Nóng: Cảnh sát Malaysia chính thức điều tra hình sự vụ nhập tịch lậu, HLV Cklamovski bất ngờ lên tiếng

2 cá nhân đã được cảnh sát Malaysia triệu tập

Theo kênh Astro Arena, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã lập hồ sơ điều tra theo Điều 468 luật Hình sự, liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chủ động trình báo tại trụ sở cảnh sát quận Petaling Jaya ngày 25.12. Động thái này được thực hiện gấp rút, theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), trong bối cảnh sức ép dư luận ngày càng gia tăng.

"Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CDI) Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa, xác nhận một hồ sơ điều tra chính thức đã được mở. Đồng thời, chưa đầy 1 ngày sau, ông cho biết cảnh sát đã lấy lời khai của hai cá nhân, dù danh tính chưa được công bố. Cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc làm giả giấy tờ khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch từng được đăng ký, thi đấu cho đội tuyển Malaysia", kênh Astro Arena cập nhật chiều 26.12.

Quá trình điều tra tại Malaysia đang được gấp rút thực hiện ẢNH: NGỌC LINH

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã ra án phạt nghiêm khắc đối với FAM và 7 cầu thủ liên quan, bao gồm lệnh treo giò 12 tháng đối với Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero. Các cáo buộc cho rằng một số giấy tờ, trong đó có giấy khai sinh, đã bị chỉnh sửa nhằm giúp nhóm cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu. Theo Ủy ban Kỷ luật FIFA, hành động này đã vi phạm Điều 22 trong Quy tắc kỷ luật của FIFA.

Ban đầu, FAM từng mô tả sự việc chỉ là “lỗi kỹ thuật” xuất phát từ bộ phận hành chính. Tuy nhiên, đến tháng 11.2025, Ủy ban Phúc thẩm FIFA đã bác bỏ kháng nghị và giữ nguyên toàn bộ án phạt, buộc FAM và các cầu thủ phải nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao CAS – con đường pháp lý cuối cùng hiện nay.

Sau án phạt nặng trên, FIFA còn áp đặt hình phạt bổ sung đối với đội tuyển Malaysia khi hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 ở mỗi trận. Quyết định này khiến chuỗi trận bất bại của đội tuyển Malaysia trong năm 2025 bị chấm dứt và họ bị tụt từ hạng 116 xuống hạng 121 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết sẽ chờ phán quyết cuối cùng của CAS để xác định liệu FAM có bị kết luận vi phạm trong việc sử dụng cầu thủ ở vòng loại Asian Cup 2027 hay không. Trên cơ sở phán quyết này, AFC mới xem xét khả năng xử thua hai trận đấu của Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal.

HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng

Giữa tâm bão khủng hoảng, người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác ngoài HLV trưởng Peter Cklamovski. Sau nhiều tháng lên kế hoạch, xây dựng lối chơi và cải tổ đội hình, phần lớn nền móng mà chiến lược gia người Úc dày công tạo dựng gần như bị xóa bỏ chỉ sau một phán quyết của FIFA.

Theo đánh giá của giới chuyên môn Malaysia, sau khi mất đi nhóm cầu thủ nhập tịch, HLV Peter Cklamovski buộc phải điều chỉnh chiến thuật giữa chừng, tái thiết đội hình, đồng thời chuẩn bị cho các trận còn lại của vòng loại Asian Cup 2027 trong bối cảnh chịu sự giám sát gắt gao từ dư luận.

“Mặc dù một số cầu thủ chủ chốt không thể tham gia, chúng tôi sẽ tập trung vào những người đang có mặt và đảm bảo tinh thần tập thể luôn mạnh mẽ. Toàn bộ 11 cầu thủ trên sân và các cầu thủ dự bị phải kết thúc trận đấu với tâm thế có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”, HLV Peter Cklamovski chia sẻ ngày 26.12.

Những kế hoạch HLV Peter Cklamovski phải thay đổi sau án phạt từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Khi được tờ New Straits Times hỏi về tương lai của bản thân cũng như những án phạt bổ sung mà FIFA vừa đưa ra, xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận giao hữu, nhà cầm quân người Úc bày tỏ: “Tôi cũng đứng ngoài cuộc như mọi người khác, chỉ biết hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Luôn có những cách để cải thiện và thử thách bản thân nhằm tiếp tục phát triển”.