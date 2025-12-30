Đối thủ của U.23 Việt Nam hủy gấp trận gặp U.23 Trung Quốc vì sợ ẩu đả

U.23 Kyrgyzstan hủy trận giao hữu U.23 Trung Quốc, phải tìm ngay đội thay thế

Trong thông báo tối 29.12 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) xác nhận trận giao hữu giữa U.23 Kyrgyzstan và U.23 Trung Quốc đã bị hủy theo thỏa thuận chung của hai bên. Theo KFU, quyết định này được đưa ra trên tinh thần fair-play, trong bối cảnh trận đấu trước đó của hai đội diễn ra với mức độ cạnh tranh cao, không còn phù hợp với mục tiêu chuẩn bị chuyên môn. Đáng chú ý, thông báo này được đưa ra chỉ ít giờ trước khi màn so tài giữa 2 đội bắt đầu.

“Ban huấn luyện và các cầu thủ đã thảo luận trước khi đưa ra quyết định hủy trận đấu. Toàn đội U.23 Kyrgyzstan vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho U.23 Trung Quốc”, KFU nhấn mạnh.

Theo truyền thông Kyrgyzstan, trong quá trình chuẩn bị cho U.23 châu Á, U.23 Kyrgyzstan sẽ có 2 trận giao hữu kín với U.23 Trung Quốc. Ở trận lượt đi, diễn ra vào ngày 24.12, U.23 Kyrgyzstan đã để thua U.23 Trung Quốc 0-1. Tuy nhiên, ở trận đấu này, hai đội đã chơi bóng rất rắn và dẫn đến nhiều tình huống tranh cãi. Thậm chí, ở những phút cuối trận, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Trung Quốc còn nhiều lần không giữ được bình tĩnh, suýt ẩu đả.

Trận giao hữu giữa U.23 Kyrgyzstan và U.23 Trung Quốc không thể diễn ra theo kế hoạch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KFU

“Việc hủy trận giao hữu với U.23 Trung Quốc vào thời điểm quan trọng này cho thấy U.23 Kyrgyzstan ưu tiên sự ổn định, kiểm soát rủi ro chấn thương và duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức”, ký giả trang Super Info bày tỏ.

Trong khi đó, theo trang Komsomolskaya Pravda, khoảng 2 giờ sau khi hủy trận giao hữu với U.23 Trung Quốc, U.23 Kyrgyzstan đã tìm được đối thủ mới để cọ xát. Trang Komsomolskaya Pravda bình luận: “Nhằm đảm bảo kế hoạch rèn quân không bị gián đoạn, ban huấn luyện U.23 Kyrgyzstan đã nhanh chóng điều chỉnh phương án. Thầy trò HLV Edmar Lacerda sẽ thi đấu trận giao hữu thứ hai với CLB Arabian Falcons đến từ giải hạng 2 của UAE. Theo đánh giá của ông Edmar Lacerda, đây là đối thủ phù hợp hơn với U.23 Kyrgyzstan về cường độ chơi bóng, cũng như có thể giúp ông thử nghiệm chiến thuật để hướng đến VCK U.23 châu Á”.

Lần đầu dự VCK U.23 châu Á, U.23 Kyrgyzstan không còn là ẩn số dễ bị xem nhẹ

U.23 Kyrgyzstan bước vào VCK U.23 Asian Cup 2026 với tư cách là đội lần đầu góp mặt, nhưng hành trình giành vé của họ cho thấy đây không phải là đối thủ có thể xem nhẹ. Sau sáu lần lỡ hẹn, đội bóng Trung Á đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục khi đứng đầu bảng E.

Ở vòng loại, U.23 Kyrgyzstan khởi đầu bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Palestine, tiếp đó cầm hòa đương kim vô địch năm 2018 Uzbekistan với tỷ số 2-2. Trận thắng đậm 6-0 trước Sri Lanka ở lượt đấu cuối giúp họ giành ngôi nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội, trong đó đáng chú ý là khả năng tấn công đa dạng và hiệu quả.

Về nhân sự, tiền vệ Kimi Merk được kỳ vọng sẽ là trung tâm sáng tạo của lối chơi, sau khi cùng Marlen Murzakhmatov ghi 2 bàn thắng quan trọng tại vòng loại. Lối chơi của U.23 Kyrgyzstan mang đậm dấu ấn thể lực, tranh chấp quyết liệt nhưng ngày càng cải thiện về tổ chức và khả năng chuyển đổi trạng thái.

U.23 Kyrgyzstan có lần đầu dự U.23 châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AFC

Tại VCK, U.23 Kyrgyzstan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam và U.23 Jordan. Theo lịch thi đấu, đội bóng Trung Á sẽ lần lượt đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út (6.1), U.23 Việt Nam (9.1) và U.23 Jordan (12.1).

Super Info nhận xét: “Đây được xem là bảng đấu rất nặng và U.23 Kyrgyzstan phải tận dụng tối đa từng cơ hội trong cả 3 trận mới hy vọng có thể tạo nên bất ngờ. Nhưng dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, U.23 Kyrgyzstan vẫn rất quyết tâm và đặt mục tiêu phải để lại dấu ấn sâu sắc trong lần đầu dự giải. Đồng thời, U.23 châu Á 2026 cũng được xem là bước đệm quan trọng cho sự phát triển dài hạn của bóng đá trẻ nước ta. Vì vậy, trong mỗi buổi tập, HLV Edmar Lacerda luôn nhắc nhở các cầu thủ U.23 Kyrgyzstan phải luôn chăm chỉ, kỷ luật, đoàn kết. Đó chính là con đường dẫn đến chiến thắng”.