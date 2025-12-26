Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Madam Pang họp khẩn để cải tổ và giải quyết khủng hoảng, 'U.23 Việt Nam lại đi trước U.23 Thái Lan'

Văn Trình
Văn Trình
26/12/2025 17:44 GMT+7

Sau thất bại nặng nề tại SEA Games 33, khi bóng đá Thái Lan không hoàn thành mục tiêu ở cả bóng đá nam - nữ, futsal nam - nữ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức cuộc họp khẩn, qua đó thống nhất hàng loạt quyết định quan trọng nhằm cải tổ toàn diện hệ thống bóng đá quốc gia.

Bóng đá Thái Lan vạch rõ những giải pháp cải tổ

Theo Siamsport, chiều 26.12, FAT đã tổ chức chương trình nghị sự khẩn cấp của Ban Chấp hành. Đáng chú ý, Chủ tịch Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) cũng trực tiếp xuất hiện, điều hành. Trong cuộc họp, FAT đã thống nhất tái cấu trúc toàn bộ bộ phận kỹ thuật, nhằm đưa bóng đá Thái Lan thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

Một trong những quyết định quan trọng nhất là việc giao cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia Anthony Hudson hỗ trợ lựa chọn Giám đốc Kỹ thuật mới, ưu tiên ứng viên nước ngoài. Đây được xem là bước đi then chốt để xây dựng lại nền tảng chuyên môn, đặc biệt ở các tuyến trẻ đã bộc lộ nhiều hạn chế sau SEA Games 33.

Madam Pang họp khẩn để cải tổ và giải quyết khủng hoảng, 'U.23 Việt Nam lại đi trước U.23 Thái Lan'- Ảnh 1.

Madam Pang đã có cuộc họp với các thành viên FAT sau nhiều ngày im lặng

ẢNH: FBNV

Theo FAT, giám đốc kỹ thuật trong giai đoạn mới sẽ không chỉ đóng vai trò hoạch định chiến lược, mà còn trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống phát triển cầu thủ quốc gia theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ bao gồm phân tích dữ liệu chuyên môn liên tục, áp dụng các quy trình khoa học trong huấn luyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HLV Anthony Hudson – người từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật để thống nhất triết lý thi đấu và phương pháp đào tạo từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia. Định hướng này áp dụng đồng bộ cho cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ.

Không dừng lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, FAT cũng quyết định sớm bổ nhiệm HLV trưởng đội U.20 Thái Lan, xem đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi tái thiết. Đội U.20 sẽ là lực lượng kế thừa trực tiếp cho đội U.23 và đội tuyển quốc gia, với các nhiệm vụ trước mắt gồm giải U.19 Đông Nam Á 2026 (tháng 6.2026) và vòng loại U.19 châu Á 2026 (tháng 8.2026).

Trang Khob Sanam bày tỏ: “Những động thái liên tiếp sau SEA Games 33 cho thấy Madam Pang và FAT đã thẳng thắn nhìn nhận thất bại, coi đây là hồi chuông cảnh báo cho cả hệ thống. Cuộc cải tổ lần này không chỉ nhằm cứu vãn hình ảnh trong ngắn hạn, mà hướng tới mục tiêu lâu dài: đưa bóng đá Thái Lan trở lại vị thế cạnh tranh ở Đông Nam Á và châu lục bằng một nền móng trẻ vững chắc và tư duy quản trị hiện đại”.

Madam Pang họp khẩn để cải tổ và giải quyết khủng hoảng, 'U.23 Việt Nam lại đi trước U.23 Thái Lan'- Ảnh 2.

Bóng đá Thái Lan quyết định cải tổ sau những kết quả thất vọng gần đây

ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Thái Lan lại bị so sánh với U.23 Việt Nam

Cũng liên quan đến bóng đá Thái Lan, trong ngày 26.12, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á 2026. So với đội hình từng thi đấu tại SEA Games 33, lực lượng “Voi chiến trẻ” thay đổi đáng kể ở cả 3 tuyến.

Hàng loạt trụ cột của U.23 Thái Lan như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Chuthong, Chanon Thamma và thủ môn Sarawat Pothisaman đều không thể dự giải vì các CLB tại Thai League không đồng ý nhả người.

Trong số này, việc Yotsakorn Burapha vắng mặt được đánh giá sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của hàng công U.23 Thái Lan. Tại SEA Games 33, anh tỏa sáng rực rỡ khi ghi đến 7 bàn thắng sau 4 trận. Để thay thế Yotsakorn Burapha, nhiều cầu thủ mới như Thanawut Phochai, Chinngen Phutonyong, Pariphan Wongsa và Teerapat Pruethong được triệu tập, nhưng không ai có thành tích ấn tượng như Yotsakorn Burapha.

Madam Pang họp khẩn để cải tổ và giải quyết khủng hoảng, 'U.23 Việt Nam lại đi trước U.23 Thái Lan'- Ảnh 3.

Đội trưởng U.23 Thái Lan ở SEA Games 33 là Seksan Ratree (áo xanh) sẽ không dự VCK U.23 châu Á

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trang Siamsport nhận xét: “Việc thay đổi sâu đội hình so với SEA Games 33 đang đặt U.23 Thái Lan trước nhiều rủi ro rõ rệt. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột từng giữ vai trò dẫn dắt khiến đội hình thiếu kinh nghiệm, thiếu thủ lĩnh và khó duy trì tính ổn định trong lối chơi. Các mảng miếng từng được xây dựng ở SEA Games gần như bị phá vỡ, trong khi nhóm cầu thủ mới chưa có đủ va chạm ở sân chơi lớn. Trong bối cảnh mục tiêu của FAT là vào tứ kết, những xáo trộn về nhân sự có thể trở thành lực cản lớn, khiến U.23 Thái Lan đối mặt nguy cơ hụt hơi ngay từ vòng bảng trước các đối thủ mạnh ở châu Á”.

Trang báo của Thái Lan cũng bất ngờ nhắc về U.23 Việt Nam: “Trong khi U.23 Thái Lan vừa công bố danh sách đội hình, U.23 Việt Nam - nhà vô địch SEA Games 33 đã lên đường đến Qatar để tập huấn. Họ cũng đã lên lịch một trận đấu giao hữu với U.23 Syria trước khi chọn ra đội hình 23 người tốt nhất. Có thể thấy, quá trình chuẩn bị của bóng đá Việt Nam cho giải U.23 châu Á được thực hiện rất bài bản, nghiêm túc và khác xa Thái Lan”.

Xem thêm bình luận