Con đường đúng để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Trong bối cảnh bóng đá châu Á ngày càng khốc liệt, việc chạy theo thành tích ngắn hạn bằng đội hình già dặn, thậm chí "quá tuổi" ở ASIAD không còn phù hợp với bóng đá VN đang trong giai đoạn tích lũy và xây dựng chiều sâu lực lượng.

Thái Sơn (trái) và lứa cầu thủ trẻ tài năng được rèn giũa ở sân chơi tầm châu lục sẽ trưởng thành nhanh chóng ẢNH: NHẬT THỊNH

ASIAD 2026 tại Nhật Bản được xem là bước đệm quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028 và SEA Games 34 năm 2027. Nếu tiếp tục sử dụng lực lượng U.23 hoặc nhân sự pha trộn nhiều cầu thủ đã chạm ngưỡng phát triển, bóng đá VN có thể đạt thành tích tức thời, nhưng cái giá phải trả là sự hụt hẫng lực lượng ở các chu kỳ tiếp theo. Ngược lại, cử U.21 dự ASIAD đồng nghĩa VFF chấp nhận khó khăn ban đầu để đổi lấy nền tảng vững chắc cho tương lai.

Thành công của U.22 VN tại SEA Games 33 chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược đầu tư có chiều sâu. Tấm HCV không đến từ sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, trong đó các cầu thủ trẻ liên tục được thử lửa ở những sân chơi vượt tầm lứa tuổi. Khi bước vào SEA Games, họ không còn bỡ ngỡ, non nớt, mà đã đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực thành tích.

Muốn tái lập và duy trì thành công ấy, bóng đá VN không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được thi đấu quốc tế từ sớm. ASIAD là môi trường lý tưởng để các cầu thủ U.21 tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, hoàn thiện tư duy chiến thuật và đặc biệt là rèn giũa tâm lý thi đấu. Những bài học ở đấu trường châu lục luôn có giá trị lớn hơn rất nhiều so với các giải trẻ khu vực. Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của cách làm này tại ASIAD 19 (Trung Quốc, năm 2023). Khi đó, nhiều cầu thủ mới chỉ ở độ tuổi U.21 như Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường hay Thanh Nhàn được trao cơ hội thi đấu ở một sân chơi vượt tầm. Những va chạm ở ASIAD đã giúp lứa cầu thủ này trưởng thành nhanh chóng về tư duy chơi bóng, khả năng đọc trận đấu và bản lĩnh trước áp lực lớn.

Sau ASIAD 19, lớp cầu thủ ấy từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong các đội tuyển trẻ. Họ góp công lớn giúp U.23 VN vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và quan trọng nhất là đòi lại HCV SEA Games môn bóng đá nam. Thành quả đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của một chiến lược "ươm mầm" đúng hướng.

Nhìn từ góc độ phát triển, ASIAD nên được xem là giải đấu "chuyển tiếp thế hệ", nơi các cầu thủ trẻ được chuẩn bị cho vai trò nòng cốt ở các mục tiêu lớn hơn như Olympic hay SEA Games. Nếu lứa U.21 hiện tại được rèn giũa từ ASIAD 2026, họ sẽ bước vào vòng loại Olympic 2028 với sự tự tin và bản lĩnh cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, cử U.21 dự ASIAD đồng nghĩa với việc người hâm mộ phải kiên nhẫn và chấp nhận những kết quả không quá hào nhoáng; nhưng đổi lại bóng đá VN sẽ có một thế hệ cầu thủ đủ sức gánh vác trong dài hạn. Trong bối cảnh cần sự bền vững hơn là những chiến thắng ngắn hạn, chủ trương của VFF là hoàn toàn đúng đắn và xứng đáng được ủng hộ.