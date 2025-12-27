Lời động viên đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính giúp U.22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngợi khen U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia

Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ VH-TT-DL diễn ra chiều nay (27.12), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thể thao Việt Nam đã có năm 2025 đáng nhớ, với hình ảnh đẹp mà đội tuyển nữ Việt Nam và U.22 Việt Nam để lại ở SEA Games.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể thao Việt Nam đã giành 2.253 huy chương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số môn thể thao trọng tâm hướng tới Olympic, ASIAD, mang về nhiều thắng lợi rất cảm xúc.

Thủ tướng khẳng định, ở trận chung kết bóng đá nữ, dù không thắng nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến binh từ phút đầu tiên đến khi đá luân lưu. "Đây là giá trị nhân văn cao quý của đất nước Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi màn thể hiện của U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về lời thúc giục tinh thần đã chuyển tới cho U.22 Việt Nam ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, khi học trò HLV Kim Sang-sik đang thua 0-2 trước U.22 Thái Lan: "Với U.22 Việt Nam, tôi đã nói Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn rằng phải động viên cầu thủ không được từ bỏ, phải xốc lại tinh thần, thể hiện bản lĩnh và tinh thần Việt Nam, không được thi đấu rời rạc. Cuối cùng, toàn đội đã đá rất cảm xúc".

U.22 Việt Nam bị U.22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ở hiệp 1 trận chung kết SEA Games 33, thế nhưng, 3 bàn thắng trong hiệp 2 và hiệp phụ đã giúp thầy trò ông Kim tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ bậc nhất lịch sử bóng đá nam SEA Games.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2025, bóng đá Việt Nam ngược dòng để vô địch trên đất Thái. Hồi tháng 1.2025, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 để đăng quang AFF Cup, trở lại ngai vàng Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, trận chung kết (lượt về) AFF Cup 2024, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc bóng từ từ lăn vào lưới Thái Lan, hai hậu vệ Thái Lan chỉ có thể đuổi theo, nhìn bóng vào lưới đó là khoảnh khắc rất xúc động, thể hiện tinh thần thể thao. "Chúng ta đã thắng ngay trên đất Thái, thắng fair-play", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ngành văn hóa - thể thao - du lịch đã thể hiện vai trò xung kích, thể hiện dấu ấn cả trong âm nhạc, nghệ thuật với tư duy sáng tạo, hay trong thể thao với tinh thần cao thượng, thể hiện bản lĩnh con người Việt Nam.