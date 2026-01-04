Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC ưu ái đặc biệt U.23 Việt Nam, dự đoán rất bất ngờ về cơ hội vô địch châu Á!

Giang Lao
04/01/2026 09:45 GMT+7

Theo trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com, U.23 Việt Nam nằm trong nhóm những đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo tuyệt đối, khả năng phòng ngự kiên cường, đủ sức gây bất ngờ lớn tại giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam có khả năng vô địch cao hơn U.23 Thái Lan

the-AFC.com đặt câu hỏi: "Liệu U.23 Việt NamThái Lan có thể giành được chức vô địch U.23 châu Á về cho khu vực Đông Nam Á?". Và dẫn các số liệu cùng thống kê, với đánh giá đội quân của HLV Kim Sang-sik có triển vọng vô địch cao hơn so với đối thủ cùng khu vực.

AFC ưu ái đặc biệt U.23 Việt Nam, dự đoán rất bất ngờ về cơ hội vô địch châu Á!- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam được AFC kỳ vọng sẽ giành ngôi vô địch U.23 châu Á về cho khu vực Đông Nam Á

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Ba trong số các liên đoàn khu vực của AFC đã có nhà vô địch U.23 châu Á trong sáu kỳ trước đó, gồm U.23 Nhật Bản (năm 2016 và 2024), U.23 Hàn Quốc (2020) đại diện cho khu vực Đông Á. 

Iraq (2013) và Ả Rập Xê Út (2022) đã làm được điều đó cho Tây Á, trong khi U.23 Uzbekistan đại diện cho Trung Á năm 2018. Không có đội khu vực Nam Á nào đủ điều kiện tham dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á ở Ả Rập Xê Út, nhưng ở khu vực Đông Nam Á với hai đại diện là U.23 Việt Nam và Thái Lan. Tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào họ, để xem liệu họ có thể tạo nên kỳ tích giành chức vô địch về cho khu vực Đông Nam Á hay không", the-AFC.com viết.

Cũng theo the-AFC.com: "Trong số các đội có cơ hội vô địch U.23 châu Á, U.23 Việt Nam là đại diện tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á từng tiến rất gần cơ hội này và mang vinh quang về cho khu vực Đông Nam Á hồi năm 2018, khi họ tiến vào trận chung kết và chỉ chịu thua sít sao tỷ số 1-2 trước U.23 Uzbekistan sau hiệp phụ.

U.23 Việt Nam đang có triển vọng sẽ lặp lại điều này tại Ả Rập Xê Út 2026, khi họ là 1 trong 7 đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo nhất (toàn thắng cả 3 trận), gồm các đội còn lại là Jordan (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Qatar (bảng H), Iran (bảng I), Hàn Quốc (bảng J) và Syria (bảng K).

U.23 Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất ở vòng loại trong số 11 đội nhất bảng (chỉ 4 bàn), nhưng lại là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn và kiên cường nhất, khi không để lọt lưới bàn nào cùng với U.23 Hàn Quốc và Úc".

AFC ưu ái đặc biệt U.23 Việt Nam, dự đoán rất bất ngờ về cơ hội vô địch châu Á!- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tự tin bước vào VCK U.23 châu Á 2026

Ảnh: VFF

the-AFC.com cũng đánh giá 2 đối thủ chủ chốt cùng bảng A với U.23 Việt Nam là U.23 Kyrgyzstan và Jordan sẽ là những đội hứa hẹn sẽ gây bất ngờ. Trong đó U.23 Kyrgyzstan là đội lần đầu tiên dự VCK U.23 châu Á, bên cạnh đội còn lại là U.23 Li Băng. Tổng cộng đã có 27 đội từng tham dự VCK U.23 châu Á.

Tuy nhiên, cũng theo the-AFC.com, trong số các đội tân binh ở U.23 châu Á, ít có đội nào tiến xa hơn vòng bảng. Trong lịch sử chỉ có U.23 Indonesia là đội đầu tiên tham dự và đứng hạng tư năm 2024.

Trong số các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch U.23 châu Á 2026, the-AFC.com đánh giá cao nhất là đội U.23 Nhật Bản có khả năng lần thứ 3 lên ngôi (nhiều nhất). Kế đến là U.23 Hàn Quốc và U.23 Úc, là những đội đang sở hữu đội hình chất lượng và luôn giữ thành tích xuất sắc ở giải U.23 châu Á. Ngoài ra, U.23 Ả Rập Xê Út chủ nhà và U.23 Uzbekistan cũng là những ứng viên sáng giá.

VCK U.23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh ngày 6.1, với trận mở màn giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah, lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ở bảng A. Kế đến là trận U.23 Ả Rập Xê Út gặp U.23 Kyrgyzstan lúc 23 giờ cùng ngày.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John vừa lên tiếng xác nhận, giải AFC Nations League đã chính thức khởi động, với quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFC ngày 24.1 tới.

