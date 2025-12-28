Bóng đá Malaysia bị phạt nặng ‘kỷ lục’ 15,5 tỉ đồng, Ban Chấp hành FAM sắp từ chức?

Án phạt bủa vây bóng đá Malaysia

Các lệnh trừng phạt do FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Malaysia (FAM) và từ giải VĐQG (MFL) ban hành, khiến bóng đá Malaysia năm 2025 có tổng số tiền phạt cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, lên đến hơn 2,4 triệu ringgit (khoảng 15,5 tỉ đồng).

"Số tiền phạt này đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ so với những năm trước, cho thấy sự báo động đầy lo ngại về tình hình kỷ luật của bóng đá Malaysia", New Straits Times nhấn mạnh.

Tưởng chừng một năm thăng hoa, bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì vụ nhập tịch 'lậu' bị FIFA phanh phui, sắp bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam mất luôn cơ hội dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Để so sánh với số tiền phạt kỷ lục hiện nay, New Straits Times chỉ ra: "Năm 2023, tổng số tiền phạt vào khoảng 66.000 ringgit (khoảng 428 triệu đồng), tăng lên 186.000 ringgit vào năm 2024 (khoảng 1,2 tỉ đồng), trước khi bùng nổ lên con số 2,4 triệu ringgit trong năm nay".

Trong đó, sự việc gây thiệt hại nặng nề nhất cho bóng đá Malaysia là liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". FAM đã bị FIFA phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng) vì nộp hồ sơ giả mạo. Họ tiếp tục bị cơ quan bóng đá thế giới phạt thêm 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng) ở án kỷ luật thứ hai là sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Gần đây, AFC cũng phạt FAM tổng cộng 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng) vì hai vi phạm trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia gặp Nepal tại Bukit Jalil vào ngày 18.11.

Số tiền phạt này, FAM đã chi hoặc sẽ nợ tổng cộng lên đến hàng triệu ringgit, chưa kể vụ theo kiện FIFA lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) cũng sẽ khiến cơ quan này tiêu tốn thêm rất nhiều tiền nữa, bao gồm các chi phí cho việc đăng ký, phí luật sư và lời khai của chuyên gia, New Straits Times cho biết thêm.

AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng

Bên cạnh số tiền phạt này, nhiều khả năng FAM cũng phải đóng phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" cũng đang bị FIFA phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và đang bị đình chỉ thi đấu 12 tháng.

"Mức phạt này thật đáng sốc", ông Jamal Nasir, cựu cầu thủ Malaysia và là HLV cho biết. "Nhưng điều đáng lo ngại hơn là những sai phạm lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ - từ liên đoàn đến các CLB. Chúng ta không thể cứ chi hàng triệu ringgit nộp phạt trong khi bỏ qua những sai lầm tương tự năm này qua năm khác", ông Jamal Nasir nói thêm.

Bên cạnh vụ việc của FAM và liên quan đội tuyển Malaysia bị xử phạt, các CLB hàng đầu ở nước này như Johor Darul Ta'zim, Selangor FC… cũng thường xuyên bị AFC xử phạt, vì các vụ việc liên quan đến CĐV gây bạo động, vi phạm tổ chức thi đấu…

"Công tác quản trị của FAM phải được cải thiện, nếu không bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục tụt hậu", ông Jamal Nasir nhấn mạnh và đồng thời cho biết thêm rằng, các bên liên quan từ liên đoàn đến các CLB nước này, cầu thủ và cả HLV đã nhiều lần vi phạm.

Ban Chấp hành FAM nên từ chức, làm theo FIFA để cứu bóng đá Malaysia

Chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zakaria Rahim đã viết một tâm thư đăng trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi Ban Chấp hành FAM nên từ chức tập thể một cách trong danh dự để giúp bóng đá nước này thoát khỏi vũng lầy hiện nay.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm? Ảnh: Ngọc Linh

"Nếu họ (Ban Chấp hành FAM) còn tình yêu với bóng đá Malaysia và không muốn nó bị chôn vùi, đặc biệt là khi bóng đá sẽ được tranh tài tại SEA Games 34 (năm 2027) ở Kuala Lumpur, thì hãy từ chức một cách danh dự", ông Zakaria Rahim viết trên Facebook.

"Đừng hy sinh môn thể thao được người dân Malaysia yêu mến này chỉ vì cái tôi của các ông. Nếu các ông vẫn ngoan cố, đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ban Chấp hành FAM hiện nay đang ưu tiên lợi ích cá nhân.

Nếu không phải vì tình yêu với người hâm mộ, các ông hãy làm điều đó vì FIFA, tổ chức luôn muốn thấy FAM hành động và chủ động thực hiện các khuyến nghị của FIFA. Đây là một yêu cầu đáng trân trọng từ người dân Malaysia", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh thêm trong tâm thư trên Facebook.

Ông Zakaria Rahim là chuyên gia bóng đá Malaysia, một cựu HLV nổi tiếng và từng dẫn dắt CLB Selangor FC tại giải Malaysia League (M-League) trước đây.

Tiếng nói của ông Zakaria Rahim được phần đông CĐV Malaysia ủng hộ, vì họ cho rằng việc FAM vẫn kéo dài sự việc kháng cáo FIFA lên CAS chỉ vô ích, trong khi khả năng thắng kiện, hoặc được giảm án cực thấp. Thay vào đó, họ hành động vì lợi ích cá nhân, đặt bóng đá Malaysia vào tình thế cực kỳ nguy hiểm vì sẽ đối mặt nhiều án phạt bổ sung từ FIFA và AFC khi vụ việc ở CAS kết thúc.