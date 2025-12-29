HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức

Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ Công Phượng là học viên HAGL Arsenal JMG từ năm 2014 ảnh: Nhật Thịnh

Giấc mơ của bầu Đức ở HAGL

Năm 2007, bầu Đức xây dựng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG được đánh giá là tốt nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á khi đó.

Tất cả xuất phát từ sự "tự ái" của bầu Đức, khi đội tuyển Việt Nam bị hội chứng "sợ Thái", hễ cứ gặp Thái Lan là bị tâm lý, chưa đá đã thua và dễ dàng vỡ trận.

Sau khi tham khảo, bầu Đức đã quyết định nhập khẩu công nghệ làm bóng đá của JMG đang gây tiếng vang với anh em Yaya Toure - Kolo Toure, Emanuel Eboue, Salomon Kalou...

Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt những ngày theo học bóng đá tại lò HAGL Arsenal JMG ảnh: NVCC

Suốt gần 20 năm, HAGL luôn kiên trì với chính sách: ưu tiên vị trí ra sân cho những tài năng trẻ, để có thể cung cấp cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Nói là làm, bầu Đức đôn toàn bộ khóa 1 học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 ở V-League 2015. Đặc biệt, những cầu thủ có xu hướng tấn công như Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh… luôn được ưu tiên thi đấu.

Thực tế, HAGL trở thành một trong những CLB góp công lớn trong kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc), khi lứa U.23 Việt Nam với rất nhiều ngôi sao HAGL đã giành á quân VCK U.23 châu Á 2018.

Đóng góp cho U.23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam

Quốc Cường, Quốc Việt và Hiểu Minh trong màu áo U.22 Việt Nam ảnh: NVCC

... và trước đó khi được sang Hà Lan tập huấn năm 2019 ảnh: NVCC

Sau thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang khởi sắc với HLV Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc khác đang giúp U.23 Việt Nam tỏa sáng.

Trong năm 2025, đội U.23 Việt Nam đã thống trị hoàn toàn khu vực khi toàn thắng trong mọi trận chính thức, vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và HCV SEA Games 33.

Trong đội hình đó, có những cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL, sau này có một số cầu thủ chuyển sang học viện Nutifood JMG như thủ môn Trung Kiên, các hậu vệ Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Họ là những người đã gia nhập lò đào tạo trẻ tại Hàm Rồng vào các năm 2014 (Nguyễn Thái Quốc Cường) và 2016 (Nhật Minh, Quốc Việt, Trung Kiên).

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam có những cầu thủ ăn tập tại Hàm Rồng của bầu Đức từ nhỏ ảnh: Nhật Thịnh

Tinh thần học đá bóng song song học văn hóa để trước tiên phải trở thành người có ích đã luôn được duy trì ở học viện HAGL Arsenal JMG và cả lớp năng khiếu HAGL nơi Trung Kiên theo học.

Thậm chí, kể cả khi tập đoàn gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bầu Đức vẫn luôn trăn trở và tìm cách mở ra những đợt tập huấn nước ngoài bổ ích như chuyến tập huấn tại CLB Feyenoord Rotterdam năm 2019, hay các đợt tập huấn ở Hàn Quốc, Thái Lan…

Đến lúc này, HAGL vẫn đang là một trong những CLB tiên phong về đào tạo và thúc đẩy các cầu thủ trẻ phát triển, thể hiện qua việc sở hữu đội hình trẻ trung nhất, được tạo điều kiện ra sân thực chiến.

Sau khi chia tay Lý Đức, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Minh Vương… HLV Lê Quang Trãi vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện sử dụng những cầu thủ trẻ như Minh Tâm, Môi Sê, Trung Thắng (sinh năm 2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)…

Họ vẫn còn rất trẻ nhưng đầy tiềm năng. Những trận đấu, từng phút ra sân tại V-League sẽ giúp họ có nền tảng vững chắc để cống hiến cho các đội tuyển U.22 - U.23 Việt Nam trong các năm tới, và tất nhiên, xa hơn sẽ là đội tuyển Việt Nam.