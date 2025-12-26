Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam bất ngờ tổn thất nhân sự, xác định ngày chạm trán U.23 Syria

Trang Thu
26/12/2025 20:27 GMT+7

U.23 Việt Nam sang Qatar tập huấn chỉ với 24 cầu thủ nhưng HLV Kim Sang-sik không bổ sung nhân sự.

Như Thanh Niên đưa tin, sau chuyến bay kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ khởi hành từ Hà Nội, vào lúc 13 giờ giờ địa phương (17 giờ theo giờ Việt Nam), đội tuyển U.23 Việt Nam đã đặt chân tới Doha (Qatar), chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026. 

U.23 Việt Nam bất ngờ tổn thất nhân sự, xác định ngày chạm trán U.23 Syria - Ảnh 1.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar

Ảnh: VFF

Sau khi ổn định nơi lưu trú tại Doha, các cầu thủ nhanh chóng dùng bữa và nghỉ ngơi, trước khi bước vào buổi tập gym hồi phục lúc 18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. 

Trước đó, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã có mặt tại Qatar sớm một ngày để thực hiện công tác tiền trạm, làm việc và thống nhất với Ban tổ chức địa phương về lịch sinh hoạt, tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho toàn đội. 

Trong những ngày đầu tại Qatar, nhiệm vụ điều chỉnh nhịp sinh học cũng được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng, trong bối cảnh múi giờ Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam. 

U.23 Việt Nam bất ngờ tổn thất nhân sự, xác định ngày chạm trán U.23 Syria - Ảnh 2.

Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn (bìa trái) đã thực hiện công tác tiền trạm

Đợt tập huấn tại Qatar đánh dấu sự khởi đầu cho guồng quay mới của đội tuyển U.23 Việt Nam, hướng tới mục tiêu chinh phục sân chơi châu lục. 

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, HLV trưởng Kim Sang-sik có thêm sự đồng hành trực tiếp của trợ lý Đinh Hồng Vinh – người đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện U.22 Việt Nam trong thời gian HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó góp phần quan trọng vào thành tích vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33. 

U.23 Việt Nam tổn thất nhân sự

Ngay trước ngày lên đường, đội tuyển U.23 Việt Nam đã gặp tổn thất đầu tiên về lực lượng khi cầu thủ Đặng Tuấn Phong bị tái phát chấn thương trong buổi tập và buộc phải nghỉ ngơi để điều trị hồi phục. 

Quân số của đội trong giai đoạn tập huấn tại Qatar là 24 cầu thủ, trước khi Ban huấn luyện chốt danh sách 23 cầu thủ theo đúng quy định của Điều lệ VCK U.23 châu Á 2026. 

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 2.1.2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U.23 Việt Nam lần lượt gặp U.23 Jordan ngày 6.1, U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.


VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng tại giải U.19 quốc gia

VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng tại giải U.19 quốc gia

Hôm nay (26.12), Ban Kỷ luật VFF có các quyết định kỷ luật những vi phạm tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Người hùng SEA Games Đình Bắc hay Hoàng Đức?

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á

VFF Đặng Tuấn Phong U.23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik U.23 châu Á
