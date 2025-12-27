Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao đối thủ của U.23 Việt Nam tại châu Á, Kyrgyzstan liên tiếp đấu giao hữu với Trung Quốc?

Giang Lao
Giang Lao
27/12/2025 11:13 GMT+7

Theo trang 24.KG, U.23 Kyrgyzstan sẽ thi đấu một trận giao hữu nữa với đối thủ Trung Quốc tại UAE, ngay trước khi bay sang Ả Rập Xê Út tham dự giải U.23 châu Á và đối đầu với U.23 Việt Nam trận then chốt ở bảng A.

U.23 Việt Nam sẽ "giải mã" được U.23 Kyrgyzstan

Tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 sắp diễn ra từ ngày 6 đến 24.1, U.23 Việt Nam nằm cùng bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, bên cạnh còn có Jordan và Kyrgyzstan. Để đạt mục tiêu vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hướng đến ít nhất 2 trận thắng trước các đối thủ cùng bảng.

Vì sao đối thủ của U.23 Việt Nam tại châu Á, Kyrgyzstan liên tiếp đấu giao hữu với Trung Quốc?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho các cuộc đấu then chốt tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026 sắp diễn ra từ ngày 6 đến 24.1

Ảnh: Minh Tú

Trong đó, U.23 Jordan được xác định là đối thủ rất cứng cựa, còn U.23 Kyrgyzstan là một ẩn số cần giải mã. Với U.23 Ả Rập Xê Út, đây là đối thủ cực mạnh và lại là đội chủ nhà.

U.23 Jordan vừa gút danh sách 23 cầu thủ dự U.23 châu Á, thành phần tuy vắng ngôi sao Ibrahim Sabra (đang thi đấu cho CLB Goztepe ở Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng bù lại, HLV Omar Najhi, người Ma Rốc, đã triệu tập đến 3 tuyển thủ Jordan trải dài trên 3 tuyến. 

Trong đó, gồm hậu vệ Ali Hajabi, tiền vệ Amin Al-Shanaineh và tiền đạo Odeh Al-Fakhouri. Đây là các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB trong nước, nên không ảnh hưởng việc bị từ chối lệnh triệu tập đội tuyển do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days.

U.23 Jordan cũng là đối thủ đầu tiên tại vòng bảng của U.23 Việt Nam, với trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah. U.23 Jordan hiện tập huấn ở Doha, Qatar, cùng địa điểm với U.23 Việt Nam, đội cũng vừa có mặt tại đây để chuẩn bị.

Đối thủ U.23 Việt Nam tại giải châu Á: Jordan không dễ chơi, ngại nhất chủ nhà Ả Rập Xê Út

Theo Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA), U.23 Jordan sẽ có hai trận giao hữu (đóng cửa với khán giả và báo chí), gồm gặp U.23 Uzbekistan lúc 20 giờ ngày 27.12 và sau đó là trận gặp U.23 Nhật Bản (dự kiến vào ngày 1.1) đều tại Doha, Qatar. Trong khi đó, U.23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12.

Sau trận gặp U.23 Jordan, đối thủ kế tiếp của U.23 Việt Nam là U.23 Kyrgyzstan (thi đấu lúc 21 giờ ngày 9.1), đội đang có mặt ở Ajman (UAE) tập huấn. U.23 Kyrgyzstan vừa đấu tập với U.23 Trung Quốc thua với tỷ số 0-1 ngày 24.12. Nhưng họ sẽ còn đấu tiếp với đối thủ này một trận nữa cũng tại Ajman (UAE) vào ngày 29.12, để kiểm tra đội hình và gút danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Theo trang 24.KG, U.23 Kyrgyzstan chọn đấu giao hữu với U.23 Trung Quốc, sau khi U.23 Việt Nam đã gặp đối thủ này tại giải Panda Cup 2025 và thắng với tỷ số 1-0. Qua đó, để có thể làm quen lối chơi và cách tiếp cận, khi đội này gặp đội Việt Nam ở lượt trận thứ 2 tại bảng A VCK U.23 châu Á.

Vì sao đối thủ của U.23 Việt Nam tại châu Á, Kyrgyzstan liên tiếp đấu giao hữu với Trung Quốc?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tự tin sẽ giải mã được ẩn số U.23 Kyrgyzstan

Ảnh: Minh Tú

Trước khi đối đầu với U.23 Việt Nam, U.23 Kyrgyzstan sẽ có trận ra quân với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ngày 6.1. Và trận cuối vòng bảng họ sẽ gặp U.23 Jordan (ngày 12.1).

Trong khi đó, U.23 Việt Nam cần vượt qua thử thách đầu tiên là U.23 Jordan, tiếp đó phải giải mã được đối thủ lần đầu dự VCK là U.23 Kyrgyzstan. Ở lượt cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Ả Rập Xê Út (lúc 23 giờ 30 ngày 12.1) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Trang 24.KG cho biết, U.23 Kyrgyzstan hiện vẫn giữ thành phần chủ chốt từng thi đấu ở vòng loại, gồm tiền vệ gốc Đức, Kimi Merk và tiền đạo Marlen Murzakhmatov, những cầu thủ từng gây sốc cho U.23 Uzbekistan (nhà vô địch năm 2018 và hai lần vào chung kết) với trận hòa tỷ số 2-2.

Cũng ở vòng loại U.23 châu Á, U.23 Kyrgyzstan đã gây bất ngờ lớn khi thắng U.23 Palestine tỷ số 2-1, cùng với trận hòa U.23 Uzbekistan, họ thắng tiếp đối thủ yếu Sri Lanka tỷ số 6-0 để đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp dự VCK. Trong khi, U.23 Uzbekistan đi tiếp chỉ nhờ nằm 1 trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Do đó, cùng với U.23 Jordan rất đáng gờm, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng phải để mắt tới U.23 Kyrgyzstan, không được phép mắc chủ quan. Qua đó, mới có thể giữ vững hy vọng giành vé vào tứ kết U.23 châu Á như 2 kỳ gần đây, trước khi hướng đến mục tiêu tái lập lịch sử vào chung kết như năm 2018.

