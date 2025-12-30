U.23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng Úc, Iraq và Trung Quốc tại VCK châu Á 2026

U.23 Thái Lan chỉ vắng 1 cầu thủ bận việc ở CLB

Đội U.23 Thái Lan đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2026 từ ngày 29.12, trong tổng số 23 cầu thủ triệu tập, "Voi chiến" chỉ vắng 1 cầu thủ do đang bận việc ở CLB và sẽ sớm có mặt, theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

U.23 Thái Lan sẽ có diện mạo khác tại giải U.23 châu Á, các đối thủ như U.23 Trung Quốc nếu mắc chủ quan và đánh giá thấp, có thể sẽ ôm hận Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Thái Lan dự kiến sẽ không có trận đấu tập huấn nào, họ chỉ tập luyện trong nước và sau đó sang Ả Rập Xê Út vào ngày 3.1, tiếp tục chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng D gặp U.23 Úc lúc 18 giờ 30 ngày 8.1 trên sân Al-Shabab Club ở Riyadh.

"Có một điểm rất lạc quan cho U.23 Thái Lan trước giải U.23 châu Á là chúng tôi tập trung gần như đầy đủ cầu thủ như danh sách triệu tập, chỉ vắng 1 người nhưng sẽ sớm đến hội quân. Điều này giúp chúng tôi thuận tiện trong việc tập luyện và lên kế hoạch thi đấu. Khác với tại SEA Games 33, đội tập trung với số lượng cầu thủ theo từng đợt.

Về mặt tích cực nữa, dù chúng tôi tuy thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt đã dự SEA Games 33 do CLB không nhả người, nhưng đó lại là cơ hội cho các cầu thủ khác. Điều này cũng chứng minh, bóng đá Thái Lan không thiếu các cầu thủ trẻ tài năng khác để thay thế. Tất cả họ đều háo hức và mong muốn hướng về phía trước, không muốn nản lòng vì thất bại ở SEA Games vừa qua", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bày tỏ với báo chí Thái Lan trong ngày đầu tập trung 29.12.

Tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026, U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam là hai đại diện tiêu biểu của bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á góp mặt. Cả 2 đội đều có 6 lần liên tiếp tham dự VCK từ năm 2016 đến 2026. Nhưng thành tích cao nhất của U.23 Thái Lan là chỉ vào tứ kết năm 2020 trên sân nhà, còn lại đều chia tay ngay vòng bảng. Trong khi U.23 Việt Nam á quân năm 2018, 2 lần vào tứ kết các kỳ gần đây năm 2022 và 2024.

U.23 Thái Lan có thể gây sốc cho U.23 Trung Quốc

"Bất kể chúng tôi đang ở tình thế không thuận lợi, nhưng bao giờ cũng vậy, U.23 Thái Lan thi đấu ở cấp độ châu Á với các đội mạnh như Iraq, Úc, và thậm chí cả Trung Quốc, chúng tôi đều hướng đến mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu ít nhất là phải vào tứ kết, nhưng điều quan trọng hơn tại giải châu Á này là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng của mình. Họ sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ châu Á. Trong tương lai, những cầu thủ ở đội U.23 đều có thể trở thành nòng cốt của đội tuyển Thái Lan", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh.

U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam là hai đại diện tiêu biểu của bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á tại giải châu Á Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo Siamsport, U.23 Thái Lan tuy vắng các cầu thủ chơi xuất sắc ở SEA Games 33 như chuyên gia sút phạt Yotsakorn Burapha hay tiền vệ Seksan Ratree, nhưng bù lại, "Voi chiến" trẻ dự giải châu Á có các cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như hậu vệ Nathan James (gốc Anh) của CLB BG Pathum United, cầu thủ chạy cánh xuất sắc Ikhlas Sanharn của CLB PT Prachuap FC, hay chân sút Paripan Wongsa của Buriram United...

"Trên thực tế, đội U.23 Thái Lan dự giải U.23 châu Á 2026 là những cầu thủ tốt hơn so với SEA Games 33, như ví dụ là tiền đạo Theerapat Pruethong của BG Pathum United, là người được chọn dự SEA Games 33 từ đầu, nhưng không thể tham dự do CLB không nhả người.

Nay cầu thủ này trở lại góp mặt, bên cạnh còn có các cầu thủ xuất sắc từ đội U.21 CLB Buriram United như hậu vệ Pakawat Taengaksorn… Do đó, hoàn toàn có thể hy vọng U.23 Thái Lan làm điều bất ngờ, để quên đi thất bại từ trận chung kết SEA Games 33 vừa qua trước U.23 Việt Nam", Siamsport nhấn mạnh.

Tại VCK U.23 châu Á, U.23 Thái Lan sau trận ra quân với U.23 Úc ngày 8.1, họ sẽ còn gặp U.23 Iraq ngày 11.1 và đặc biệt là trận gặp U.23 Trung Quốc ngày 14.1.

Trước đó báo chí Trung Quốc đánh giá U.23 Thái Lan là đội yếu nhất bảng D, và đội nhà có thể giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng rõ ràng, U.23 Thái Lan không hề yếu như người ta suy đoán do vắng các cầu thủ ở SEA Games 33, "Voi chiến" đã có các cầu thủ kinh nghiệm hơn và không thiếu tài năng để thay thế, có thể gây sốc cho U.23 Trung Quốc hoặc thậm chí U.23 Úc ở ngày ra quân.