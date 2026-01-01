Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mô tô điện Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có phân phối tại Việt Nam?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
01/01/2026 10:05 GMT+7

Dữ liệu Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa xuất hiện thông tin đăng ký bản quyền kiểu dáng mẫu mô tô điện Honda WN7 làm dấy lên thông tin Honda sẽ phân phối mẫu xe này tại Việt Nam trong tương lai.

Sau khi chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam, Honda đang cho thấy những động thái nhằm từng bước đa dạng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của khách hàng từ xe xăng sang xe máy điện. Không chỉ chuẩn bị trình làng thêm một mẫu xe máy điện mới, mới đây Honda còn cho thấy tín hiệu sẽ đưa mẫu mô tô điện Honda WN7 về Việt Nam trong tương lai.

Phát triển dựa trên EV Fun Concept từng được Honda trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Milan, Ý, mẫu mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu xe trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, bền vững. Phiên bản thương mại của mẫu xe này đã được Honda trình làng tại quê nhà Nhật Bản cũng như một số thị trường châu Âu.

Mô tô điện Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có phân phối tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Mẫu mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7

Ảnh: Honda

Phía Honda Việt Nam hiện chưa công bố thông tin về việc phân phối WN7, tuy nhiên mới đây hãng xe Nhật Bản đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Honda WN7 tại Việt Nam. Một số hình ảnh về mẫu xe này đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật trong Công báo sở hữu công nghiệp số 453 tập A, công bố vào tháng 12.2025.

Về tên gọi của mẫu xe này, theo lý giải của Honda, ký tự W xuất phát từ "Be the Wind" được hiểu là ngọn gió trong triết lý phát triển của Honda; N là viết tắt của từ Naked dòng xe mô tô thiết kế mang phong cách đường phố và 7 được lý giải là mức công suất nằm trong nhóm xe máy tầm trung và cao cấp.

Mô tô điện Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có phân phối tại Việt Nam? - Ảnh 2.

Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mẫu xe Honda WN7 tại Việt Nam

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Honda WN7 về cơ bản không có nhiều điều chỉnh so với bản EV Fun Concept trước đó. Thậm chí, sự tỉ mỉ trong quá trình chế tác từng chi tiết của Honda giúp mẫu xe này trông hiện đại, liền lạc và mạnh mẽ hơn. Honda WN7 được hãng xe Nhật Bản trang bị hệ thống đèn LED toàn phần. Bộ mâm đúc đa chấu kết hợp lốp cỡ lớn. Ngoài ra, còn có màn hình màu TFT 5 inch hiển thị thông tin với giao diện thiết kế dành riêng cho xe điện Honda, tích hợp hệ thống hỗ trợ kết nối Honda RoadSync.

Honda WN7 trang bị pin lithium-ion cố định, mỗi lần sạc đầy có thể di chuyển quãng đường hơn 130 km. Bên cạnh đó, xe cũng có bộ sạc nhanh CCS2, với thời gian sạc từ 20% - 80% pin chỉ trong 30 phút. Trong khi nếu sử dụng bộ sạc Wallbox 6kVA tại nhà chỉ mất gần 3 giờ để sạc 0 - 100% pin. Động cơ trên WN7 là loại mô-tơ điện công suất 18 kW. Tổng trọng lượng xe ở mức 217 kg. Đáng chú ý, Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc, trong khi mô-men xoắn 100 Nm lại tiệm cận mức của xe mô tô 1000cc.

Mô tô điện Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có phân phối tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc

Ảnh: Honda

Honda bắt đầu sản xuất WN7 từ tháng 11.2025, lô xe đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho các đại lý vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện một số xe Honda WN7 được lực lượng cảnh sát Nhật Bản sử dụng làm xe chuyên dụng phục vụ tuần tra. Phía Honda Việt Nam chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến mẫu mô tô điện này, tuy nhiên với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng, nhiều khả năng trong tương lai hãng xe Nhật Bản sẽ đưa Honda WN7 về Việt Nam.

Tin liên quan

Mô tô điện Honda lộ diện, sức mạnh ngang xe xăng 600 phân khối

Mô tô điện Honda lộ diện, sức mạnh ngang xe xăng 600 phân khối

Mẫu mô tô điện Honda có tên gọi Honda WN7, sở hữu công suất vận hành tương đương dòng mô tô máy xăng 600cc chưa được hãng xe Nhật Bản hé lộ thời điểm phân phối chính thức.

Mô tô điện Ấn Độ giá rẻ bán gần 5.000 xe chỉ sau hai giờ

Honda phát triển mô tô điện tự cân bằng

Khám phá thêm chủ đề

Mô tô điện xe điện Honda Honda WN7 mô tô điện Honda WN7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận