối hợp lực lượng CSGT Công an TP.HCM tiến hành xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc, xử lý theo quy định.

Theo quy định, hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng, phạt tiền 6 - 8 triệu đồng.