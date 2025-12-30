AFC ca ngợi hết lời U.23 Việt Nam, dự đoán trận đối đầu U.23 Jordan cực hấp dẫn

Lượt mở màn với U.23 Việt Nam ra mắt

Theo the-AFC.com, trận đấu giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan ở bảng A trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 6.1, sẽ là trận đấu đầu tiên của vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam tràn đầy sự tự tin trước trận khai mạc VCK châu Á 2026 gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Minh Tú

"Trận mở màn này sẽ cực kỳ hấp dẫn và đáng xem, U.23 Việt Nam là đội á quân năm 2018, nhà vô địch tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á (gồm vô địch giải U.23 Đông Nam Á và đoạt HCV SEA Games 33 trong năm 2025).

Họ cũng đã lọt vào tứ kết 2 kỳ U.23 châu Á liên tiếp gần đây gồm năm 2022 và 2024, đang tham dự VCK lần thứ 6 liên tiếp. Đối đầu với họ là U.23 Jordan, đội có thành tích tốt nhất đoạt hạng 3 năm 2013. Cả hai đội đã có 2 lần gặp nhau trước đây, với đại diện của Tây Á thắng tỷ số 3-1 năm 2016 và trận hòa không bàn thắng năm 2020", the-AFC.com cho biết.

Cũng theo the-AFC.com: "Cuộc tái đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan lần này vì thế sẽ rất đáng chờ đợi. Một kết quả tốt đẹp mà cả hai bên đều muốn hướng đến, sẽ giúp trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Tiếp sau trận đấu này, người hâm mộ nước chủ nhà hứa hẹn sẽ đổ dồn về sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City cũng ở Jeddah (lúc 23 giờ, giờ Việt Nam, cùng ngày 6.1), để chờ xem những nhà vô địch năm 2022 là Ả Rập Xê Út bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thứ hai của mình khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở VCK là U.23 Kyrgyzstan".

U.23 Việt Nam là nhà vô địch tuyệt đối khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, khi vô địch giải U.23 khu vực và đoạt HCV SEA Games 33 tại Thái Lan Ảnh: Nhật Thịnh

U.23 châu Á 2026 sẽ xuất hiện những ngôi sao mới

"VCK U.23 châu Á luôn hấp dẫn và chứa đựng nhiều bất ngờ. Những tài năng trẻ của bóng đá châu lục đều sẵn sàng chứng minh rằng, họ có thể tiến thêm một bước trong sự nghiệp tại giải đấu này.

Đã có nhiều cầu thủ xuất sắc của châu Á đột phá từ giải U.23 châu Á, gần đây năm 2024 là cầu thủ xuất sắc nhất Joel Fujita (Nhật Bản) và vua phá lưới Ali Jasim (Iraq). Trước đó là Yuito Suzuki (Nhật Bản), hay Almoez Ali (Qatar), Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) năm 2018…", the-AFC.com nhấn mạnh.

"Giải U.23 châu Á 2026 cũng không là ngoại lệ, với 16 đội tuyển vào VCK, bao gồm 15 đội vượt qua vòng loại và đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, hứa hẹn các cuộc tranh tài nảy lửa và hấp dẫn.

Sẽ có những tên tuổi mới xuất hiện, và từ đấu trường này, họ sẽ bước thêm một bước nữa lên đỉnh cao của sự nghiệp. Một điều đáng chờ đợi nữa, đó là cuộc đua vô địch sẽ cực kỳ đáng xem, vì cả 5 đội vô địch trước đó - Iraq, Nhật Bản (2 lần), Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan - đều có mặt ở VCK 2026.

Trong khi các ứng viên khác như Úc và Jordan là những đội có đủ 7 lần dự VCK. U.23 Việt Nam có 6 lần liên tiếp tham dự VCK cũng là một chiến tích lịch sử, họ chỉ vắng mặt ở năm đầu tiên tổ chức giải 2013. VCK châu Á 2026 sẽ có 2 đội lần đầu tiên tham dự là Kyrgyzstan và Li Băng. Qua đó, nâng tổng số đội tham dự các VCK U.23 châu Á trong lịch sử lên 27 đội", the-AFC.com cho biết thêm.

Sau lượt trận mở màn ở bảng A vào ngày 6.1, với trận đầu tiên giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan. VCK U.23 châu Á 2026 tiếp diễn với các trận ở bảng B và C vào ngày 7.1. Và kết thúc lượt đầu tiên với hai trận đấu thuộc bảng D vào ngày 8.1, gồm U.23 Thái Lan ra quân gặp U.23 Úc tại sân Al-Shabab Club ở Riyadh lúc 18 giờ 30, trong khi trận còn lại bảng này giữa U.23 Iraq gặp U.23 Trung Quốc lúc 21 giờ (đều giờ Việt Nam).