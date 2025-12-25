Báo Trung Quốc đánh giá thấp U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp

Tình cảnh trái ngược của U.23 Việt Nam và Thái Lan

Báo Trung Quốc, Sina Sports cho rằng, trong hai đội khu vực Đông Nam Á có mặt ở VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Thái Lan được nhận diện là đội yếu nhất ở bảng D, trong khi U.23 Việt Nam nằm ở bảng A tương đối sáng cửa đi tiếp vào tứ kết.

U.23 Việt Nam trở lại sau SEA Games 33, đặt mục tiêu tiếp tục gây bất ngờ lớn tại giải U.23 châu Á. Trong khi U.23 Thái Lan bị đánh giá thấp Ảnh: Minh Tú

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Trung Quốc cùng U.23 Thái Lan nằm ở bảng D còn có 2 đối thủ mạnh và là ứng viên giành ngôi nhất, nhì bảng vào tứ kết gồm U.23 Iraq và Úc. Trong khi U.23 Việt Nam nằm ở bảng A gồm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng 2 đối thủ được xem vừa tầm là U.23 Jordan và Kyrgyzstan.

"U.23 Trung Quốc muốn vượt qua số phận, giành vé vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử dự các VCK U.23 châu Á, họ cần phải giành trọn 3 điểm trước U.23 Thái Lan, đội vừa thua đau U.23 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Dựa trên những phân tích hiện nay, U.23 Thái Lan có thể là đội yếu nhất bảng, một số thông tin còn cho rằng, đội bóng này khó tập trung được lực lượng tốt nhất do các CLB không nhả quân. Trong khi, U.23 Trung Quốc đã rèn quân từ sớm, với đợt tập huấn kéo dài 10 ngày ở trong nước và đã đến UAE từ ngày 18.12 tiếp tục quá trình huấn luyện tại đây. Do đó, rất hy vọng U.23 Trung Quốc giành được 3 điểm trước U.23 Thái Lan, và có thể lấy vé vào tứ kết", Sina Sports cho biết.

U.23 Thái Lan (áo xanh) liệu có vượt qua được nỗi thất vọng từ SEA Games 33? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mặc dù vậy, cũng theo Sina Sports, dù các chuyên gia bóng đá nước này đồng ý với khả năng U.23 Trung Quốc có thể thắng U.23 Thái Lan, nhưng vấn đề then chốt nhất, họ cần giành được kết quả khả quan ở 2 trận ra quân trước đó, gồm gặp U.23 Iraq trận mở màn lúc 21 giờ ngày 8.1, và kế đến là trận gặp U.23 Úc lúc 18 giờ 30 ngày 11.1. Trước khi gặp U.23 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng lúc 18 giờ 30 ngày 14.1.

U.23 Thái Lan sẽ ra quân với trận gặp U.23 Úc lúc 18 giờ 30 ngày 8.1, tiếp đó gặp U.23 Iraq lúc 21 giờ ngày 11.1. Trước khi đối đầu U.23 Trung Quốc ở trận cuối. Cùng ngày 14.1, cũng cùng 18 giờ 30, U.23 Iraq và U.23 Úc gặp nhau.

Do đó, dù hy vọng có thể thắng U.23 Thái Lan, nhưng các chuyên gia bóng đá Trung Quốc vẫn nghi ngờ khả năng đội nhà có giành được các điểm số cần thiết ở 2 trận ra quân với U.23 Iraq và Úc hay không, trước khi hy vọng ở trận cuối cùng.

Điều này cũng tương tự như U.23 Thái Lan, họ cũng phải gặp 2 đối thủ mạnh nhất trong bảng trước, rồi mới gặp U.23 Trung Quốc. Nếu phải nhận các kết quả xấu nhất (cùng thua U.23 Úc và Iraq), trận cuối giữa U.23 Thái Lan và Trung Quốc, cũng có thể chỉ là trận thủ tục.

U.23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, nếu tiếp tục giữ vững đà tiến

Trong khi đó, U.23 Việt Nam ở bảng A, phải đối đầu với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik lại có một thuận lợi mà U.23 Thái Lan và Trung Quốc không thể có được.

Đó là U.23 Việt Nam sẽ gặp 2 đối thủ vừa tầm và cạnh tranh suất đi tiếp trong bảng trước, gồm lần lượt là U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1, và U.23 Kyrgyzstan (lần đầu vào VCK) lúc 21 giờ ngày 9.1, đều trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah. Trước khi đối đầu chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út trận cuối vòng bảng lúc 23 giờ 30 ngày 12.1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (đều giờ Việt Nam).

Theo các đánh giá, nếu U.23 Việt Nam có kết quả thuận lợi trước U.23 Jordan và đặc biệt, phải thắng được U.23 Kyrgyzstan, thì cơ hội giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik rất sáng cửa. Thậm chí, họ có thể tính toán và gây bất ngờ cho U.23 Ả Rập Xê Út ở trận cuối, nhằm xem xét sẽ gặp đối thủ nào ở tứ kết.

Tại tứ kết U.23 châu Á 2026, đội nhất bảng A gặp nhì bảng B. Nhì bảng A sẽ rơi vào nhánh còn lại gặp nhất bảng B. Trong khi đội nhất bảng C gặp nhì bảng D, và nhì bảng C gặp nhất bảng D.

Vòng bảng U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6.1 đến 14.1, tứ kết ngày 16 và 17.1. Các trận bán kết diễn ra ngày 20.1, tranh hạng 3 diễn ra ngày 23.1 và chung kết vào ngày 24.1.

VCK U.23 châu Á 2026 không thuộc vòng loại tranh vé dự Olympic, mà phải là kỳ tiếp theo 2028.