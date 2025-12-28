Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim chỉ rõ đối thủ đáng sợ nhất tại châu Á, U.23 Việt Nam tập chiến thuật làm quen múi giờ

Linh Nhi
Linh Nhi
28/12/2025 00:00 GMT+7

Ngày thứ hai tại Qatar, U.23 Việt Nam sau buổi đầu tiên tập gym để hồi phục thể lực khi vừa đặt chân đến nước bạn, vào 18 giờ tối qua theo giờ địa phương (21 giờ theo giờ Việt Nam) đã bước vào tập chiến thuật, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U.23 Syria, hướng tới VCK U.23 châu Á tại Ả Rập Xê Út.

Theo lịch thi đấu tại bảng A giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Jordan vào 18 giờ 30 theo giờ Việt Nam (tức Ả Rập Xê Út); gặp U.23 Kyrgyzstan vào 21 giờ 30, gặp U.23 Ả Rập Xê Út vào 23 giờ 30. HLV Kim Sang-sik đã cho học trò tập chiến thuật vào tối qua.

Sau những dấu mốc đáng nhớ như ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam đang hướng sự tập trung tối đa cho chặng đường phía trước – VCK U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik cho rằng các danh hiệu vừa qua là động lực quan trọng, nhưng chưa phản ánh hết tham vọng và mục tiêu dài hạn của đội tuyển trẻ.

Thầy Kim chỉ rõ đối thủ đáng sợ nhất tại châu Á, U.23 Việt Nam tập chiến thuật làm quen múi giờ- Ảnh 1.

Buổi tập của U.23 Việt Nam trước khi sang Qatar

Ảnh: Minh Tú

Nhận xét về hành trình chuẩn bị của U.23 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định thành công ở khu vực chỉ mang ý nghĩa khởi đầu. Theo ông, để vươn tầm châu lục, các cầu thủ cần duy trì tinh thần cầu tiến, không thỏa mãn với những gì đã đạt được. Những thử thách tại giải U.23 châu Á sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều, đòi hỏi toàn đội phải nâng cao chất lượng chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

U.23 Việt Nam cần cảnh giác cao độ với chủ nhà Ả Rập Xê Út

HLV Kim Sang-sik đặc biệt dành sự tôn trọng cho các đối thủ sắp tới, trong đó có chủ nhà Ả Rập Xê Út. Ông đánh giá đây là đội bóng sở hữu thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội, xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu của bảng đấu. Tuy vậy, nhà cầm quân này tin rằng U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết và sự tiến bộ qua từng trận đấu.

Điểm sáng lớn nhất của U.23 Việt Nam, theo HLV Kim Sang-sik, nằm ở ý chí và khả năng thích nghi nhanh của các cầu thủ trẻ. Việc thường xuyên được cọ xát với những đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục đã giúp đội hình tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu, từ đó tạo nền tảng tâm lý vững vàng hơn khi bước vào các giải đấu lớn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với tinh thần không ngại thử thách, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình. Ông tin rằng chính khát vọng vươn xa và sự quyết tâm trong từng buổi tập, từng trận đấu sẽ giúp đội tuyển trẻ Việt Nam tự tin đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á, trong đó có Ả Rập Xê Út, để hướng tới những kết quả tích cực.

Xem thêm bình luận