Vĩ Hào đang cực khỏe, quyết không để thầy Kim loại khỏi U.23 Việt Nam: ‘Tôi đã sẵn sàng’

Vĩ Hào từng ghi 2 bàn trận ra quân U.23 châu Á 2023, lần này tại sao không?

Chiều 29.12 theo giờ địa phương, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại Qatar, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị hướng tới VCK U.23 châu Á 2026.

Sau hai ngày đầu tiên đẩy cao khối lượng vận động nhằm giải phóng sức ì và củng cố nền tảng thể lực, HLV Kim Sang-sik đã điều chỉnh cường độ ở buổi tập này, tập trung nhiều hơn vào các nội dung phối hợp kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và dứt điểm cầu môn. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đều thể hiện tinh thần hưng phấn, nguồn năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ trong từng bài tập.



Bùi Vĩ Hào (áo bib xanh cốm) và Thanh Nhàn trong buổi tập ngày 29.12 Ảnh: VFF

Buổi tập cũng mang ý nghĩa chuẩn bị quan trọng cho trận giao hữu với U.23 Syria sẽ diễn ra vào ngày 30.12. Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng đối với đội tuyển U.23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Để phục vụ công tác chuyên môn của Ban huấn luyện hai đội, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân không khán giả.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Bùi Vĩ Hào bày tỏ niềm vui khi đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở sân chơi châu lục. “Cảm xúc của tôi khi được thầy gọi trở lại tập trung chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á sau kỳ SEA Games rất thành công của đội tuyển là rất đặc biệt. Toàn đội đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games 33. Tôi tin rằng tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu, khi mà chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út”, Vĩ Hào chia sẻ.



Vĩ Hào đã sẵn sàng

Nhắc lại kỷ niệm từng ghi cú đúp trong trận ra quân của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar, chân sút của Becamex TP.HCM cho biết đó là nguồn động lực lớn cho bản thân ở lần trở lại này. “Ở kỳ U.23 châu Á trước, tôi đã ghi được hai bàn và có những đóng góp nhất định cho đội. Điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á năm nay”, anh nói.

Liên quan đến tình trạng thể lực sau chấn thương, Bùi Vĩ Hào khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng. “Sau khi bị chấn thương và hồi phục, cảm giác bóng và thể lực của tôi hiện tại đã đạt 100%. Mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy rất tự tin khi bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng này”, Vĩ Hào cho biết.



Với kinh nghiệm từng tham dự và để lại dấu ấn tại VCK U.23 châu Á, Bùi Vĩ Hào nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là nỗ lực để góp mặt trong danh sách chính thức. “Mục tiêu của tôi là được có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Tôi sẽ luôn cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng và sẵn sàng cống hiến nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội ra sân”, Vĩ Hào khẳng định.

