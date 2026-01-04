U.23 Việt Nam nguy cơ chỉ có 22 cầu thủ tại giải U.23 châu Á, Thanh Nhàn sẽ không bị loại?

U.23 Việt Nam đang thiếu thủ môn tại Ả Rập Xê Út

Nguyên nhân đến từ việc thủ môn Phạm Đình Hải, người được HLV Kim Sang-sik lựa chọn để thay thế cho thủ môn Nguyễn Tân, đến ngày 4.1 vẫn chưa hoàn tất visa nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út. Trước đó, Nguyễn Tân không may dính chấn thương trong chuyến tập huấn tại Qatar và đã phải trở về nước vào ngày 1.1, buộc ban huấn luyện U.23 Việt Nam phải gấp rút bổ sung nhân sự ở vị trí trấn giữ khung thành.

AFC đã đưa tên Phạm Đình Hải vào danh sách đăng ký giải U.23 châu Á 2025"6

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chấp thuận cho U.23 Việt Nam thay thế thủ môn và đã chính thức đưa tên Phạm Đình Hải vào danh sách đăng ký thi đấu tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở chỗ Đình Hải chưa thể sang Ả Rập Xê Út đúng hạn vì thủ tục visa chưa hoàn tất.

Cần nhấn mạnh rằng, theo quy định của AFC, mỗi đội tham dự giải U.23 châu Á được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó bắt buộc phải có 3 thủ môn. Trong trường hợp của U.23 Việt Nam, dù hiện tại chỉ có 2 thủ môn đang thực tế góp mặt tại địa điểm thi đấu, nhưng do thủ môn thứ ba (Phạm Đình Hải) đã được đăng ký hợp lệ, AFC vẫn xem U.23 Việt Nam đáp ứng đúng yêu cầu về mặt quy chế.

Thanh Nhàn sẽ kịp hồi phục cho giải U.23 châu Á 2026?

Ở một diễn biến khác, tình hình chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn đang có những tín hiệu tích cực. Cầu thủ này đang được đội ngũ y tế điều trị tích cực chấn thương rách bắp và đã xỏ giày đinh để tập các bài khởi động nhẹ trong ngày 3.1. Động thái này cho thấy HLV Kim Sang-sik rất muốn giữ Thanh Nhàn ở lại trong danh sách 23 cầu thủ tham dự giải.

Thanh Nhàn được hy vọng sẽ kịp hồi phục để cùng U.23 Việt Nam thi đấu tại giải châu Á

Hiện tại, U.23 Việt Nam vẫn đang có đủ 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký, dù Phạm Đình Hải chưa thể sang hội quân. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Đình Hải kịp hoàn tất visa và có mặt tại Ả Rập Xê Út, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ phải tính đến phương án loại thêm 1 cầu thủ khác để đảm bảo đúng số lượng cho phép.

Theo những gì đang diễn ra, gần như chắc chắn cái tên đó sẽ không phải là Thanh Nhàn, người đang được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng cho chiến dịch U.23 châu Á lần này.