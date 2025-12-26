Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, người từng tham gia xử lý nhiều vụ việc tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), cho rằng khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được FIFA giảm án là rất thấp.

Nguyên nhân là FIFA đã áp dụng mức phạt tối đa, và trong những trường hợp như vậy, CAS thường giữ nguyên quyết định.

Luật sư CAS: FAM gần như không có cửa thắng FIFA, nguy cơ gánh nợ 52 tỉ đồng

Kháng cáo lên CAS không có nghĩa là tự động được giảm án

Trao đổi với Timesport ngày 25.12, luật sư Hairul nhấn mạnh: việc kháng cáo lên CAS không tự động mang lại kết quả nhẹ hơn. CAS có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc thậm chí tăng mức phạt, tùy theo quy định kỷ luật của FIFA và các bằng chứng liên quan.

Ông Hairul cho biết: "Nếu FIFA đã áp dụng mức phạt cao nhất, CAS thường sẽ giữ nguyên quyết định, trừ khi có tình tiết rõ ràng để giảm nhẹ".

Luật sư Hairul, giải thích thêm về thắc mắc xoay quanh việc FIFA áp dụng tiếp hình phạt thứ hai (xử thua các trận giao hữu quốc tế, khiến đội tuyển Malaysia rớt hạng) trong lúc FAM kháng cáo lên CAS. Ông cho biết mấu chốt vấn đề không phải FIFA có nên chờ CAS hay không, mà là FAM có yêu cầu tạm hoãn thi hành án hay không.

Theo New Straits Times, tạm hoãn thi hành án là yêu cầu pháp lý chính thức nhằm đình chỉ tạm thời các biện pháp trừng phạt trong thời gian CAS xem xét kháng cáo. Nếu không có yêu cầu này, FIFA có quyền thi hành án ngay, dù vụ việc vẫn đang được đưa ra CAS.

Các án kỷ luật của FIFA chỉ mất hiệu lực khi bị CAS lật ngược hoặc ra lệnh đình chỉ cụ thể.

Mấu chốt khiến FAM khó thắng FIFA

Luật sư Hairul cho rằng FAM khó có cơ hội thắng kiện vì nhầm lẫn giữa luật quốc tịch và quy định đủ điều kiện thi đấu của FIFA. Ông nhấn mạnh một quốc gia có quyền cấp quốc tịch, nhưng điều đó không đồng nghĩa cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển theo quy định của FIFA.

Luật của FIFA tồn tại để ngăn việc thao túng hoặc gian lận nhằm tạo lợi thế thể thao không công bằng ẢNH: REUTERS

Trước đó, FIFA cáo buộc FAM và 7 cầu thủ gốc ngoại làm giả hoặc cung cấp sai lệch thông tin, bao gồm chỉnh sửa giấy khai sinh để tạo nguồn gốc đủ điều kiện thi đấu, vi phạm Điều 22 của quy định kỷ luật FIFA.

FAM từng gọi đây là "lỗi kỹ thuật" của bộ phận hành chính, nhưng Ủy ban phúc thẩm FIFA vẫn giữ nguyên án phạt vào tháng 11, buộc FAM phải kháng cáo lên CAS như lựa chọn cuối cùng.

Ngày 25.12, FAM cũng xác nhận đã trình báo vụ việc với cảnh sát và tiến hành điều tra nội bộ theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập.

FAM đối mặt với khoản nợ lên đến 52 tỉ đồng

Theo nhà phê bình thể thao Dr Pekan Ramli, FAM đang gánh khoản nợ rất lớn do các án phạt của FIFA, AFC và chi phí theo kiện tại CAS. Tổng chi phí ước tính hơn 8 triệu ringgit, tương đương khoảng 52 tỉ đồng. Cụ thể:

FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng).

Án phạt thứ hai của FIFA: 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng).

AFC phạt gần 51.000 ringgit (hơn 328 triệu đồng) vì 2 vi phạm ở trận Malaysia - Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ngoài ra, vụ kiện tại CAS còn kéo theo nhiều chi phí khác như phí đăng ký, luật sư, chuyên gia pháp lý. Nếu kháng cáo thất bại, các cầu thủ gốc ngoại đang bị đình chỉ hoàn toàn có thể yêu cầu FAM bồi thường thiệt hại do mất thu nhập, khiến gánh nặng tài chính của liên đoàn tiếp tục tăng mạnh.