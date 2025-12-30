U.23 Việt Nam tự tin giong buồm ra biển lớn, hôm nay thử lửa cùng ‘quân xanh’ U.23 Syria

T HỬ SỨC Ở TẦM CAO HƠN

Đội tuyển U.22 VN xuất sắc đoạt HCV SEA Games 33 bằng cuộc lội ngược dòng đầy bản lĩnh trên sân Rajamangala của Thái Lan. Đó là kết quả của chiến lược mà VFF cùng HLV Kim Sang-sik đã vạch ra và thực hiện một cách khoa học. Những tiêu chí rõ ràng của nhà cầm quân người Hàn Quốc về khát vọng, tài năng và độ tương thích với lối chơi luôn được tuân thủ nghiêm ngặt, đồng bộ và báo cáo đều đặn. Nhờ đó, chiến lược gia 49 tuổi này luôn nắm chắc lực lượng trong tay, từ đó bồi dưỡng, sàng lọc để chọn ra được đội hình đăng quang 2 giải quan trọng nhất trong khu vực là U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Tính từ giữa năm 2024, khi HLV Kim Sang-sik đến VN, lứa U.23 VN đã có khoảng 20 trận đấu lớn nhỏ. Các cầu thủ từng bước trưởng thành, hoàn thiện qua những trận cọ xát đỉnh cao với những đối thủ tốp đầu châu lục như Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar… Mặt khác, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại các đội bóng ở Đông Nam Á hay ở khu vực khác như Yemen, Bangladesh; toàn thắng ở 3 giải chính thức là U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Sau giai đoạn tích lũy kỹ càng, phía trước sẽ là cơ hội để đội U.23 VN thử sức mình ở tầm cao hơn, với mục tiêu đi xa nhất có thể tại VCK U.23 châu Á 2026.

Đội tuyển U.23 VN tích cực tập luyện để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: MINH TÚ

Bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương cho rằng: "Tôi tự hỏi không phải lúc này thì đến lúc nào đội U.23 VN mới có cơ hội tốt đến thế để chinh phục bản thân ở cấp độ châu lục. Thứ nhất, tâm thế đội bóng đang rất tốt sau thành công ở SEA Games 33. Kế đến, những trận tập huấn chất lượng với các đội bóng hàng đầu châu Á đã tích lũy nền tảng rất tốt. Thứ ba, HLV Kim Sang-sik tác động tâm lý rất hay với câu nói "các anh làm được thì các em cũng làm được". U.23 VN từng làm nên kỳ tích Thường Châu 2018 thì cũng có thể tái hiện ở năm 2026. Tất cả đang hội tụ thành những điều kiện tốt nhất để U.23 VN tự tin giong buồm ra biển lớn".

K HÁM PHÁ GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN

Sau SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik và các học trò chỉ nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập luyện trở lại từ ngày 23.12, với tinh thần và khí thế cao độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã có sự bổ sung tiền đạo Bùi Vĩ Hào và trung vệ Lê Văn Hà, những cầu thủ có thể hình tốt, có thể đem đến nhiều giải pháp khi đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. BLV Tạ Biên Cương đánh giá HLV Kim Sang-sik vẫn rất tỉnh táo chuyển nhịp sang đấu trường châu lục, nơi chúng ta sẽ chơi bóng với tâm thế rất khác vai trò bất khả chiến bại ở khu vực.

"Bùi Vĩ Hào sở hữu sải chân dài với những cú bứt tốc đầy tốc độ cho những pha chuyển trạng thái phản công nhanh. Trung vệ Lê Văn Hà có chiều cao 1,84 m phù hợp để ứng phó với các đối thủ có thể hình cao to. Rõ ràng, HLV Kim Sang-sik đang có những tính toán cụ thể cho sân chơi châu lục. Thực tế, U.23 VN rơi vào bảng A không quá khó nhưng cũng không dễ khi chủ nhà Ả Rập Xê Út vừa vô địch Cúp Vùng vịnh, Jordan cũng không đơn giản. Kyrgyzstan là tân binh nhưng khó lường vì xếp trên cả Uzbekistan tại vòng loại. Nói cách khác, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải mở hết tốc lực ngay từ đầu và sẽ cần một chút may mắn để có thể vượt qua vòng bảng", BLV Tạ Biên Cương nhận xét.

Thực tế, niềm tin của HLV Kim Sang-sik là có cơ sở khi so với lứa cầu thủ năm 2018 của HLV Park Hang-seo thì đội U.23 VN hiện tại cũng sở hữu hàng thủ vững chắc, chơi chân tốt. Toàn đội có tâm thế, thể hình đủ mạnh mẽ và được mài giũa kinh nghiệm quốc tế hiệu quả suốt 1 năm rưỡi. BLV Tạ Biên Cương khẳng định: "Xét mọi mặt thì U.23 VN đang đạt thời điểm không thể phù hợp hơn để dấn thêm một bước nữa, khám phá giới hạn bản thân trước những đối thủ hàng đầu châu lục. VCK U.23 châu Á 2026 chắc chắn sẽ là trải nghiệm cực kỳ quý giá, giúp các cầu thủ hoàn thiện bản thân hơn trước khi hướng đến mục tiêu tiếp theo là khẳng định mình ở đội tuyển VN".

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U.23 VN có trận đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30.12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 2.1.2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U.23châu Á 2026. Tại vòng bảng, U.23 Việt Nam lần lượt gặp U.23 Jordan ngày 6.1, U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

