Hồi kết vụ Malaysia nhập tịch 'lậu': Thủ phạm lộ diện, sắp nhận án phạt nặng từ AFC

Hành động của FAM sẽ sớm làm sáng tỏ mọi vấn đề

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng, nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thực sự muốn "sửa chữa những sai sót trong quản trị" của mình, họ đáng lẽ phải thực hiện ngay từ đầu là trình báo cảnh sát điều tra vụ hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại làm giả giấy tờ.

FAM chính thức trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia, thủ phạm sẽ sớm được sáng tỏ danh tính Ảnh: Ngọc Linh

"Đối với tôi, việc FAM báo cáo với cảnh sát có vẻ hơi chậm, vì không cần phải chờ FIFA hay IIC (Ủy ban Điều tra Độc lập). Cảnh sát sẽ điều tra thủ phạm, nếu họ phát hiện ra rằng Ban chấp hành FAM đã làm giả giấy tờ hoặc chỉ thị đến từ họ, tôi tin rằng đó là một vấn đề lớn", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ.

Ông cũng cho rằng: "Bất cứ ai bị nêu tên trong báo cáo của cảnh sát đều phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu phát hiện ra rằng, người nào đó không phải là thành viên Ban chấp hành FAM hoặc không nằm dưới sự kiểm soát của Ban chấp hành đã làm điều đó. Tôi tin rằng FAM không bị ảnh hưởng bởi khía cạnh hình sự mà là về mặt quản trị, làm sao một người nằm ngoài sự kiểm soát của Ban chấp hành lại có thể làm một việc lớn như vậy".

Cũng theo luật sư Nik Erman Nik Roseli: "Bước đi này (FAM trình báo cảnh sát điều tra) là hồi kết của sự việc kéo dài dai dẳng. Nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình làm sáng tỏ danh tính của những kẻ phạm tội".

Kênh Astro Arena cho biết, theo báo cáo trước đó của IIC, một số nhân chứng đã được triệu tập để hỗ trợ cuộc điều tra của cơ quan này, nhưng họ đã không hợp tác.

Tin tốt là vụ việc này chắc chắn sẽ không tái diễn sau khi Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tiếp quản cuộc điều tra. Những người không hợp tác trong báo cáo của IIC, bao gồm công chứng viên, những đại diện cầu thủ, hay những người liên quan khác, đều bắt buộc phải trình diện theo yêu cầu của PDRM, Astro Arena nhấn mạnh.

"Nếu kết quả điều tra cho thấy hành vi sai trái do người từ nội bộ FAM gây ra, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với FAM, còn nếu do người bên ngoài gây ra, FAM sẽ không bị ảnh hưởng về mặt tội phạm nhưng vẫn phải gánh chịu vấn đề quản trị chưa hoàn thiện", luật sư Nik Erman Nik Roseli khẳng định.

Cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ vẫn tập luyện, FIFA sắp ra thêm án phạt

Luật sư Nik Erman Nik Roseli đánh giá sự việc cầu thủ Imanol Machuca của CLB Velez Sarsfield, là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia, đang bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng, cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá. Nhưng vừa bị phát hiện ra sân tập luyện cùng CLB cũ San Lorenzo (ở Argentina), đã vi phạm lệnh cấm của cơ quan bóng đá thế giới.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm? Ảnh: Ngọc Linh

Vụ việc này, theo luật sư Nik Erman Nik Roseli giải thích: "Không có định nghĩa nào về các hoạt động liên quan đến bóng đá trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, nhưng một định nghĩa hợp lý nên bao gồm tất cả các hoạt động, bao gồm cả huấn luyện, quản lý và các buổi tập thông thường, chứ không chỉ các trận đấu cạnh tranh.

Theo tôi, hành động tập luyện của Machuca nằm trong phạm vi các hoạt động liên quan đến bóng đá và do đó cấu thành hành vi vi phạm hình phạt của FIFA. Điều 21 của Bộ luật Kỷ luật FIFA quy định rằng, nếu hình phạt của FIFA không được tôn trọng hoặc tuân thủ, bên bị phạt sẽ phải chịu thêm hình phạt, hoặc là phạt tiền hoặc là đình chỉ thi đấu kéo dài thêm".

Luật sư Nik Erman Nik Roseli trước đó khẳng định, việc FAM kháng cáo FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chỉ là hành động vô ích, kéo dài thời gian và quy trình pháp lý. Việc được giảm án, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong các án kỷ luật của FIFA là không có cơ sở.

Sự việc chỉ gây thêm tổn hại cho bóng đá Malaysia. Trong khi hiện nay, với tình thế phải báo cáo cảnh sát điều tra, FAM sẽ còn đối mặt với nhiều rắc rối đến pháp lý, thay vì chỉ về mặt quản trị chuyên môn thông thường.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng khẳng định, việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra tiếp các án phạt với FAM và đội tuyển Malaysia (xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 hay cấm tham dự), chỉ là vấn đề thời gian, một khi tiến trình pháp lý ở CAS kết thúc, điều này sẽ đến ngay lập tức.