Đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại châu Á bị ‘tịt ngòi’ hay đang cố tình giấu bài?

28/12/2025 10:12 GMT+7

U.23 Jordan, đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải châu Á sắp diễn ra ở Ả Rập Xê Út, vừa có trận chạy đà không suôn sẻ khi bị U.23 Uzbekistan thủ hòa với tỷ số 0-0 tại Doha, Qatar ngày 27.12.

U.23 Việt Nam đã kịp quan sát đối thủ?

Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đã có dịp quan sát được U.23 Jordan, đối thủ mà U.23 Việt Nam sẽ gặp ở trận ra quân tại bảng A vòng chung kết U.23 châu Á. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 6.1 trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah.

Đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại châu Á bị ‘tịt ngòi’ hay đang cố tình giấu bài?- Ảnh 1.

U.23 Jordan, đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải châu Á, vừa có trận hòa U.23 Uzbekistan với tỷ số 0-0

Ảnh: Chụp màn hình Jordan FA

U.23 Việt Nam hiện cũng đóng quân tại Doha, Qatar để tập luyện chuẩn bị cho giải châu Á, và sẽ thi đấu trận giao hữu gặp đội U.23 Syria vào ngày 30.12. 

Trong khi đó, U.23 Jordan thi đấu giao hữu 2 trận trước khi bay sang Ả Rập Xê Út dự vòng chung kết. Bên cạnh trận vừa gặp U.23 Uzbekistan hòa với tỷ số 0-0, trận còn lại thầy trò HLV người Ma Rốc, Omar Najhi dự kiến sẽ gặp đối thủ mạnh là U.23 Nhật Bản vào ngày 1.1 để tiếp tục thử lửa.

Theo Jordan Times: "U.23 Jordan đang ấp ủ tham vọng lớn tại giải châu Á, tiếp đà sau khi đội tuyển Jordan giành vé dự World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử và vừa đoạt ngôi á quân tại giải FIFA Arab Cup 2025.

Thành phần của U.23 Jordan mang đến giải U.23 châu Á 2026 gồm các cầu thủ đã thể hiện được mình tại giải FIFA Arab Cup 2025, trong đó đáng chú ý nhất là Odeh Fakhoury và Ali Hajbi. Đội sẽ vắng 3 cầu thủ quan trọng là Ibrahim Sabra, Mohannad Abu Taha và Ali Azaizeh vì các CLB nước ngoài không nhả quân, do giải U.23 châu Á không nằm trong lịch FIFA Days".

"Thành phần U.23 Jordan còn có một cầu thủ chủ chốt đã thi đấu cho đội tuyển ở FIFA Arab Cup 2025 là tiền vệ Amin Al Shanaineh. Bên cạnh đa số các cầu thủ còn lại đều thi đấu ở các CLB trong nước. 

Đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại châu Á bị ‘tịt ngòi’ hay đang cố tình giấu bài?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tràn đầy sự tự tin trước cuộc quyết đấu với U.23 Jordan tại giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: Minh Tú

HLV Omar Najhi đã có các cuộc thử nghiệm ở hàng công khi 3 cầu thủ xuất sắc Sabra, Abu Taha và Ali Azaizeh vắng mặt. Trong đó, các trận giao hữu với U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản sẽ là các cuộc thử nghiệm hàng công mới", Jordan Times cho biết thêm, và khẳng định đội U.23 Jordan hiện nay sở hữu đội hình chất lượng đủ sức tạo bất ngờ tại giải U.23 châu Á. Nhưng trước hết, họ cần phải đạt mục tiêu giành vé vào tứ kết sau hai lần liên tiếp năm 2022 và 2024 đều bị loại ở vòng bảng.

U.23 Jordan có chiến dịch vòng loại U.23 châu Á đầy ấn tượng, giành suất duy nhất ở bảng A sau khi đánh bại các đối thủ Turkmenistan tỷ số 2-1, Bhutan tỷ số đến 11-0 và đội Đài Loan tỷ số 6-0, để lần thứ 7 có mặt ở vòng chung kết. 

Trong tháng 11, U.23 Jordan đã sớm có sự chuẩn bị cho giải U.23 châu Á, khi thi đấu 2 trận giao hữu thắng U.23 Syria tỷ số 2-1 và hòa 1-1. Trước đó, họ cũng hòa U.23 UAE tỷ số 1-1 và thắng tỷ số 2-0.

Chỉ có một bước lùi cho U.23 Jordan là họ đã để thua đau trong trận chung kết giải vô địch U.23 Tây Á hồi đầu năm 2025 trước U.23 Oman với tỷ số 1-3. Đó cũng là trận thua duy nhất của đội bóng này trong năm 2025, trước khi bước vào chiến dịch U.23 châu Á đầu năm 2026 tại Ả Rập Xê Út (diễn ra từ ngày 6 đến 24.1).

