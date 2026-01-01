Mô tô điện Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có phân phối tại Việt Nam?

Sau khi chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam, Honda đang cho thấy những động thái nhằm từng bước đa dạng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của khách hàng từ xe xăng sang xe máy điện. Không chỉ chuẩn bị trình làng thêm một mẫu xe máy điện mới, mới đây Honda còn cho thấy tín hiệu sẽ đưa mẫu mô tô điện Honda WN7 về Việt Nam trong tương lai.

Phát triển dựa trên EV Fun Concept từng được Honda trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Milan, Ý, mẫu mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu xe trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, bền vững. Phiên bản thương mại của mẫu xe này đã được Honda trình làng tại quê nhà Nhật Bản cũng như một số thị trường châu Âu.

Mẫu mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7 Ảnh: Honda

Phía Honda Việt Nam hiện chưa công bố thông tin về việc phân phối WN7, tuy nhiên mới đây hãng xe Nhật Bản đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Honda WN7 tại Việt Nam. Một số hình ảnh về mẫu xe này đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật trong Công báo sở hữu công nghiệp số 453 tập A, công bố vào tháng 12.2025.

Về tên gọi của mẫu xe này, theo lý giải của Honda, ký tự W xuất phát từ "Be the Wind" được hiểu là ngọn gió trong triết lý phát triển của Honda; N là viết tắt của từ Naked dòng xe mô tô thiết kế mang phong cách đường phố và 7 được lý giải là mức công suất nằm trong nhóm xe máy tầm trung và cao cấp.

Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mẫu xe Honda WN7 tại Việt Nam Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Honda WN7 về cơ bản không có nhiều điều chỉnh so với bản EV Fun Concept trước đó. Thậm chí, sự tỉ mỉ trong quá trình chế tác từng chi tiết của Honda giúp mẫu xe này trông hiện đại, liền lạc và mạnh mẽ hơn. Honda WN7 được hãng xe Nhật Bản trang bị hệ thống đèn LED toàn phần. Bộ mâm đúc đa chấu kết hợp lốp cỡ lớn. Ngoài ra, còn có màn hình màu TFT 5 inch hiển thị thông tin với giao diện thiết kế dành riêng cho xe điện Honda, tích hợp hệ thống hỗ trợ kết nối Honda RoadSync.

Honda WN7 trang bị pin lithium-ion cố định, mỗi lần sạc đầy có thể di chuyển quãng đường hơn 130 km. Bên cạnh đó, xe cũng có bộ sạc nhanh CCS2, với thời gian sạc từ 20% - 80% pin chỉ trong 30 phút. Trong khi nếu sử dụng bộ sạc Wallbox 6kVA tại nhà chỉ mất gần 3 giờ để sạc 0 - 100% pin. Động cơ trên WN7 là loại mô-tơ điện công suất 18 kW. Tổng trọng lượng xe ở mức 217 kg. Đáng chú ý, Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc, trong khi mô-men xoắn 100 Nm lại tiệm cận mức của xe mô tô 1000cc.

Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc Ảnh: Honda

Honda bắt đầu sản xuất WN7 từ tháng 11.2025, lô xe đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho các đại lý vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện một số xe Honda WN7 được lực lượng cảnh sát Nhật Bản sử dụng làm xe chuyên dụng phục vụ tuần tra. Phía Honda Việt Nam chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến mẫu mô tô điện này, tuy nhiên với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng, nhiều khả năng trong tương lai hãng xe Nhật Bản sẽ đưa Honda WN7 về Việt Nam.