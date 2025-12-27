Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam thực sự quá hay vì đã biết ghi bàn… ngay hiệp 1: Hãy bùng nổ ở châu Á

Thiếu Bá
Thiếu Bá
27/12/2025 14:43 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã có những thay đổi đáng kể, hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ cho các đối thủ tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Thông số biết nói của U.23 Việt Nam

Tại SEA Games 33 kết thúc cách đây hơn 1 tuần, đội tuyển U.23 Việt Nam có 2 trận đấu ghi được bàn thắng trong hiệp 1 (50% số trận của đội tại giải đấu này). Đó là các trận gặp U.23 Lào (Đình Bắc mở tỷ số ở phút 28) và U.23 Malaysia (Hiểu Minh ghi bàn ở phút 11 và Minh Phúc ghi bàn ở phút 22). Việc U.23 Việt Nam ghi bàn trong hiệp 1 là điều hiếm khi xảy ra với các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, từ khi ông Kim đến Việt Nam, bao gồm AFF Cup 2024, giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026, cho đến vòng loại Asian Cup 2027.

U.23 Việt Nam thực sự quá hay vì đã biết ghi bàn… ngay hiệp 1: Hãy bùng nổ ở châu Á - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam càng ngày càng khó đoán

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thông thường, ở các giải đấu vừa nêu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik chỉ tăng tốc trong hiệp 2 và ghi bàn ở hiệp đấu thứ nhì của từng trận đấu. Việc U.23 Việt Nam ghi bàn trong hiệp 1, ở 50% số trận của chúng ta tại SEA Games, phản ánh chúng ta đang chơi đa dạng hơn, khó đoán hơn.

Đây là yếu tố có thể giúp U.23 Việt Nam trở nên giàu tính bất ngờ hơn tại vòng chung kết U.23 châu Á sắp diễn ra. Giờ đây, các đối thủ không còn có thể đoán được chúng ta sẽ tăng tốc ở thời điểm nào trong từng trận đấu. Đội tuyển U.23 Việt Nam không còn chơi theo 1 phong cách cố định như trước đây, không còn đá từ tốn, chắc chắn trong hiệp 1, rồi mãi đến hiệp 2 mới đẩy nhanh tốc độ.

U.23 Việt Nam dần hoàn thiện

Việc U.23 Việt Nam tăng tốc lúc nào, gây áp lực mạnh vào lúc nào, phụ thuộc vào tính chất của trận đấu và phụ thuộc vào cách phản ứng của chính đối thủ. Ví dụ, nếu HLV Kim Sang-sik phát hiện đối phương bắt nhịp chậm, vị HLV người Hàn Quốc có thể xua quân tràn lên tấn công ngay từ đầu, giải quyết bàn thắng cho U.23 Việt Nam, trước khi lui về bảo vệ thành quả mà mình tạo ra.

U.23 Việt Nam thực sự quá hay vì đã biết ghi bàn… ngay hiệp 1: Hãy bùng nổ ở châu Á - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik không rập khuôn trong cách xây dựng lối chơi cho U.23 Việt Nam

Ảnh: VFF

Còn nếu đối thủ chọn cách khởi đầu bằng lối đá tấn công dồn dập, U.23 Việt Nam lại thi đấu chắc chắn như thường thấy, với mục đích chính là không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. U.23 Việt Nam lúc này có đủ phương án chiến thuật, đủ mảng miếng để đưa ra các phản ứng khác nhau, đi ngược với ý muốn của đối thủ: Đối thủ muốn ta chơi nhanh giống họ, ta sẽ chơi chậm, chắc. Ngược lại, đối thủ muối "ru ngủ" chúng ta bằng lối chơi chậm rãi, U.23 Việt Nam có thể bất thần đẩy nhanh tốc độ, tạo đủ áp lực cần thiết lên phần sân của đối phương và ghi bàn.

Sau khi giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan, các cầu thủ U.23 Việt Nam đang cho thấy họ tiến bộ thêm 1 bước nữa. HLV Kim Sang-sik cũng đã chứng minh ông càng lúc càng khó đoán về mặt chiến thuật. Ông Kim không rập khuôn trong cách xây dựng lối chơi, ông sẵn sàng thay đổi để giúp đội bóng do ông dẫn dắt ngày một tốt hơn!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Minh Phúc Việt Nam U.23 châu Á
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
