Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’

Bàn thắng bị tước của Bích Thùy: Bước ngoặt đáng quên ở chung kết SEA Games 33

Phút 29 trận chung kết SEA Games 33 vào tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước thời khắc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Từ cánh phải, Vạn Sự thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines.

Cả sân như vỡ òa, các cầu thủ Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, và bàn thắng không được công nhận.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Bích Thùy bày tỏ thái độ rất không hài lòng với quyết định của trọng tài Ảnh: VFF

Tình huống sau đó được quay chậm trên truyền hình cho thấy Bích Thùy hoàn toàn đứng ở vị trí hợp lệ. Tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam xuất phát từ phía sau, băng lên rất nhanh để đánh đầu, trong khi vẫn còn hậu vệ Philippines đứng thấp hơn. Quyết định của tổ trọng tài vì thế trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh đây là trận đấu mang tính chất quyết định huy chương vàng.

Bàn thắng bị từ chối không chỉ làm thay đổi bảng tỷ số, mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Trong quãng thời gian còn lại của hiệp một, các học trò của HLV tỏ ra hụt hẫng, thiếu đi sự hưng phấn cần thiết trước đối thủ sở hữu thể hình vượt trội. Philippines tận dụng tốt điều đó để giữ thế trận chặt chẽ, đẩy tuyển Việt Nam vào thế phải rượt đuổi đầy áp lực.

Bích Thùy đã chơi rất hay

Sau trận đấu, tiền vệ Bích Thùy sốc vì bàn thắng không được công nhận. Cô là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng công, liên tục di chuyển, tranh chấp và tìm cách gây đột biến trước hàng thủ to cao của Philippines.

“Tôi rất ngỡ ngàng vì tôi từ dưới băng lên đánh đầu ghi bàn. Khi đó vẫn còn hậu vệ Philippines đứng ở dưới chạy lên. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bắt việt vị. Nếu bàn thắng đó được công nhận, tình thế đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại thua vì một trận thua không đáng”, Bích Thùy chia sẻ.

Chung kết SEA Games 33 khép lại với nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển nữ Việt Nam. Và bàn thắng bị tước của Bích Thùy ở phút 29 chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một bước ngoặt gây tranh cãi, để lại nhiều nỗi buồn cho người hâm mộ và chính những người trong cuộc.

