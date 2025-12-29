Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Asian Cup để mơ World Cup: Bản quyền truyền thông đã có chủ!

Đội tuyển nữ Việt Nam sáng cửa tiến xa ở Asian Cup 2026

Sau năm 2025 không thực sự nổi bật khi chỉ đoạt HCB SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực viết nên chu kỳ thành công mới, khi dự sân chơi Asian Cup 2026 vào tháng 3.2026 tại Úc.

4 năm trước, cũng tại Asian Cup (2022), đội tuyển nữ Việt Nam đã viết nên trang sử vàng chói lọi khi đứng hạng năm chung cuộc, qua đó giành vé đi World Cup 2023.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua Trung Quốc (1-3) ở từ kết, nhưng thắng Thái Lan (2-0) và Đài Loan (2-1) ở trận play-off để đoạt suất đến Úc và New Zealand dự sân chơi thế giới. Tấm vé chính là đỉnh cao nhất bóng đá nữ từng đạt đến, giúp bóng đá nữ tận hưởng vinh quang.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn Trung Quốc vào tháng 1.2026 để chuẩn bị cho Asian Cup ẢNH: KHẢ HÒA

Sau 4 năm, đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Tại Asian Cup 2026, thầy trò ông Chung nằm ở bảng đấu "dễ thở" hơn hẳn 2022, khi đối đầu Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Ngoại trừ Nhật Bản mạnh vượt trội và gần như chắc chắn đoạt ngôi đầu, đội tuyển nữ Việt Nam nhỉnh hơn Đài Loan và mạnh hơn nhiều so với Ấn Độ. Tại vòng chung kết, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất nhì các bảng cùng 2/3 đội hạng ba xuất sắc nhất có vé vào tứ kết, đồng nghĩa, cửa đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam rất rộng.

Sau đó, 4 đội thắng tứ kết sẽ đoạt vé thẳng đến World Cup 2027, còn 4 đội thua chia cặp đá play-off. 2 đội thắng ở 2 cặp đấu play-off cũng sẽ có vé World Cup, trong khi 2 đội thua play-off sẽ gặp nhau để tìm ra đại diện tranh vé vớt liên lục địa.

Mục tiêu khả dĩ của đội tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé vào tứ kết nhờ ngôi nhì hoặc ngôi thứ ba xuất sắc nhất. Sau đó, nếu thua tứ kết, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ cố gắng thắng play-off.

Đây là đích ngắm trong tầm tay, khi ngoại trừ nhóm "chị đại" châu Á với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại.

CĐV có kênh xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xong kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026.

Giữa tháng 1.2026, toàn đội sẽ lên đường tập huấn tại Trung Quốc. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc (đương kim vô địch Asian Cup) để mài giũa đội hình.

VFF đã quyết định giữ chân HLV kỳ cựu Mai Đức Chung. Đây là quyết định hợp lý, khi "tướng" Chung có kinh nghiệm dạn dày ở sân chơi châu Á. HLV Mai Đức Chung sẽ mang lại cho đội tuyển nữ Việt Nam sự ổn định trong bối cảnh chuyển giao thế hệ và cạnh tranh quyết liệt từ các nước châu Á.

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã cải thiện thể lực, có thể đá sòng phẳng với đối thủ mạnh trong 120 phút ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang làm mới lực lượng, khi thế hệ sinh từ năm 2000 trở đi như Trần Thị Duyên, Hải Linh, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Trúc Hương, Ngọc Minh Chuyên, Vạn Sự, Thu Thương... được giao trọng trách quan trọng hơn và ngày càng khẳng định chỗ đứng. HLV Mai Đức Chung đang có trong tay đội hình hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở đó, nền tảng thể lực cầu thủ cải thiện rõ rệt nhờ các bài tập nặng, khó nhưng rất hiệu quả của "tướng" Chung. Trong cả hai trận gặp Philippines tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đều chơi hay hơn, chỉ thiếu may mắn để chiến thắng.

CĐV có cơ hội cổ vũ trực tiếp các cầu thủ nữ Việt Nam, khi đã có đơn vị tại Việt Nam sở hữu bản quyền giải đấu (TV360). Đây là tín hiệu vui, cho thấy bóng đá nữ nước nhà tiếp tục được quan tâm, đầu tư, tạo nên nguồn động lực to lớn để toàn đội quyết tâm trên hành trình trở lại World Cup.