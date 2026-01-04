CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Việt kiều Úc: Tuổi trẻ tài cao, thầy Kim chú ý!

CLB Công an TP.HCM có Việt kiều tiềm năng

CLB Công an TP.HCM đã công bố bản hợp đồng với tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngo). Đăng Khoa là Việt kiều Úc, sinh năm 2006, từng chơi cho CLB Perth Glory ở A-League, đội bóng danh tiếng đang chơi ở hạng đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Úc.

Ngô Đăng Khoa chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, được đánh giá cao ở nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến.

Khoa Ngô gia nhập CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đăng Khoa được HLV Lê Huỳnh Đức chiêu mộ để tăng cường sức tấn công cho tuyến trên vốn đang phụ thuộc vào Tiến Linh và các ngoại binh.

Bên cạnh Ngô Đăng Khoa, CLB Công an TP.HCM đang có một Việt kiều khác mang tên Patrik Lê Giang. Thủ môn sinh năm 1992 về Việt Nam năm 2023 để khoác áo CLB Công an Hà Nội, sau đó chuyển đến CLB TP.HCM (tiền thân CLB Công an TP.HCM) và chứng minh năng lực khi giúp đội vào tốp 4 mùa 2023 - 2024 nhờ những pha cứu thua ngoạn mục. Patrik Lê Giang mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Anh được đào tạo bài bản ở châu Âu, có nền tảng kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng tốt. Đó là giá trị của những Việt kiều đẳng cấp với V-League, mà Ngô Đăng Khoa được kỳ vọng tiếp bước.

Ở tuổi 20, Ngô Đăng Khoa là một trong những Việt kiều trẻ nhất V-League, bên cạnh Trần Thành Trung, Brandon Ly. Nếu thể hiện tốt, cầu thủ Việt kiều Úc có thể được cân nhắc lên U.20 hoặc U.23 Việt Nam.

CLB Công an TP.HCM có 17 điểm sau 11 trận, đang đứng hạng năm V-League.