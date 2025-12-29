Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/12/2025 13:22 GMT+7

HAGL chính là một trong những đội bóng cung cấp nhiều nhân tài cho các đội tuyển quốc gia, nhờ luôn ưu tiên cho các tài năng trẻ ra sân, kể cả vị trí quan trọng như tiền đạo.

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức- Ảnh 1.

Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ Công Phượng là học viên HAGL Arsenal JMG từ năm 2014

ảnh: Nhật Thịnh

Giấc mơ của bầu Đức ở HAGL

Năm 2007, bầu Đức xây dựng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG được đánh giá là tốt nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á khi đó.

Tất cả xuất phát từ sự "tự ái" của bầu Đức, khi đội tuyển Việt Nam bị hội chứng "sợ Thái", hễ cứ gặp Thái Lan là bị tâm lý, chưa đá đã thua và dễ dàng vỡ trận.

Sau khi tham khảo, bầu Đức đã quyết định nhập khẩu công nghệ làm bóng đá của JMG đang gây tiếng vang với anh em Yaya Toure - Kolo Toure, Emanuel Eboue, Salomon Kalou... 

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức- Ảnh 2.

Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt những ngày theo học bóng đá tại lò 

HAGL Arsenal JMG

ảnh: NVCC

Suốt gần 20 năm, HAGL luôn kiên trì với chính sách: ưu tiên vị trí ra sân cho những tài năng trẻ, để có thể cung cấp cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Nói là làm, bầu Đức đôn toàn bộ khóa 1 học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 ở V-League 2015. Đặc biệt, những cầu thủ có xu hướng tấn công như Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh… luôn được ưu tiên thi đấu.

Thực tế, HAGL trở thành một trong những CLB góp công lớn trong kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc), khi lứa U.23 Việt Nam với rất nhiều ngôi sao HAGL đã giành á quân VCK U.23 châu Á 2018.

Đóng góp cho U.23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức- Ảnh 3.

Quốc Cường, Quốc Việt và Hiểu Minh trong màu áo U.22 Việt Nam

ảnh: NVCC

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức- Ảnh 4.

... và trước đó khi được sang Hà Lan tập huấn năm 2019

ảnh: NVCC

Sau thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang khởi sắc với HLV Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc khác đang giúp U.23 Việt Nam tỏa sáng.

Trong năm 2025, đội U.23 Việt Nam đã thống trị hoàn toàn khu vực khi toàn thắng trong mọi trận chính thức, vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và HCV SEA Games 33.

Trong đội hình đó,  có những cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL, sau này có một số cầu thủ chuyển sang học viện Nutifood JMG như thủ môn Trung Kiên, các hậu vệ Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Họ là những người đã gia nhập lò đào tạo trẻ tại Hàm Rồng vào các năm 2014 (Nguyễn Thái Quốc Cường) và 2016 (Nhật Minh, Quốc Việt, Trung Kiên).

HAGL trung thành với chiến lược đầu tư cho tài năng trẻ của bầu Đức- Ảnh 5.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam có những cầu thủ ăn tập tại Hàm Rồng của bầu Đức từ nhỏ

ảnh: Nhật Thịnh

Tinh thần học đá bóng song song học văn hóa để trước tiên phải trở thành người có ích đã luôn được duy trì ở học viện HAGL Arsenal JMG và cả lớp năng khiếu HAGL nơi Trung Kiên theo học.

Thậm chí, kể cả khi tập đoàn gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bầu Đức vẫn luôn trăn trở và tìm cách mở ra những đợt tập huấn nước ngoài bổ ích như chuyến tập huấn tại CLB Feyenoord Rotterdam năm 2019, hay các đợt tập huấn ở Hàn Quốc, Thái Lan…

Đến lúc này, HAGL vẫn đang là một trong những CLB tiên phong về đào tạo và thúc đẩy các cầu thủ trẻ phát triển, thể hiện qua việc sở hữu đội hình trẻ trung nhất, được tạo điều kiện ra sân thực chiến.

Sau khi chia tay Lý Đức, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Minh Vương… HLV Lê Quang Trãi vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện sử dụng những cầu thủ trẻ như Minh Tâm, Môi Sê, Trung Thắng (sinh năm 2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)… 

Họ vẫn còn rất trẻ nhưng đầy tiềm năng. Những trận đấu, từng phút ra sân tại V-League sẽ giúp họ có nền tảng vững chắc để cống hiến cho các đội tuyển U.22 - U.23 Việt Nam trong các năm tới, và tất nhiên, xa hơn sẽ là đội tuyển Việt Nam.

Tin liên quan

Văn Khang tiết lộ bất ngờ về mục tiêu khủng của U.23 Việt Nam: ‘Chúng tôi chắc chắn sẽ…’

Văn Khang tiết lộ bất ngờ về mục tiêu khủng của U.23 Việt Nam: ‘Chúng tôi chắc chắn sẽ…’

Trước buổi tập tối 28.12 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar), tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U.23 Việt Nam, cũng như cảm xúc cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam bí ẩn trước giờ G, cơ hội cho Bùi Vĩ Hào...

Con đường đúng để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Khám phá thêm chủ đề

HAGL bầu Đức U.23 Việt Nam JMG Quốc Việt Trung Kiên Quốc Cường Hiểu Minh Sea games U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận