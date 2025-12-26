Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy xúc động khi được vinh danh đặc biệt

Hoàng Đức lần thứ 3 được vinh danh giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ảnh: Khả Hòa

Hoàng Đức vượt qua Đình Bắc, đoạt Quả bóng vàng Việt Nam thứ 3

Đêm 26.12 tại nhà hát Bến Thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã vượt qua đàn em Nguyễn Đình Bắc để chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 3 tiền vệ tài hoa này được vinh danh ở giải thưởng uy tín do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức (trước đó là các năm 2021 và 2023).

Từ trái qua phải: Nguyễn Hoàng Đức - Quả bóng vàng nam 2025, Nguyễn Bích Thùy - Quả bóng vàng nữ, Châu Đoàn Phát - Quả bóng vàng futsal Ảnh: Khả Hòa

Không chỉ hoàn tất cú hat-trick danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam danh giá, Hoàng Đức còn được vinh danh với giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất do CĐV bầu chọn. Anh chia sẻ: "Cảm xúc của Đức bây giờ rất vinh dự khi lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, lần thứ 2 nhận danh hiệu cao quý này, cảm giác rất hồi hộp và đặc biệt.

Tôi xin cảm ơn hội đồng chuyên môn, anh em cầu thủ và anh em báo chí đã bầu chọn cho Đức. Tôi xin cảm ơn CLB cũ Thể Công Viettel đã đào tạo, giúp tôi trưởng thành. Cảm ơn Ninh Bình FC đã luôn tin tưởng tôi. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn chú Nguyễn Đức Thụy luôn bên cạnh hỗ trợ để tôi tiếp tục phát triển".

Với cú bứt tốc ngoạn mục ở SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã về nhì với danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam. Người đàn anh của anh tại CLB CAHN là Nguyễn Quang Hải đã đoạt Quả bóng đồng. Cá nhân Đình Bắc nhận thêm giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

HLV Phạm Thành Lương nhận giải thưởng Quả bóng bạc Việt Nam thay cho học trò Đình Bắc ảnh: Khả Hòa

Không thể góp mặt tại buổi lễ do đang cùng đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, Đình Bắc đã có chia sẻ từ xa: "Tôi rất vinh dự khi nằm trong tốp 3 Quả bóng vàng Việt Nam năm nay. Đầu tiên, cho Đình Bắc xin được gửi lời cảm ơn đến CLB SLNA đã nuôi dạy và đào tạo tôi, xin cảm ơn CLB Quảng Nam đã cho cơ hội được tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.

Tôi nhận tình cảm từ rất nhiều người. Để có ngày hôm nay, Đình Bắc xin gửi lời cảm ơn các thầy, các cô và anh em cầu thủ bóng đá đã luôn đồng hành và thi đấu cùng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả người hâm mộ luôn đồng hành tin tưởng cùng các đội tuyển quốc gia".



Lần đầu tiên trọn vẹn cho Bích Thùy

Ở cuộc đua dành cho các nữ cầu thủ đã chứng kiến thời khắc đăng quang ngọt ngào của Nguyễn Thị Bích Thùy, tiền đạo đã có 1 năm chói sáng, trong đó có bàn thắng vào lưới Úc tại giải AFF Cup 2025 và đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào đến chung kết SEA Games 33 nơi cô bị tước 1 bàn thắng rất đẳng cấp 1 cách oan uổng.

Với nụ cười rạng ngời và đôi mắt đỏ hoe, Bích Thùy đã nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam - giấc mơ cô đã miệt mài theo đuổi rất nhiều năm như lời hứa với người cha đã khuất. Tiền đạo Hải Yến nhận Quả bóng bạc và tiền vệ 37 tuổi Thùy Trang đoạt HCĐ sau khi đoạt HCV futsal nữ tại SEA Games 33.

Bích Thùy đã được vinh danh Quả bóng vàng nữ Việt Nam sau rất nhiều năm nỗ lực phấn đấu ảnh: Khả Hòa

Bích Thùy xúc động: "Cảm xúc của tôi lúc này là rất vinh dự và tự hào, hạnh phúc khi được vinh danh giải thưởng này. Trong ngày hôm nay tôi xin gửi lời cảm ơn quý lãnh đạo, thầy cô. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con được sống với đam mê, đúng với bản ngã của con. Cảm ơn đồng đội đã tạo ra những khoảnh khắc bóng đá lịch sử.

Tôi muốn gửi lời tri ân đến CLB bóng đá Tao Đàn nơi đã đào tạo Bích Thùy, cảm ơn CLB Thái Nguyên đã giúp Thùy trưởng thành hơn. Ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn đến HLV trưởng Mai Đức Chung - người thầy người bác luôn động viên tôi tập luyện và thi đấu.

Đặc biệt, Bích Thùy xin cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng với cầu thủ nữ chúng tôi. Lời cuối, tôi xin nói nếu ba trên trời và nhìn thấy con, ngày hôm nay con đã đứng ở đây. Con cảm ơn ba rất nhiều".