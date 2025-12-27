Xạ thủ 4 HCV SEA Games 33: 'Trái tim nhỏ nhưng lòng yêu nước không hề nhỏ'

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra sáng 27.12, ban tổ chức đã mời lên sân khấu những vận động viên tiêu biểu vừa mang vinh quang về cho Tổ quốc từ SEA Games 33 vừa qua.

Các vận động viên tại sân khấu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người vừa giành 4 huy chương vàng (HCV), phá 3 kỷ lục SEA Games được người dẫn chương trình thử thách ghi nhớ 5 hình ảnh trong vòng 10 giây. Thử thách này không làm khó được nữ xạ thủ khi cô đều nói chính xác các hình ảnh.

Đáng chú ý, những hình ảnh này đều có những mối liên kết nhất định với Thu Vinh. Tiết lộ trước đại hội, nữ vận động viên cho biết, hình ảnh cây mía gắn liền với nghề nghiệp của gia đình, bố và mẹ cô đều làm nghề trồng mía. Đây cũng là biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của Thu Vinh.

Trong khi đó, số 53 là 2 số cuối của khẩu súng cô đang dùng, đây là người bạn đồng hành cùng Thu Vinh trong đấu trường trong nước và quốc tế để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Vận động viên Trịnh Thu Vinh ANH: TUẤN MINH

Cuối cùng là hình ảnh nhịp tim, Thu Vinh cho hay, trong bộ môn bắn súng, nhịp tim đóng vai trò rất quan trọng, quyết định độ rung động của mỗi phát bắn.

"Trong thi đấu, tôi luôn nghĩ rằng mình có trái tim nhỏ nhưng lòng yêu nước không hề nhỏ. Tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình để có thật nhiều lần được đứng trên bục cao nhất của đấu trường quốc tế, được hát vang Quốc ca Việt Nam và nhìn Quốc kỳ Việt Nam được kéo cao trên đấu trường quốc tế. Đó là một trong những cách thể hiện lòng yêu nước của tôi”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh nói.

Trong khi đó, vận động viên Trần Hoàng Khôi (16 tuổi, học sinh lớp 11, vận động viên trẻ nhất SEA Games của Việt Nam) - người vừa xuất sắc giành HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử bộ môn bowling của Việt Nam cũng có những chia sẻ đáng chú ý.

Vận động viên Trần Hoàng Khôi ẢNH: TUẤN MINH

Nói về lý do lựa chọn môn bowling, vận động viên 16 tuổi chia sẻ, bố của Khôi từng là vận động viên bowling của đội tuyển quốc gia Việt Nam, sau đó trở thành huấn luyện viên bộ môn này.

“Trong quá trình tập luyện, bố em luôn nghiêm khắc, muốn em hướng tới bộ môn này lâu dài và hướng tới chuyên nghiệp", Hoàng Khôi nói và cho hay muốn dành tặng tấm HCV này đến bố của mình, một người đã luôn đồng hành trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu của em.

Trần Hoàng Khôi thi đấu quốc tế từ rất sớm Trần Hoàng Khôi bén duyên với bowling từ sớm và nhanh chóng cho thấy sự tiến bộ qua quá trình tập luyện và thi đấu. Khả năng kiểm soát đường bóng, đọc lane và duy trì sự tập trung giúp vận động viên này cải thiện chuyên môn so với các vận động viên cùng độ tuổi. Ngay từ những năm đầu làm quen với bowling, Khôi đã thể hiện sự nghiêm túc trong tập luyện và niềm đam mê với môn thể thao này. Năm 2022, khi mới 12 tuổi, Khôi giành chức vô địch giải U.13 Thái Lan mở rộng, giải đấu quy tụ nhiều vận động viên trẻ trong khu vực. Gần đây nhất, tại giải bowling quốc tế Thái Lan 2025, Khôi tiếp tục giành 2 huy chương bạc ở các nội dung U.13. Thành tích này đến trong bối cảnh vận động viên Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ các quốc gia có phong trào bowling phát triển mạnh trong khu vực. Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm mạnh của Khôi nằm ở khả năng giữ tâm lý ổn định trong thi đấu, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng. Dù còn trẻ, Khôi vẫn duy trì được sự bình tĩnh và tập trung khi bước vào các ván đấu quyết định.



