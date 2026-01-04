Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Việt kiều Úc: Tuổi trẻ tài cao, thầy Kim chú ý!

Hồng Nam
Hồng Nam
04/01/2026 13:26 GMT+7

CLB Công an TP.HCM đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ngô Đăng Khoa (Việt kiều Úc) để gia cố lực lượng cho giai đoạn 2 của V-League.

CLB Công an TP.HCM có Việt kiều tiềm năng

CLB Công an TP.HCM đã công bố bản hợp đồng với tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngo). Đăng Khoa là Việt kiều Úc, sinh năm 2006, từng chơi cho CLB Perth Glory ở A-League, đội bóng danh tiếng đang chơi ở hạng đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Úc.

Ngô Đăng Khoa chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, được đánh giá cao ở nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến. 

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Việt kiều Úc: Tuổi trẻ tài cao, thầy Kim chú ý!- Ảnh 1.

Khoa Ngô gia nhập CLB Công an TP.HCM

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đăng Khoa được HLV Lê Huỳnh Đức chiêu mộ để tăng cường sức tấn công cho tuyến trên vốn đang phụ thuộc vào Tiến Linh và các ngoại binh.

Bên cạnh Ngô Đăng Khoa, CLB Công an TP.HCM đang có một Việt kiều khác mang tên Patrik Lê Giang. Thủ môn sinh năm 1992 về Việt Nam năm 2023 để khoác áo CLB Công an Hà Nội, sau đó chuyển đến CLB TP.HCM (tiền thân CLB Công an TP.HCM) và chứng minh năng lực khi giúp đội vào tốp 4 mùa 2023 - 2024 nhờ những pha cứu thua ngoạn mục. Patrik Lê Giang mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Anh được đào tạo bài bản ở châu Âu, có nền tảng kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng tốt. Đó là giá trị của những Việt kiều đẳng cấp với V-League, mà Ngô Đăng Khoa được kỳ vọng tiếp bước.

Ở tuổi 20, Ngô Đăng Khoa là một trong những Việt kiều trẻ nhất V-League, bên cạnh Trần Thành Trung, Brandon Ly. Nếu thể hiện tốt, cầu thủ Việt kiều Úc có thể được cân nhắc lên U.20 hoặc U.23 Việt Nam.

CLB Công an TP.HCM có 17 điểm sau 11 trận, đang đứng hạng năm V-League.

U.23 Việt Nam nguy cơ chỉ có 22 cầu thủ tại giải U.23 châu Á, Thanh Nhàn sẽ không bị loại?

U.23 Việt Nam nguy cơ chỉ có 22 cầu thủ tại giải U.23 châu Á, Thanh Nhàn sẽ không bị loại?

U.23 Việt Nam đang đối mặt với tình huống khá đặc biệt trước thềm giải U.23 châu Á 2026, khi khả năng chỉ mang sang Ả Rập Xê Út 22 cầu thủ thay vì đủ 23 người như quy định của AFC hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp

U.23 Việt Nam có tổng giá trị lên tới 107 tỉ đồng: Văn Khang, Vĩ Hào và Đình Bắc cao nhất

CLB Công An TP.HCM V-League Khoa Ngô Việt kiều
Xem thêm bình luận