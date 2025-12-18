Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/12/2025 01:32 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành HCB SEA Games 33 sau trận chung kết nhiều cảm xúc. Nỗi buồn lớn đọng lại, có lẽ còn lâu mới nguôi ngoai đối với Bích Thùy và đồng đội.

Bàn thắng bị tước của Bích Thùy: Bước ngoặt đáng quên ở chung kết SEA Games 33

Phút 29 trận chung kết SEA Games 33 vào tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước thời khắc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Từ cánh phải, Vạn Sự thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines. 

Cả sân như vỡ òa, các cầu thủ Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, và bàn thắng không được công nhận.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’- Ảnh 1.

Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’- Ảnh 2.

Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’- Ảnh 3.

Bích Thùy bày tỏ thái độ rất không hài lòng với quyết định của trọng tài

Ảnh: VFF

Tình huống sau đó được quay chậm trên truyền hình cho thấy Bích Thùy hoàn toàn đứng ở vị trí hợp lệ. Tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam xuất phát từ phía sau, băng lên rất nhanh để đánh đầu, trong khi vẫn còn hậu vệ Philippines đứng thấp hơn. Quyết định của tổ trọng tài vì thế trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh đây là trận đấu mang tính chất quyết định huy chương vàng.

Bàn thắng bị từ chối không chỉ làm thay đổi bảng tỷ số, mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Trong quãng thời gian còn lại của hiệp một, các học trò của HLV tỏ ra hụt hẫng, thiếu đi sự hưng phấn cần thiết trước đối thủ sở hữu thể hình vượt trội. Philippines tận dụng tốt điều đó để giữ thế trận chặt chẽ, đẩy tuyển Việt Nam vào thế phải rượt đuổi đầy áp lực.

Bích Thùy sốc: ‘Thật không hiểu nổi tại sao trọng tài lại bắt việt vị khi tôi ghi bàn’- Ảnh 4.

Bích Thùy đã chơi rất hay

Sau trận đấu, tiền vệ Bích Thùy sốc vì bàn thắng không được công nhận. Cô là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng công, liên tục di chuyển, tranh chấp và tìm cách gây đột biến trước hàng thủ to cao của Philippines.

“Tôi rất ngỡ ngàng vì tôi từ dưới băng lên đánh đầu ghi bàn. Khi đó vẫn còn hậu vệ Philippines đứng ở dưới chạy lên. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bắt việt vị. Nếu bàn thắng đó được công nhận, tình thế đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại thua vì một trận thua không đáng”, Bích Thùy chia sẻ.

Chung kết SEA Games 33 khép lại với nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển nữ Việt Nam. Và bàn thắng bị tước của Bích Thùy ở phút 29 chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một bước ngoặt gây tranh cãi, để lại nhiều nỗi buồn cho người hâm mộ và chính những người trong cuộc.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan

Đội tuyển VN mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch AFF Cup 2024, nên cầu thủ U.23 VN muốn khép lại một năm thật trọn vẹn bằng tấm HCV SEA Games 33, cũng chính tại sân Rajamangala của Thái Lan (trực tiếp lúc 19 giờ 30 trên VTV, FPT Play, HTV, TV360…)

Đội tuyển nữ Việt Nam được người hâm mộ yêu mến

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay: 3 chị em ruột xung trận tranh vàng, Việt Nam sẽ đột phá

Khám phá thêm chủ đề

Bích Thùy Việt vị VFF Philippines Đội tuyển nữ việt nam SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận