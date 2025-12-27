Niềm tin lập nên chiến tích tại Tây Á

Đầu năm 2018, đội tuyển U.23 VN do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã làm nên điều kỳ diệu khi góp mặt trong trận chung kết U.23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Đội quân của HLV Park Hang-seo lúc đó chỉ cách chức vô địch vài bước chân trước khi bị cầu thủ vào sân thay người Sidorov ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Uzbekistan ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

Giải đấu lần này được tổ chức tại Ả Rập Xê Út, nơi khí hậu và thời tiết không phù hợp với cầu thủ VN, nhưng đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn được kỳ vọng sẽ đem đến thành công. Kỳ vọng đó đến từ nền tảng vững chắc, đó là đội tuyển U.23 VN luôn góp mặt ở các VCK U.23 châu Á kể từ năm 2017 đến nay.

Hai giải gần đây nhất, dù không được dẫn dắt bởi những HLV gạo cội, gắn bó lâu dài, nhưng đội tuyển U.23 VN cũng vào đến tứ kết U.23 châu Á. Đó là năm 2022 với HLV Gong Oh-kyun và năm 2024 với HLV Hoàng Anh Tuấn. Vì thế, ở giải lần này, khi đội tuyển U.23 VN có vị thuyền trưởng tài năng là Kim Sang-sik, người rất hiểu các đối thủ châu Á cũng như rất hiểu cầu thủ của mình, U.23 VN hứa hẹn sẽ thành công.

Bùi Vĩ Hào sẽ giúp hàng công U.23 VN mạnh lên ẢNH: VFF

Thêm một điểm sáng đem đến niềm tin đó là tinh thần của các cầu thủ U.23 VN rất tốt. Tại SEA Games 33, dù bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 1, nhưng Đình Bắc và đồng đội đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đem HCV về cho thể thao VN. Chiến thắng đó thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất và năng lực tuyệt vời của cầu thủ U.23 VN hiện nay. Tất cả những phẩm chất đó sẽ là tiền đề để làm nên một đội bóng mạnh tại giải U.23 châu Á sắp tới.

Hơn nữa, U.23 VN trong tay HLV Kim Sang-sik là đội bóng có thể hình và thể lực tốt. Trong đội hình có rất nhiều cầu thủ cao trên 1,80 m nên đủ sức tranh chấp bóng bổng với các đối thủ trong châu lục. Nếu trước đây điều lo ngại nhất với U.23 VN là vấn đề thể lực, thì nay điểm yếu này đã được cải thiện. Xem U.22 VN đá với U.22 Thái Lan tại SEA Games 33, có thể thấy thể lực chúng ta hơn hẳn người Thái, khi vào thời điểm cuối trận, U.22 Thái Lan phải rượt đuổi vất vả.

Đội hình U.23 VN hiện khá đồng đều, với những cầu thủ đa năng có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau. Sự bổ sung Bùi Vĩ Hào giúp hàng tấn công có đến 10 người cạnh tranh nhau, cho thấy nhân lực của U.23 VN hiện đang rất dồi dào, đủ sức làm nên điều bất ngờ.

Khi đã có mọi thứ trong tay, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ cần thêm một chút may mắn để giúp bóng đá VN khởi đầu năm mới 2026 đầy kiêu hãnh trên đất Tây Á.



