HLV Troussier bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc, Đình Bắc lập tức đáp lời thầy cũ

Cố nhân gọi tên Đình Bắc

Thành công của U.23 Việt Nam trong năm 2025 dưới thời HLV Kim Sang-sik có dấu ấn của HLV Philippe Troussier. Trong thành phần của U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 hồi tháng 9 và giành HCV SEA Games 33 trong tháng 12 này, có những cầu thủ từng được rèn giũa và trưởng thành dưới thời HLV Troussier. Đáng chú ý nhất trong số đó là tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Thầy trò HLV Troussier và Đình Bắc ngày cả 2 còn làm việc chung ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: Thụy An

Không lâu sau khi Đình Bắc cùng U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games, còn bản thân Đình Bắc đoạt Quả bóng bạc Việt Nam năm 2025, HLV Troussier đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân, bằng tiếng Pháp. Dịch ra tiếng Việt, đại ý như sau: "Vẫn còn rất nhiều câu chuyện lịch sử chuẩn bị được viết nên".

Đi kèm với dòng trạng thái là 2 tấm hình, 1 tấm hình Đình Bắc ăn mừng bàn thắng, với ngón tay giơ thẳng lên trời. Tấm hình còn lại là cảnh ông Troussier ôm trầm Đình Bắc, trong khoảnh khắc ông ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc ghi cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023.

Lịch sử chờ xướng danh người xứng đáng

Đáp lại lời của người thầy cũ, Đình Bắc trả lời HLV Troussier: "Vâng ạ, thưa thầy!". Lời đáp thể hiện bản thân Đình Bắc cũng đang tràn đầy tự tin và tràn đầy khát khao tạo nên những cột mốc mới cho bản thân mình và cho bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc tỏa sáng ở thời điểm hiện tại, chứng minh HLV Troussier lựa chọn đúng trong quá khứ Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Điều đáng chú ý hơn nữa, cảm xúc của thầy trò họ được tuôn ra, trong bối cảnh U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2026. Đây là giải đấu mà Đình Bắc và các đồng đội được kỳ vọng tái hiện những thành tích lịch sử, giống như thế hệ của những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng… từng thực hiện ở giải U.23 châu Á năm 2018.

Đầu năm 2024, HLV Troussier từng gây tranh cãi lớn khi gọi vào Đình Bắc vào đội tuyển Việt Nam, tham dự VCK Asian Cup 2024. Khi đó, Đình Bắc chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên, quyết định gây tranh cãi này cuối cùng tạo nên 1 trong những tài năng hứa hẹn nhiều nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Đình Bắc ghi 1 bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, trước khi anh trưởng thành vượt bậc trong khoảng 2 năm qua, trở thành ngôi sao sáng nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Đình Bắc càng tỏa sáng ngày hôm nay, càng chứng tỏ HLV Troussier lựa chọn đúng "ngày hôm qua".