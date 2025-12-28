‘Bom tấn’ Florian Wirtz làm điều đặc biệt, Liverpool đánh bại Wolves: Vẫn khó đuổi kịp Arsenal

Đến Liverpool với mức giá kỷ lục 150 triệu euro (cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh) nhưng Florian Wirtz lại có màn thể hiện cực tệ. Sau 17 vòng đã đấu, tiền vệ người Đức ra sân 16 lần nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn. Việc đánh mất phong độ khiến Florian Wirtz nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn cũng như CĐV. Bất chấp điều đó, HLV Arne Slot vẫn tin tưởng cậu học trò, xếp Florian Wirtz đá chính ở trận gặp Wolves tại vòng 18.

Đáp lại sự tin tưởng của ông thầy người Hà Lan, Florian Wirtz bất ngờ chơi bùng nổ ở hiệp 1. Cầu thủ mang áo số 7 di chuyển rộng và thường xuyên xâm nhập vòng cấm, giúp Liverpool có nhiều tình huống tấn công đầy nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 42, Florian Wirtz tung cú sút đẹp mắt, làm tung lưới Wolves từ đường kiến tạo của Hugo Ekitike. Khoảnh khắc này rất đặc biệt với Florian Wirtz khi đây mới là pha lập công đầu tiên của anh ở giải Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng của Florian Wirtz cũng góp phần giúp Liverpool khép lại hiệp 1 hoàn hảo khi dẫn Wolves 2-0. Trước đó, “Lữ đoàn đỏ” chơi áp đảo, cầm bóng đến 78%. Ở phút 41, Ryan Gravenberch là cầu thủ đã giúp Liverpool mở tỷ số trận đấu.

Ngoại hạng Anh trải qua 18 vòng đấu, Florian Wirtz (số 7) mới ghi bàn cho Liverpool ẢNH: REUTERS

Khoảng cách giữa Liverpool và Arsenal, Man City vẫn còn rất lớn

Sau hiệp 1 dễ dàng, Liverpool chơi có phần chủ quan ở hiệp 2. Đội chủ sân Anfield không còn giữ được sức ép như trước, liên tục để Wolves có nhiều đợt phản công nguy hiểm. Phút 51, Santiago Bueno phía Wolves chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, sút tung lưới Alisson Becker. Rất may cho Liverpool khi đây là tất cả những gì Wolves làm được ở trận này, giúp họ có thắng lợi 2-1.

Giành 3 điểm ở trận gặp Wolves, Liverpool hiện có 32 điểm sau 18 trận. Thầy trò HLV Arne Slot tạm vượt mặt Chelsea (29 điểm), vươn lên đứng thứ 4. Dù vậy, khoảng cách giữa Liverpool và hai đội xếp đầu vẫn còn rất lớn: Liverpool kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm và kém đội thứ 2 là Man City 8 điểm.

Ở vòng đấu này, Arsenal được thi đấu trên sân nhà Emirates, gặp Brighton. Thầy trò HLV Mikel Arteta dù gặp đôi chút khó khăn ở hiệp 2 nhưng vẫn có thắng lợi chung cuộc 2-1. Martin Ødegaard là người mở tỷ số cho Arsenal với cú đá đẹp mắt ở phút 14. Đến phút 52, Georginio Rutter phía Brighton đá phản lưới nhà, giúp Arsenal có bàn thắng thứ 2. Mãi đến phút 64, Diego Gómez mới giúp Brighton có bàn danh dự.

Chiến thắng trước Brighton giúp Arsenal có 42 điểm sau 18 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục đánh bại Aston Villa ở vòng 19 (31.12), Arsenal sẽ là đội vô địch lượt đi.

Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Brighton ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra sớm hơn trên sân City Ground, Man City cũng đánh bại đội chủ nhà Nottingham Forest 2-1. Tijjani Reijnders và Rayan Cherki là những cầu thủ lập công cho Man City, trong khi bàn thắng của Nottingham được ghi bởi Omari Hutchinson. Với kết quả này, Man City đang là đội xếp thứ 2 (có 40 điểm) và chỉ kém vị dẫn đầu của Arsenal 2 điểm.