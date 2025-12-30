Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khi Đình Bắc cần U.23 châu Á để trở thành ngôi sao

Hồng Nam
Hồng Nam
30/12/2025 00:00 GMT+7

Đoạt Quả bóng bạc Việt Nam nhờ tỏa sáng ở SEA Games 33, nhưng để khẳng định chân giá trị, Đình Bắc cần thể hiện tốt ở những sân chơi tầm cỡ hơn.

Đình Bắc có thể hay hơn nữa

Đình Bắc đã khép lại năm 2025 thành công với danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam. Chân sút sinh năm 2004 vượt qua hàng loạt đàn anh tên tuổi như Quang Hải, Tiến Linh... để được vinh danh nhờ màn tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam.

Đình Bắc sắm vai trò chủ công, ghi 2 bàn thắng, giúp U.23 Việt Nam đăng quang U.23 Đông Nam Á với 4 trận toàn thắng. Bản thân cầu thủ xứ Nghệ cũng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đến SEA Games 33, Đình Bắc tiếp tục lĩnh ấn tiên phong. Anh in dấu giày vào 5 bàn thắng của U.22 Việt Nam (3 bàn, 2 kiến tạo), trong đó có pha đặt lòng bản lĩnh trên chấm phạt đền để thắp lửa cho màn ngược dòng ngoạn mục trên sân Rajamangala.

Khi Đình Bắc cần U.23 châu Á để trở thành ngôi sao- Ảnh 1.

Đình Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giá trị của Đình Bắc không thuần túy chỉ có bàn thắng, mà còn là đẳng cấp của một tiền đạo toàn năng, có thể độc lập tác chiến, tự mình tạo ra cơ hội từ những khúc cua ngặt nghèo nhất, bên cạnh tinh thần "thép" và cá tính dị biệt mà bóng đá Việt Nam luôn kiếm tìm. Đình Bắc từng nổi lên ở tuổi 19 khi với bàn thắng vào lưới Nhật Bản ở Asian Cup 2023, từng rơi xuống "hố sâu" kỳ vọng với lùm xùm trong màu áo đội bóng cũ Quảng Nam. Một cầu thủ trải qua nhiều biến cố khi còn rất trẻ, ắt hẳn hiểu rõ giá trị của thành công. Cần mồ hôi nước mắt để đổi lấy vinh quang, nhưng để giữ được nó, phải có cái đầu lạnh lùng, tỉnh táo trước cám dỗ. 

7 năm sau Quả bóng vàng Việt Nam của Quang Hải (2018), bóng đá Việt Nam mới "đãi cát tìm vàng" ra một cầu thủ có thể lọt vào tốp 3 xuất sắc nhất năm khi mới 21 tuổi. 

Cũng giống Quang Hải năm xưa, Đình Bắc đang có đủ yếu tố để thành công. Anh chơi cho đội bóng tham vọng (CLB Công an Hà Nội), được huấn luyện bởi những người thầy tài giỏi (Alexandre Polking và Kim Sang-sik), được đặt vào vị trí trung tâm. Đây là bệ phóng hoàn hảo để trở thành ngôi sao, song cũng là đặc quyền, chỉ dành cho những tài năng thực sự đặc biệt.

Điều còn thiếu của Đình Bắc 

Không phủ nhận giá trị Đình Bắc mang lại cho U.23 Việt Nam. Thế nhưng, còn quá sớm để nói Đình Bắc vươn tầm ngôi sao. Bởi lẽ, chân sút 21 tuổi mới chỉ dừng lại ở sân chơi Đông Nam Á.

Những gì Đình Bắc để lại ở châu Á, chỉ gói gọn trong một hiệp đấu xuất thần trước Nhật Bản cách đây gần 2 năm. Tại Asian Cup 2023, Đình Bắc mở tỷ số vào lưới đương kim á quân Nhật Bản với cú đánh đầu ngược, cùng hàng loạt pha rê dắt, đảo chân tự tin trước những hậu vệ tầm cỡ châu Âu.

Khi Đình Bắc cần U.23 châu Á để trở thành ngôi sao- Ảnh 2.

Đình Bắc chứng tỏ giá trị

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Song, ở các trận sau đó gặp Indonesia và Iraq, Đình Bắc "mất hình". Đó là chuyện thường tình với cầu thủ trẻ. Rất khó duy trì phong độ khi hưng phấn qua đi.

Hành trình vươn lên trở lại của Đình Bắc, với chuỗi ngày miệt mài tập luyện để đáp ứng giáo án của những HLV khó tính như Polking hay Kim Sang-sik, đã đưa Đình Bắc đến chỗ đứng xứng đáng hơn. Dù vậy, cũng như bao thế hệ cầu thủ khác, Đông Nam Á không bao giờ là thước đo chuẩn xác cho năng lực. Cầu thủ giỏi phải tỏa sáng ở "biển lớn" châu Á, nơi U.23 Việt Nam đối đầu với những đội mạnh hơn, khỏe hơn và bản lĩnh hơn nhiều. VCK U.23 châu Á 2026 là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để Đình Bắc khẳng định chân giá trị. Giải đấu này đã đến đúng lúc, khi chân sút xứ Nghệ đang ở cửa ngõ từ cầu thủ trẻ vươn lên đại lộ của một ngôi sao.

Nếu tỏa sáng ở trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út hay U.23 Jordan vào tháng 1, Đình Bắc sẽ vươn lên đẳng cấp mới. Đây cũng là phép thử ông Kim dành cho học trò. Để được đặt vào vị trí quan trọng vào bộ khung đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, chiến lược gia người Hàn Quốc cần Đình Bắc phải thực sự sẵn sàng.

Và còn luận cứ nào thuyết phục hơn là một màn trình diễn hay ở sân chơi châu Á, nơi từng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao Việt Nam vươn tầm? 

