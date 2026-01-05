TP.HCM: Công an xác minh vụ bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm

Ngày 5.1, Công an phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ), Công an TP.HCM vào cuộc làm rõ vụ nam thanh niên bốc đầu xe tay ga trên đường Dương Quảng Hàm.

Công an xác minh vụ bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 11 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade lưu thông trên đường đôi (đường có dải phân cách cứng ở giữa).

Bất ngờ, nam thanh niên tăng ga, bốc đầu xe, chạy 1 bánh trên một đoạn đường khoảng 10 m, trong khi xung quanh có nhiều phương tiện qua lại.

Liên quan vụ việc, Công an phường An Nhơn xác định hành vi được thực hiện trên đường Dương Quảng Hàm, đoạn trước số nhà 516, hướng từ đường Phạm Huy Thông đi đường Nguyễn Văn Lượng.

Đồng thời, kiểm tra tài khoản gốc đăng tải clip trên nền tảng mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng còn phát hiện tài khoản này thường xuyên đăng tải các clip có dấu hiệu độ chế xe trái phép.

Hiện Công an phường An Nhơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ việc, mời những người liên quan, xử lý theo quy định.