U.23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Qatar, HLV Kim Sang-sik sẽ loại 1 cầu thủ vào ngày nào?

U.23 Việt Nam phải sớm thích ứng với việc chênh múi giờ

Trong những ngày đầu đặt chân đến Qatar, ban huấn luyện U.23 Việt Nam đặc biệt chú trọng khâu điều chỉnh nhịp sinh học cho các cầu thủ. Đây được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm giúp toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh hoạt và thi đấu, trong bối cảnh múi giờ tại Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam.

Các cầu thủ được chăm sóc tốt

Ngay khi ổn định nơi ăn ở, ban huấn luyện đã xây dựng lịch sinh hoạt khoa học cho các cầu thủ, từ giờ ngủ nghỉ, ăn uống đến thời điểm tập luyện. Các buổi tập ban đầu được bố trí với cường độ vừa phải, chủ yếu giúp cầu thủ làm quen với thời tiết, sân bãi và tránh quá tải trong giai đoạn cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn. Song song đó, đội ngũ y tế thường xuyên theo dõi thể trạng từng cầu thủ, kịp thời điều chỉnh giáo án cá nhân nếu cần thiết.Việc sớm ổn định nhịp sinh học không chỉ giúp U.23 Việt Nam duy trì nền tảng thể lực mà còn đóng vai trò quan trọng về mặt tâm lý.

Khi cơ thể quen với múi giờ mới, các cầu thủ sẽ có trạng thái tinh thần tốt hơn, tập trung cao độ cho chiến thuật và yêu cầu chuyên môn. Đây được xem là bước chuẩn bị âm thầm nhưng mang tính quyết định, tạo tiền đề để U.23 Việt Nam hướng tới màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu sắp tới.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán chiến lược về mặt nhân sự đội U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U.23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Sau trận đấu này, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ loại 1 cầu thủ để danh sách còn 23 cầu thủ tham dự giải U.23 châu Á. Đội hiện có 24 cầu thủ vì Đặng Tuấn Phong không may chấn thương trước ngày sang Qatar.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 2.1.2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U.23 Việt Nam lần lượt đối đầu U.23 Jordan (6.1), U.23 Kyrgyzstan (9.1) và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán đầy thử thách với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần không ngủ quên trên chiến thắng và khát vọng chinh phục thử thách mới, U.23 Việt Nam đang hướng tới sân chơi châu Á với tâm thế tự tin nhưng thận trọng.

